Reuters: Iraan keelas laevadel Hormuzi väina läbimise

Välismaa
{{1772295840000 | amCalendar}}
Hormuzi väin
Hormuzi väin
Välismaa

Euroopa Liidu mereväemissiooni Aspides ametnik ütles Reutersile, et laevad on võtnud vastu Iraani revolutsioonilise kaardiväe raadiosõnumeid, milles teatatakse, et ühelgi laeval ei ole lubatud Hormuzi väina läbida.

Väin on maailma olulisim nafta eksporditee, mis ühendab Pärsia lahe suurimaid naftatootjaid – nagu Saudi Araabia, Iraan, Iraak ja Araabia Ühendemiraadid – Omaani lahe ja Araabia merega.

Iraan on aastaid ähvardanud kitsa veetee blokeerida, kui Islamivabariiki peaks rünnatama.

Ühendkuningriigi merekaubanduse operatsioonikeskus (UKMTO) teatas laupäeval samuti, et on saanud Pärsia lahel seilavatelt alustelt mitmeid teateid sõnumite kohta, milles räägitakse Hormuzi väina sulgemisest.

Mitmed tankeriomanikud, naftahiiud ja kauplemisettevõtted on peatanud toornafta, kütuse ja veeldatud maagaasi (LNG) tarned läbi Hormuzi väina.

Turuallikate sõnul sündis otsus pärast USA ja Iisraeli rünnakut Iraanile ning Teherani teadet, et laevaliiklus on suletud.

"Meie laevad jäävad mitmeks päevaks paigale," ütles ühe suure kaubandusettevõtte tippjuht.

Tankerite liikumist jälgivad satelliitpildid näitavad, et laevad koonduvad suurte sadamate, näiteks Araabia Ühendemiraatides asuva Fujairah' lähedale ning Hormuzi väina ei läbi.

Briti merevägi teatas, et Iraani korraldused ei ole õiguslikult siduvad, ning soovitas laevadel liigelda ettevaatlikult.

Tankeriomanike liit INTERTANKO märkis, et USA merevägi on hoiatanud piirkonnas – kogu Pärsia lahes, Omaani lahes, Araabia mere põhjaosas ja Hormuzi väinas – liikumise eest, nentides, et ei suuda tagada meresõidu turvalisust.

Reutersi vahendatud teate kohaselt soovitas ka Kreeka merendusministeerium laupäeval laevadel vältida Pärsia lahte, Omaani lahte ja Hormuzi väina.

Umbes 20 protsenti maailma naftast, mis pärineb sellistest riikidest nagu Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Iraak, Kuveit ja Iraan, läbib Hormuzi väina. Samuti liiguvad sealtkaudu suured Katari LNG-kurnad.

Konsultatsioonifirma Kpler analüütik Laura Page märkis, et 14 LNG-tankerit on väina ümbruses kiirust vähendanud, otsa ringi pööranud või peatunud. Tema sõnul see arv tõenäoliselt kasvab, seades ohtu Katari LNG-ekspordi.

Väina sulgemine tooks kaasa järsu naftahinna kallinemise.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

