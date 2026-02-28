X!

Pühapäeval on ilm soe ja sombune

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Pühapäeval on ilm pilvine, aeg-ajalt sajab vihma. Sooja on kuni 6 kraadi.

Öö vastu pühapäeva tuleb Eestis pilves. Lääne- ja Lõuna-Eestist laieneb vihmasadu kirde suunas, sisealadel tuleb sekka lörtsi ja jäävihma ning on libeduseoht. Laialt on udu. Puhub lõunakaare, põhjarannikul pärast keskööd lühiajaliselt ka idatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Hommikul on sadu vähem, aga tihe udu püsib. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 7, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi vahel.

Päev on pilves. Aeg-ajalt sajab vihma. Mitmel pool on udu. Puhub lõuna- ja edela-, ennelõunal Ida-Eestis ka kagutuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis, pärastlõunal tugevnevad edelatuule puhangud Lääne-Eesti rannikul 15 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 6 kraadi.

Esmaspäeval sajab vihmaga koos lörtsi, pärastlõunal sekka lund. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -1 ja +2 kraadi vahel. 

Teisipäeva öösel taandub sadu itta, päeval saabub läänest lume- ja lörtsihooge, õhtu poole läheb sadu vesisemaks ja Põhja-Eestis ka tihedamaks. Öine õhutemperatuur jääb 0 ja -5, päevane 0 ja +4 kraadi vahele. 

Kolmapäeva hommikuks sadu lahkub ja päev on mitmel pool kevadise päikesega. Öösel on õhus miinused, päeval plussid. 

Neljapäev toob mudelarvutuste järgi külma tagasi. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

hüva nõu

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:57

ETV spordisaade, 28. veebruar

21:48

Reutersi allikas: ajatolla Khamenei on surnud

21:40

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

21:34

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

21:33

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga Uuendatud

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:27

Pärnus etendub muusikal linna elama sattunud metsloomadest

21:21

Pühapäeval on ilm soe ja sombune

21:19

Vastavatud Vormsi jäätee kattus lumesulaveega

21:16

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

21:40

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

15:12

Iraan ründas vastu Uuendatud

09:25

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Lõuna-Venemaal Uuendatud

12:01

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Tartus Emajõel jäi läbi jää vajunud päästja voolu tõttu hätta

27.02

Sõja 1465. päev: Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

27.02

Trump: USA arutab Kuuba sõbralikku ülevõtmist

27.02

Berliinis tekitab muret AfD huvi NATO nõrkuste vastu

18:55

Reuters: Iraan keelas laevadel Hormuzi väina läbimise Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:57

ETV spordisaade, 28. veebruar

21:34

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

21:33

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga Uuendatud

21:16

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile Uuendatud

loe: kultuur

18:48

Obinitsas avati ajalooliste seto hõbeehete näitus

15:32

Mark Soosaar: kellestki filmi tehes kingime talle väga pika elu

15:29

Aimar Ventsel: täna räägime subkultuurist

12:58

Anders Härm: tehisaru tulek on järgmine aste üldises digikultuuri arengus

loe: eeter

16:19

Presidendiproua peokleidi käsitöömeister: riided räägivad meie suhetest

13:40

Jaak Urmet: huvitava kunsti kogumiseks ei pea kröösus olema

12:42

Uued sarjad viivad Norra kuningakotta ja kõmulugude paljastusteni

11:07

Uku Suviste: olen kiigutanud oma onupoega Rene Puurat vankris magama

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

18:25

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

18:25

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

27.02

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo