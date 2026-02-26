Peatselt jõustuv õpetajate karjäärimudel külvab endiselt palju segadust

1. märtsist jõustub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus, millega hakkab kehtima õpetajate karjäärimudel. Hoolimata sellest, et mudelit on korduvalt kohendatud, on selle rakendamisega endiselt segadust.

Nädala eest kinnitas valitsus õpetajate karjäärimudeli ja palgaastmed. Mõni nädal varem andis haridus- ja teadusministeerium koolidele juhendmaterjali, mille järgi oma õpetajad märtsikuu jooksul mudelile paigutada ning teha seejärel igaühe kohta vastav märge hariduse infosüsteemi.

"Juhendmaterjalides peab niimoodi näpuga vedama järge, et mitte ainult aasta ei ole oluline ja millal sa oled lõpetanud ülikooli, vaid ka eriala, et kas see on olnud pedagoogiline eriala või see on olnud näiteks võib-olla 1990. aastatel hoopis, aga sa oled saanud oma erialase õppe," sõnas õpetajate liidu juhatuse liige ja Tallinna Ühisgümnaasiumi õppejuht Margit Timakov.

Tartu ühes suuremas koolis Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis töötab 64 õpetajat. Koolijuht ütles, et nuputamist teatud õpetajate määramisega karjääriastmele oli omajagu.

Gümnaasiumi puhul tulevad erisusena mängu lisaks valikaineõpetajad.

"Päris puhtaid õpetajaid tihtipeale ei ole koolis, võib-olla mõned üksikud valikaineõpetajad. Ikka on ju meil õpetajad, kes annavad nii valikaineid kui riikliku õppekava aineid ning siis kaalutleda ja mõelda ka, et kumb ta siis põhimõtteliselt on. Ta vastab ju kvalifikatsiooninõuetele, ta on mooduli õpetajaks võetud, aga vot sellel aastal nüüd on tulnud tal kaks kursust riiklikust õppekavast juurde. Mõttetegevust jagub siin," lausus Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste.

Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor ütles, et nemad on oma 100 õpetajat karjääriastmele juba ära paigutanud.

"Mina ise olen pöördunud hästi palju ka Harno poole, et uurida, et kas näiteks see või teine õpetaja, kas ta vastab kvalifikatsioonile või mida see õpetaja peab tegema selleks, et vastata. Õpetajad on ise ka pöördunud Harno poole, et uurida, et kas nad peavad midagi lisaks tegema. Seda tegemist on tõesti palju," ütles Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor Olga Selištševa.

Juba on mõned õpetajad avaldanud soovi taotleda vanemõpetaja astet, mis toob vähemalt kümme protsenti palgalisa. Selleks aga on koolides vaja kokku panna komisjon, millega pole veel tegeleda jõutud.

"Kooli kaudu vanemõpetaja karjääriastme omistamine hakkab toimuma sügisest, aga samas on määruses kirjas, et kui vanemõpetaja teeb selle taotluse kevadel, siis tegelikult on koolis kohustus see juba nii-öelda vastu võtta ja seda siis menetlema hakata. Samal ajal praegu peaks toimuma kevadel selline ettevalmistus, koolitus, töökordade korraldamine, et kuidas seda tööd läbi viia," sõnas Timakov.