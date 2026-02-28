Pühapäeval on ilm soe ja sombune

Pühapäeval on ilm pilvine, aeg-ajalt sajab vihma. Sooja on kuni 6 kraadi.

Öö vastu pühapäeva tuleb Eestis pilves. Lääne- ja Lõuna-Eestist laieneb vihmasadu kirde suunas, sisealadel tuleb sekka lörtsi ja jäävihma ning on libeduseoht. Laialt on udu. Puhub lõunakaare, põhjarannikul pärast keskööd lühiajaliselt ka idatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Hommikul on sadu vähem, aga tihe udu püsib. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 7, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi vahel.

Päev on pilves. Aeg-ajalt sajab vihma. Mitmel pool on udu. Puhub lõuna- ja edela-, ennelõunal Ida-Eestis ka kagutuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis, pärastlõunal tugevnevad edelatuule puhangud Lääne-Eesti rannikul 15 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 6 kraadi.

Esmaspäeval sajab vihmaga koos lörtsi, pärastlõunal sekka lund. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -1 ja +2 kraadi vahel.

Teisipäeva öösel taandub sadu itta, päeval saabub läänest lume- ja lörtsihooge, õhtu poole läheb sadu vesisemaks ja Põhja-Eestis ka tihedamaks. Öine õhutemperatuur jääb 0 ja -5, päevane 0 ja +4 kraadi vahele.

Kolmapäeva hommikuks sadu lahkub ja päev on mitmel pool kevadise päikesega. Öösel on õhus miinused, päeval plussid.

Neljapäev toob mudelarvutuste järgi külma tagasi.