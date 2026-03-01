X!

Iraani president: Khamenei tapmine on sõjakuulutus muslimitele

Välismaa
Masoud Pezeshkian
Masoud Pezeshkian Autor/allikas: SCANPIX/Iranian Presidency via ZUMA Press Wire)
Välismaa

Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei tapmine USA ja Iisraeli rünnakutes on sõjakuulutamine muslimitele, ütles pühapäeval islamivabariigi president Masoud Pezeshkian.

"Iraani Islamivabariigi kõrgeima poliitilise võimukandja ja maailma šiiade silmapaistva juhi mõrvamist... peetakse avalikuks sõjakuulutuseks muslimite ja eriti šiiitide vastu kõikjal maailmas," ütles Pezeshkian riigitelevisioonis edastatud avalduses.

Pezeshkian rõhutas, et kättemaks Khamenei surma eest on Iraani "õigus ja kohus".

"Iraani Islamivabariik peab oma seaduslikuks kohuseks ja õiguseks selle ajaloolise kuriteo toimepanijatele ja kavandajatele kätte maksta," ütles Pezeshkian.

Pezeshkian, kohtusüsteemi juht Gholamhossein Mohseni Ejei ja veel üks riigi õigusnõukogu ametnik kuuluvad Khameini tapmise järgse Iraani üleminekut korraldavasse kolmikusse, teatas riigitelevisioon, mis viitas Khamenei ühele nõunikule Mohammad Mokhberile.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS

Samal teemal

hüva nõu

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:42

Käsipallikohtunikud Kull ja Tint vilistasid jälle Meistrite liiga kohtumist

12:23

Belgia pidas kinni Venemaa varilaevastiku tankeri

12:11

Meistrite liiga kohta jahtiv Liverpool lõi West Hamile viis väravat

12:10

Iraani president: Khamenei tapmine on sõjakuulutus muslimitele

12:07

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

12:03

Sissi: ma luban endal elada hirmu ja kaitseta

11:37

Lakers jooksis Luka ja LeBroni juhtimisel Warriorsist üle

11:06

Ene-Liis Semper: tahan proovida, kas Eestis on suur kokkulepe võimalik

10:59

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

10:48

Ülevaade. Torm kajakambris

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

28.02

Iraan ründas vastu Uuendatud

28.02

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

05:52

Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Khamenei surma Uuendatud

28.02

Reuters: Iraan keelas laevadel Hormuzi väina läbimise Uuendatud

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

28.02

Lennufirmad teatasid Lähis-Ida lendude tühistamisest

28.02

Kiiev: Venemaa nõustus USA plaaniga Ukraina julgeolekutagatiste kohta

28.02

Välisministeeriumi andmetel on Lähis-Idas ligi 3000 Eesti kodanikku Uuendatud

10:02

Dubais, Dohas ja Manamas oli kuulda uusi plahvatusi Uuendatud

10:30

Iraani võimutühimik: kes pärib Ali Khamenei usuriigi? Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:42

Käsipallikohtunikud Kull ja Tint vilistasid jälle Meistrite liiga kohtumist

12:11

Meistrite liiga kohta jahtiv Liverpool lõi West Hamile viis väravat

11:37

Lakers jooksis Luka ja LeBroni juhtimisel Warriorsist üle

10:59

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

loe: kultuur

12:07

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

10:48

Ülevaade. Torm kajakambris

08:05

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

28.02

Obinitsas avati ajalooliste seto hõbeehete näitus

loe: eeter

12:03

Sissi: ma luban endal elada hirmu ja kaitseta

11:06

Ene-Liis Semper: tahan proovida, kas Eestis on suur kokkulepe võimalik

09:29

Soomet esindab Eurovisioonil duo Linda Lampenius ja Pete Parkkonen

28.02

Presidendiproua peokleidi käsitöömeister: riided räägivad meie suhetest

Raadiouudised

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

27.02

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo