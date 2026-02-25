X!

Vormsi ja Ruhnu saarel on kütusevaru lõppemas

Eesti
Vormsi.
Vormsi. Autor/allikas: Johannes Tralla/ERR
Eesti

Ametliku jäätee sulgemise tõttu on Vormsi saar jäänud sisuliselt ühenduseta, sest parvlaev Ormsö on juba mitu nädalat rivist väljas ja saarel on otsakorral kütus. Ka Ruhnu saarel on kütusevaru lõppemas. Väikesaared ootavad riigilt keerulistes oludes operatiivsemat tegutsemist.

Kui seni olid Kihnu ja Vormsi jääteed parvlaevaliiklusele väga hea alternatiiv, siis nüüd on need veetõusu tõttu suletud. Kihnu ja mandri vahel laevaliiklus toimib, kuid Vormsi praam ei sõida rikke tõttu juba mitu nädalat.

"Olukord on keeruline, praam jäi seisma 6. veebruaril, nii et meil neljapäeval saab 20 päeva, kui praam ei ole liikunud. Ja mingisugust perspektiivi ei pakuta, millal liikuma hakkab. Ametlik jäätee läks teisipäeval kinni. Nüüd, kui see laev on nii kaua remondis olnud, siis ma ootaksin küll riigilt aktiivsemat lähenemist ja rohkem lahendusi," lausus Vormsi vallavanem Erki Savisaar.

Savisaar ei mõista, et kui ka asenduslaev Reet raskete jääolude ja madala veetaseme tõttu sõita ei saa, miks ei otsita asendust näiteks Soomest või Rootsist. Kindlasti on tema sõnul tarvis ka uut asenduslaeva.

Toiduvaru saarel jagub, küll on aga mure kütusega.

"Diiselkütus on kohalikust tanklast otsa saanud. Me teame, et meie päästjatel on varu olemas hetkel, kui peaks väljakutse tulema. Ka meie teehooldajad hetkel saavad hakkama. Kui nüüd rohkem lund tuleb ja see kütus kasutusse läheb, siis tuleb vaadata, kuidas me juurde saame. Meil on võimekus seda tuua paari-kolmesaja liitri kaupa," ütles Savisaar.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium otsib lahendusi. 

"Töös on mitu varianti. Üks on see, et kõrgema kliirensiga autodega on võimalik jätkuvalt seda (jää)teed kasutada, transpordiamet samuti vaatab, et kas seda teed on võimalik uuesti avada. Ja teiseks, laeva varuosa jõuab kohal reedel, sellega pannakse uuesti parvlaev tööle. Senimaani me töötame välja need võimalused, kui neil peaks tekkima kriisivajadus, kuidas on võimalik saada inimesi ja kaupasid liikuma Vormsile ja tagasi," rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Kütusemure on tekkinud ka Ruhnu saarel. Lennuk küll lendab, kuid sellega saab tuua vaid esmatarbe- ja toidukaupu.

"Kõige muuga saame hakkama, aga bensiinivarud on otsas. Oleme saanud riigiga kokkuleppele, et riigilaevastiku laevaga EVA-316 saame saarele kütust. Meie poolt on valmisolek olemas, me oleme organiseerinud mahutid ja ka bensiini Pärnu sadamasse. Kuna see täpselt toimub, ma ei oska täna öelda, sest et neljapäeval lubab tormi," ütles Ruhnu vallavanem Maret Pärnamets.

Nii Savisaar kui ka Pärnamets leiavad, et keerulistes oludes väikesaartega ühenduse hoidmisel ei ole riik oma ülesannete kõrgusel.

"Tänane olukord, mis on väikesaartel, näitab seda, et suurem pilt või kriisiplaan on meil puudu. Et mida me peame tegema koostöös riigiga," lausus Pärnamets.

"Neid kriisiplaane aasta jooksul koostatakse. Kindlasti järgmiseks talveks oleme paremini valmis," ütles Terras.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:57

Galerii: vabariigi aastapäeva ülekannete telgitagused

18:51

Iirimaa tihendab ohtude suurenemise tõttu koostööd koostööd NATO-ga

18:50

Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

18:46

Raieste Murcia heast hooajast: võistkonna klapp on imetlusväärne

18:43

Vormsi ja Ruhnu saarel on kütusevaru lõppemas

18:42

Mart Kangro: me viibime samaaegselt mitmes reaalsuses

18:40

Päevakaja (25.02.2026 18:00:00)

18:40

Tallinna Sadam tahab, et uus parvlaev tuleks võimsam ja suurema jääklassiga

18:34

Eesti politsei plaanib ühe petukõnevõrgustiku lähiajal tabada

18:05

Lätis valmis esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

12:13

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

07:39

Euroopa ärikukru kohustus võib Eestilt võtta 150 miljonit

24.02

Otse kell 17.30: vabariigi aastapäeva peoõhtu Estonias

06:16

Slovakkia: Vene naftatarned torujuhtme kaudu taastuvad neljapäeval

24.02

1462. päev. Zelenski: Ukraina soovib EL-ilt selget liitumiskuupäeva Uuendatud

08:59

Trump pidas ajaloo pikima kongressi aastakõne

ilmateade

loe: sport

18:46

Raieste Murcia heast hooajast: võistkonna klapp on imetlusväärne

17:57

Klavan jookseb taas Liverpooli särgis väljakule, platsil ka Gerrard

17:08

Glinka alistas Šveitsis Challengeri turniiril kohaliku tulevikumehe

16:17

Tiisaar ja Korotkov alustavad hooaega uue halli ja uue treeneriga

loe: kultuur

18:50

Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

18:42

Mart Kangro: me viibime samaaegselt mitmes reaalsuses

17:19

Festival Võnge avalikustas tänavuse programmi

15:32

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

loe: eeter

18:57

Galerii: vabariigi aastapäeva ülekannete telgitagused

13:44

Triinu Meriste: poja elutarkus aitas maailma kokkuvarisemisega toime tulla

12:34

Dermatoloog: külm ilm ja liigne pesemine panevad naha proovile

11:04

Gaute Kivistik: inimene ei arene hädadeta

Raadiouudised

18:05

Vormsi ja Ruhnu ootavad riigiasutustelt ühenduse tagamisel kiiremat tegutsemist

17:45

Kante: Tallinnas on vabu lasteaiakohti üle viiesaja

15:35

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

15:25

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

12:30

Kliimaministeerium toetab ühekordsete e-sigarettide keelustamist Euroopa Liidus

12:25

Neljapäeval sajab lund, lörtsi ja vihma

12:25

Raadiouudised (25.02.2026 12:00:00)

09:55

Euroopa Liit ootab USA-lt kaubandusleppe kohta suuremat selgust

09:55

AKI juhtis ehitisregistri puudustele tähelepanu juba kaks aastat tagasi

09:40

Ilm on päikesepaisteline

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo