X!

Peatselt jõustuv õpetajate karjäärimudel külvab endiselt palju segadust

Eesti
1. september Tallinna Avatud Koolis
1. september Tallinna Avatud Koolis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

1. märtsist jõustub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus, millega hakkab kehtima õpetajate karjäärimudel. Hoolimata sellest, et mudelit on korduvalt kohendatud, on selle rakendamisega endiselt segadust.

Nädala eest kinnitas valitsus õpetajate karjäärimudeli ja palgaastmed. Mõni nädal varem andis haridus- ja teadusministeerium koolidele juhendmaterjali, mille järgi oma õpetajad märtsikuu jooksul mudelile paigutada ning teha seejärel igaühe kohta vastav märge hariduse infosüsteemi.

"Juhendmaterjalides peab niimoodi näpuga vedama järge, et mitte ainult aasta ei ole oluline ja millal sa oled lõpetanud ülikooli, vaid ka eriala, et kas see on olnud pedagoogiline eriala või see on olnud näiteks võib-olla 1990. aastatel hoopis, aga sa oled saanud oma erialase õppe," sõnas õpetajate liidu juhatuse liige ja Tallinna Ühisgümnaasiumi õppejuht Margit Timakov.

Tartu ühes suuremas koolis Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis töötab 64 õpetajat. Koolijuht ütles, et nuputamist teatud õpetajate määramisega karjääriastmele oli omajagu.

Gümnaasiumi puhul tulevad erisusena mängu lisaks valikaineõpetajad.

"Päris puhtaid õpetajaid tihtipeale ei ole koolis, võib-olla mõned üksikud valikaineõpetajad. Ikka on ju meil õpetajad, kes annavad nii valikaineid kui riikliku õppekava aineid ning siis kaalutleda ja mõelda ka, et kumb ta siis põhimõtteliselt on. Ta vastab ju kvalifikatsiooninõuetele, ta on mooduli õpetajaks võetud, aga vot sellel aastal nüüd on tulnud tal kaks kursust riiklikust õppekavast juurde. Mõttetegevust jagub siin," lausus Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste.

Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor ütles, et nemad on oma 100 õpetajat karjääriastmele juba ära paigutanud.

"Mina ise olen pöördunud hästi palju ka Harno poole, et uurida, et kas näiteks see või teine õpetaja, kas ta vastab kvalifikatsioonile või mida see õpetaja peab tegema selleks, et vastata. Õpetajad on ise ka pöördunud Harno poole, et uurida, et kas nad peavad midagi lisaks tegema. Seda tegemist on tõesti palju," ütles Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor Olga Selištševa.

Juba on mõned õpetajad avaldanud soovi taotleda vanemõpetaja astet, mis toob vähemalt kümme protsenti palgalisa. Selleks aga on koolides vaja kokku panna komisjon, millega pole veel tegeleda jõutud.

"Kooli kaudu vanemõpetaja karjääriastme omistamine hakkab toimuma sügisest, aga samas on määruses kirjas, et kui vanemõpetaja teeb selle taotluse kevadel, siis tegelikult on koolis kohustus see juba nii-öelda vastu võtta ja seda siis menetlema hakata. Samal ajal praegu peaks toimuma kevadel selline ettevalmistus, koolitus, töökordade korraldamine, et kuidas seda tööd läbi viia," sõnas Timakov.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:26

Tallinna muudatuste tõttu kolivate koolide juhid on uute pindadega rahul

21:20

Saaremaal umbusaldab Isamaa koalitsioonipartneri EKRE liiget

21:12

Peatselt jõustuv õpetajate karjäärimudel külvab endiselt palju segadust

21:09

Terras ühistranspordist: kas rohkem raha või vähem liine

20:54

Jäävihm põhjustas tõsiseid probleeme Tallinna trammiliikluses Uuendatud

20:50

Spordikohus lühendas Etioopia jooksutähe võistluskeeldu

20:40

Venemaa ründas Kiievit droonide ja rakettidega Uuendatud

20:10

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

19:45

Taanis toimuvad 24. märtsil ennetähtaegsed valimised

19:44

Lajal pidi tunnistama tuttava prantslase paremust

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

25.02

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

06:39

Kuuba vägede ja USA registris olnud laeva tulevahetuses sai surma neli inimest

14:06

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

25.02

Tartus valmis viltuse kortermaja asemele ehitatud uus hoone

20:54

Jäävihm põhjustas tõsiseid probleeme Tallinna trammiliikluses Uuendatud

09:35

Tallinn teeb Põhja-Tallinna koolivõrgu põhjalikult ümber

20:40

Venemaa ründas Kiievit droonide ja rakettidega Uuendatud

25.02

Esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist sai valmis

ilmateade

loe: sport

20:50

Spordikohus lühendas Etioopia jooksutähe võistluskeeldu

20:10

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

19:44

Lajal pidi tunnistama tuttava prantslase paremust

19:05

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali Uuendatud

loe: kultuur

19:01

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

18:59

Tartu Uues Teatris esietendus lavastus, mida publik oma silmaga ei näe

18:58

Tallinna Linnamuuseum asub koos teadlastega uurima haruldasi piltvaipu

18:00

Eri Klasi stipendiumi pälvis Ene-Liis Semper

loe: eeter

19:01

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

18:58

Tallinna Linnamuuseum asub koos teadlastega uurima haruldasi piltvaipu

16:36

Laur Joamets: mul on olnud õnn end muusikuna ära elatada

14:52

Toidublogija: keedetud riisi saab kahvliga õhulisemaks kloppida

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (26.02.2026 18:00:00)

17:35

Annetuste piiramise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

17:35

Eesti võiks hakata valmistuma heiteühikute ostmiseks

16:35

Emajõe jää on paks, aga mitte igal pool

15:35

Ilm läheb sulale

15:25

Raadiouudised (26.02.2026 15:00:00)

14:25

Riigikogu erakonnad ei välista president Karise toetamist järgmiseks ametiajaks

12:30

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

11:30

Barcelona tõstis turismimaksu Euroopa üheks kõrgeimaks

11:30

Enamik kalaliike on halvas olukorras

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo