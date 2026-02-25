Vormsi ja Ruhnu saarel on kütusevaru lõppemas

Ametliku jäätee sulgemise tõttu on Vormsi saar jäänud sisuliselt ühenduseta, sest parvlaev Ormsö on juba mitu nädalat rivist väljas ja saarel on otsakorral kütus. Ka Ruhnu saarel on kütusevaru lõppemas. Väikesaared ootavad riigilt keerulistes oludes operatiivsemat tegutsemist.

Kui seni olid Kihnu ja Vormsi jääteed parvlaevaliiklusele väga hea alternatiiv, siis nüüd on need veetõusu tõttu suletud. Kihnu ja mandri vahel laevaliiklus toimib, kuid Vormsi praam ei sõida rikke tõttu juba mitu nädalat.

"Olukord on keeruline, praam jäi seisma 6. veebruaril, nii et meil neljapäeval saab 20 päeva, kui praam ei ole liikunud. Ja mingisugust perspektiivi ei pakuta, millal liikuma hakkab. Ametlik jäätee läks teisipäeval kinni. Nüüd, kui see laev on nii kaua remondis olnud, siis ma ootaksin küll riigilt aktiivsemat lähenemist ja rohkem lahendusi," lausus Vormsi vallavanem Erki Savisaar.

Savisaar ei mõista, et kui ka asenduslaev Reet raskete jääolude ja madala veetaseme tõttu sõita ei saa, miks ei otsita asendust näiteks Soomest või Rootsist. Kindlasti on tema sõnul tarvis ka uut asenduslaeva.

Toiduvaru saarel jagub, küll on aga mure kütusega.

"Diiselkütus on kohalikust tanklast otsa saanud. Me teame, et meie päästjatel on varu olemas hetkel, kui peaks väljakutse tulema. Ka meie teehooldajad hetkel saavad hakkama. Kui nüüd rohkem lund tuleb ja see kütus kasutusse läheb, siis tuleb vaadata, kuidas me juurde saame. Meil on võimekus seda tuua paari-kolmesaja liitri kaupa," ütles Savisaar.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium otsib lahendusi.

"Töös on mitu varianti. Üks on see, et kõrgema kliirensiga autodega on võimalik jätkuvalt seda (jää)teed kasutada, transpordiamet samuti vaatab, et kas seda teed on võimalik uuesti avada. Ja teiseks, laeva varuosa jõuab kohal reedel, sellega pannakse uuesti parvlaev tööle. Senimaani me töötame välja need võimalused, kui neil peaks tekkima kriisivajadus, kuidas on võimalik saada inimesi ja kaupasid liikuma Vormsile ja tagasi," rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Kütusemure on tekkinud ka Ruhnu saarel. Lennuk küll lendab, kuid sellega saab tuua vaid esmatarbe- ja toidukaupu.

"Kõige muuga saame hakkama, aga bensiinivarud on otsas. Oleme saanud riigiga kokkuleppele, et riigilaevastiku laevaga EVA-316 saame saarele kütust. Meie poolt on valmisolek olemas, me oleme organiseerinud mahutid ja ka bensiini Pärnu sadamasse. Kuna see täpselt toimub, ma ei oska täna öelda, sest et neljapäeval lubab tormi," ütles Ruhnu vallavanem Maret Pärnamets.

Nii Savisaar kui ka Pärnamets leiavad, et keerulistes oludes väikesaartega ühenduse hoidmisel ei ole riik oma ülesannete kõrgusel.

"Tänane olukord, mis on väikesaartel, näitab seda, et suurem pilt või kriisiplaan on meil puudu. Et mida me peame tegema koostöös riigiga," lausus Pärnamets.

"Neid kriisiplaane aasta jooksul koostatakse. Kindlasti järgmiseks talveks oleme paremini valmis," ütles Terras.