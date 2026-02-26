Norstati peaministriuuring: Kõlvart hingab Reinsalule jõuliselt kuklasse

Kuigi Isamaa esimees Urmas Reinsalu on kõige populaarsem peaministrikandidaat, on tema edu teise koha hõivanud Keskerakonna juhi Mihhail Kõlvarti ees minimaalne, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstati värskest küsitlusest.

Norstat küsib kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministriametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 26 protsenti, Mihhail Kõlvartit 25 protsenti ning Martin Helmet 16 protsenti.

Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Kristen Michal (11 protsenti), Lavly Perling (üheksa protsenti), Lauri Läänemets (kaheksa protsenti) ning Kristina Kallas (viis protsenti).

Võrreldes eelmise kuu tulemustega on tõusnud toetus Martin Helmele ning langenud Lavly Perlingule. Samuti on eelmise kuuga võrreldes langenud Urmas Reinsalu peaministriametis näha eelistavate inimeste osakaal. Sellest tulenevalt on jaanuari seisuga võrreldes tõusnud Martin Helme toetustabelis neljandalt kolmandale kohale ning Lavly Perling langenud kolmandalt viiendale kohale.

EKRE toetajate seas on kõige populaarsem Helme (84 protsenti), Keskerakonna toetajate seas Kõlvart (78 protsenti), Parempoolsete toetajate seas Perling (75 protsenti), Isamaa toetajate seas Reinsalu (73 protsenti), Reformierakonna toetajate seas Michal (63 protsenti) ning SDE toetajate seas Läänemets (50 protsenti).

Lisaks paluti oma eelistus öelda olukorras, kus valida oleks ainult kahe kandidaadi vahel. Kandidaatide paarid koostati detsembris toimunud küsitluse kahe populaarseima kandidaadi ning ametisoleva peaministri põhjal. Vastajatel paluti teha valik järgmiste paaride puhul: Reinsalu vs. Kõlvart, Reinsalu vs. Michal ja Kõlvart vs. Michal. Vastajatelt küsiti: "Kui valida saaks ainult kahe kandidaadi vahel, siis kes nendest oleks Eestile sobivam peaminister?"

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvarti vahel, siis eelistaks 50 protsenti vastajatest Reinsalu ja 31 protsenti Kõlvartit.

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 52 protsenti Reinsalu ning 21 protsenti Michalit.

Kui valida saaks Mihhail Kõlvarti ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 47 protsenti Kõlvartit ja 30 protsenti Michalit.

Peaministrite küsimus lisatakse kord kuus iganädalasse erakondliku eelistuse küsitlusse. Värsked tulemused kajastavad küsitlusperioodi 16. kuni 21. veebruarini ning kokku küsitleti tuhandet valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidega on tulemused esitatud ilma "Ei oska öelda" vastanuteta.