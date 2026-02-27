X!

Laupäev tuleb soe ja niiske

Foto: Siim Lõvi /ERR
Kevadkuu tuleb kiirel tantsusammul ning jää sulab nii meeltes kui ka tänavail. Põhja-Euroopat kattis reedel ulatuslik madalrõhuala, mille põhikese paiknes Islandi juures.

Selle mõjuväljas puhus mitmel pool tugev tuul ning sadas vihma, põhja pool ka lörtsi ja lund. Väike, ent aktiivne osatsüklon liikus samal ajal üle La Manche'i väina ida poole, põhjustades ümberkaudsetel aladel vihmasadu ja tugevat tuult. Lõuna-, Kesk- ja Ida-Euroopas valitses kõrgrõhuala ning ilm oli suurema sajuta. Kesk- ja Lõuna-Euroopas küündis õhutemperatuur mõnel pool 20 soojakraadi ümbrusesse.

Laupäeval jääme põhjapoolse madalrõhuala ja kagupoolse kõrgrõhuala piirile ning jätkub soojema ja niiskema õhu sissevool. Ilm on sompus ja rahulik ning mitmel pool sajab vihma. On udu ning nii öine kui ka päevane õhutemperatuur püsib plusspoolel. Pühapäeval liigub Taani väinade juurest uus aktiivne madalrõhkkond Lõuna-Soome kohale ja Eesti jääb selle serva. Aeg-ajalt sajab vihma ja on udu. Öö on rahulikuma tuulega, päeval tugevneb aga lõuna- ja edelatuul.

Öö tuleb pilves. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi ning on udu. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul, öö hakul rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Hommik on pilves, vihmane ja udune. Puhub valdavalt edelatuul 2–8 m/s ja sooja on 0 kuni +3 kraadi.

Ka laupäeva päeval püsib taevas pilves, mitmel pool sajab vihma ja udutab. Puhub valdavalt nõrk lõunakaare tuul ning sooja on 1 kuni 4 kraadi.

Pühapäeva ilm on pilves, on udu ja vihmahooge, mis õhtuks harvenevad. Öösel on -1 kuni +3, päeval 1 kuni 5 kraadi. Vihma, lörtsi ja libedust lubab prognoos ka esmaspäevaks. Pärastlõunal võib sadada lund ning sajud harvenevad. Öine õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele, päeval on -1 kuni +3 kraadi.

Teisipäeva ööl võib Ida-Eestis kohati lund sadada, päev tuleb aga olulise sajuta. Öö on jahedam, kuni -8 kraadi, päeval on -2 kuni +3 kraadi. Kolmapäevaks õhutemperatuur taas tõuseb ning lund, lörtsi ja vihma sajab öösel ja hommikul. Päeval pilved hõrenevad ja sajud taanduvad.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

