VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

Välisministeerium (VM) kinnitas pühapäeval, et kogu Lähis-Ida piirkonnas on endiselt suur raketioht. Viimase 24 tunniga on sõjategevus laienenud Iraani piiridest kaugemale ja Iraan on jätkanud ulatuslikke ballistiliste rakettide ja droonide rünnakuid mitmele Laheriigile. Muuhulgas sai tabamuse maja, kus asub Abu Dhabi Eesti saatkond, töötajatega on kõik korras.

"Palume Eesti kodanikel säilitada rahu ja püsida turvalises kohas. Välisministeerium tegeleb ööpäevaringselt sellega, et meie kodanikke abistada, ning teeme kõik selleks, et reisil viibivad eestlased saaksid esimesel võimalusel koju. Oleme ka pidevas kontaktis teiste riikidega, et vajadusel korraldada evakuatsioonilende," ütles välisminister Margus Tsahkna.

"Kõige olulisem on hetkel jälgida kohalikke kanaleid ja järgida nende juhiseid," lisas minister.

"Meile saabus ka info, et Abu Dhabis on saanud tabamuse tornmajade kompleks, kus asub Eesti saatkond. Õnneks on saatkonna töötajatega kõik korras," ütles Tsahkna.

Suur osa Lähis-Ida riikidest on sulgenud oma õhuruumi ja lennujaamad. Välisministeerium ei saa prognoosida õhuruumi avamise ja sulgemise aegu ning oluline on rõhutada, et avatud õhuruum ei taga kõikide lendude toimumist.

Välisministeerium uuendas laupäeval, 28. veebruaril reisihoiatusi järgmistes riikides: Iisrael, Araabia Ühendemiraadid (AÜE), Kuveit, Saudi Araabia, Katar, Bahrein, Iraan, Iraak, Liibanon ja Jordaania.

Araabia Ühendemiraadid

• Dubai ja Abu Dhabi on jätkuvalt rünnakute sihtmärgiks. Oluline on säilitada rahu ning püsida siseruumides, eemal akendest ja ustest. Järgige kohalike ametivõimude juhiseid ning teavitage lähedasi oma olukorrast.

• AÜE-s peaks inimestele saabuma telefonisõnum, mis teavitab õhurünnaku ohust. Palume neid teavitusi järgida.

• AÜE valitsus on kinnitanud, et katab osaliselt turistide kulud sõjategevusest tingitud reisi pikenemise tõttu. Meile teadaolevalt on Dubai valmis pikendatud hotellibroneeringuid hiljem kompenseerima. Täpsemate detailide kohta ootame kohalikust valitsusest infot ja kompenseerimise tingimusi.

• Araabia Ühendemiraatide õhuruum on suletud. Õhuruumi avamise täpset prognoosi ei ole.

• Minge lennujaama alles siis, kui on kindel, et teie lend toimub. Kui teie lend on tühistatud, konsulteerige oma lennufirmaga järgmise võimaliku lennuaja või alternatiivsete marsruutide leidmiseks ning oodake olukorra selginemist.

• AÜE maismaapiir Omaaniga (Hatta–Al Wajajah' piiripunkt) on avatud, kuid liikumine piiril on väga aeglane.

• Araabia Ühendemiraatide infoliin turistidele: Abu Dhabi Tourism Police +971 28002626 ja +971 25127777; Dubai Tourism Police +971 46096239.

• Reisil viibides lähtuge informatsioonist, mida jagab teie lennufirma. Lennujaamade infotelefonidelt saab infot selle ajahetke lennujaama sisenemise ja väljumise võimaluste kohta. Arvestage, et liinid võivad olla ülekoormatud: Dubai Airport +971 4224555; Abu Dhabi Zayed International Airport +971 25055555

Iisrael

• Soovitame Eesti kodanikel Iisraelist lahkuda. Lõunapoolsed maismaapiiripunktid Egiptuse ja Jordaaniaga on hetkel avatud. Kesk- ja põhjaosas olevad piiripunktid Jordaaniaga on hetkel suletud.

• Palume jälgida kohalikke kanaleid ja ohuteavitusi ning käituda vastavalt nendele.

Saudi Araabia

• Õhuruum on avatud. Minge lennujaama alles siis, kui on kindel, et teie lend toimub. Kodanikud, kes soovivad liikuda teistest riikidest läbi Saudi Araabia, peavad arvestama, et vajalik on viisa, mida saab taotleda elektrooniliselt.

• Püsige siseruumides, eemal akendest, ustest ja avatud aladest. Järgige kohalike ametivõimude juhiseid ning teavitage lähedasi oma olukorrast.

Katar

• Õhuruum on suletud. Maismaapiir Saudi Araabiaga (Abu Samra piiripunkt) on avatud. Arvestage, et Saudi Araabiasse sisenemiseks on vajalik viisa, mida saab taotleda elektrooniliselt.

• Püsige siseruumides, eemal akendest, ustest ja avatud aladest. Järgige kohalike ametivõimude juhiseid ning teavitage lähedasi oma olukorrast.

Omaan

• Tulenevalt olukorrast regioonis võib esineda häireid lennuliikluses. Minge lennujaama alles siis, kui on kindel, et teie lend toimub.

Egiptus

• Otsest ohtu Egiptusele hetkel ei ole.

Välisministeerium palub kõigil Eesti kodanikel, kes on Lähis-Ida piirkonnas, registreerida oma lühiajaline viibimine välisministeeriumi veebilehel.

Vajadusel saab pöörduda konsul@mfa.ee või helistades info saamiseks ööpäevaringsel hädaabitelefonil +372 5301 9999.

Uuendame jooksvalt informatsiooni ka välisministeeriumi veebikonsuli lehel ja välisministeeriumi kodulehel www.vm.ee.