Iraani president: Khamenei tapmine on sõjakuulutus muslimitele

Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei tapmine USA ja Iisraeli rünnakutes on sõjakuulutamine muslimitele, ütles pühapäeval islamivabariigi president Masoud Pezeshkian.

"Iraani Islamivabariigi kõrgeima poliitilise võimukandja ja maailma šiiade silmapaistva juhi mõrvamist... peetakse avalikuks sõjakuulutuseks muslimite ja eriti šiiitide vastu kõikjal maailmas," ütles Pezeshkian riigitelevisioonis edastatud avalduses.

Pezeshkian rõhutas, et kättemaks Khamenei surma eest on Iraani "õigus ja kohus".

"Iraani Islamivabariik peab oma seaduslikuks kohuseks ja õiguseks selle ajaloolise kuriteo toimepanijatele ja kavandajatele kätte maksta," ütles Pezeshkian.

Pezeshkian, kohtusüsteemi juht Gholamhossein Mohseni Ejei ja veel üks riigi õigusnõukogu ametnik kuuluvad Khameini tapmise järgse Iraani üleminekut korraldavasse kolmikusse, teatas riigitelevisioon, mis viitas Khamenei ühele nõunikule Mohammad Mokhberile.