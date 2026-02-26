Rubio ja Vance hoiatasid Iraanist tuleneva ohu eest

USA ja Iraan jätkavad neljapäeval Genfis tuumakõnelusi, kuid Ühendriikide liidrid asepresident JD Vance ja välisminister Marco Rubio ütlesid kolmapäeval, et islamiriik laiendab oma ballistiliste rakettide ja tuumaprogramme, mis kujutavad endast ohtu USA huvidele.

Rubio ja Vance'i hoiatused tulid pärast seda, kui president Donald Trump teatas, et Iraanil võib peagi tekkida võimekus rünnata Ühendriike.

"Pärast nende tuumaprogrammi hävitamist öeldi neile, et nad ei tohiks proovida seda taaskäivitada, aga siin nad on," ütles Rubio. Ta viitas 12-päevasele sõjale, mille käigus USA ründas Iraani tuumarajatisi.

"Näete, kuidas nad üritavad pidevalt seda taastada. Nad ei rikasta uraani praegu, aga nad püüavad jõuda punkti, kus nad lõpuks suudavad seda teha," märkis Rubio.

Neljapäeval jätkuvad Genfis tuumakõnelused, kuid USA suurendab samal ajal Lähis-Idas oma sõjalist kohalolekut. Teheran väidab järjepidevalt, et Iraani tuumaprogramm on mõeldud ainult tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks.

Ka USA asepresident JD Vance ütles kolmapäeval, et Iraanil ei tohi olla tuumarelva. Rubio ütles veel, et lisaks tuumaprogrammile on Iraanil veel ka muid relvi, mis on loodud Ameerika ründamiseks.

"Ma ütleksin, et Iraani kangekaelne keeldumine ballistiliste rakettide üle arutlemast on suur probleem," ütles Rubio