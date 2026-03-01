X!

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

Välismaa
Olukord Abu Dhabis laupäeval
Olukord Abu Dhabis laupäeval Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Välisministeerium (VM) kinnitas pühapäeval, et kogu Lähis-Ida piirkonnas on endiselt suur raketioht. Viimase 24 tunniga on sõjategevus laienenud Iraani piiridest kaugemale ja Iraan on jätkanud ulatuslikke ballistiliste rakettide ja droonide rünnakuid mitmele Laheriigile. Muuhulgas sai tabamuse maja, kus asub Abu Dhabi Eesti saatkond, töötajatega on kõik korras.

"Palume Eesti kodanikel säilitada rahu ja püsida turvalises kohas. Välisministeerium tegeleb ööpäevaringselt sellega, et meie kodanikke abistada, ning teeme kõik selleks, et reisil viibivad eestlased saaksid esimesel võimalusel koju. Oleme ka pidevas kontaktis teiste riikidega, et vajadusel korraldada evakuatsioonilende," ütles välisminister Margus Tsahkna.

"Kõige olulisem on hetkel jälgida kohalikke kanaleid ja järgida nende juhiseid," lisas minister.

"Meile saabus ka info, et Abu Dhabis on saanud tabamuse tornmajade kompleks, kus asub Eesti saatkond. Õnneks on saatkonna töötajatega kõik korras," ütles Tsahkna.

Suur osa Lähis-Ida riikidest on sulgenud oma õhuruumi ja lennujaamad. Välisministeerium ei saa prognoosida õhuruumi avamise ja sulgemise aegu ning oluline on rõhutada, et avatud õhuruum ei taga kõikide lendude toimumist.

Välisministeerium uuendas laupäeval, 28. veebruaril reisihoiatusi järgmistes riikides: Iisrael, Araabia Ühendemiraadid (AÜE), Kuveit, Saudi Araabia, Katar, Bahrein, Iraan, Iraak, Liibanon ja Jordaania.

Araabia Ühendemiraadid

• Dubai ja Abu Dhabi on jätkuvalt rünnakute sihtmärgiks. Oluline on säilitada rahu ning püsida siseruumides, eemal akendest ja ustest. Järgige kohalike ametivõimude juhiseid ning teavitage lähedasi oma olukorrast.
• AÜE-s peaks inimestele saabuma telefonisõnum, mis teavitab õhurünnaku ohust. Palume neid teavitusi järgida.
• AÜE valitsus on kinnitanud, et katab osaliselt turistide kulud sõjategevusest tingitud reisi pikenemise tõttu. Meile teadaolevalt on Dubai valmis pikendatud hotellibroneeringuid hiljem kompenseerima. Täpsemate detailide kohta ootame kohalikust valitsusest infot ja kompenseerimise tingimusi.

• Araabia Ühendemiraatide õhuruum on suletud. Õhuruumi avamise täpset prognoosi ei ole.
• Minge lennujaama alles siis, kui on kindel, et teie lend toimub. Kui teie lend on tühistatud, konsulteerige oma lennufirmaga järgmise võimaliku lennuaja või alternatiivsete marsruutide leidmiseks ning oodake olukorra selginemist.
• AÜE maismaapiir Omaaniga (Hatta–Al Wajajah' piiripunkt) on avatud, kuid liikumine piiril on väga aeglane.
• Araabia Ühendemiraatide infoliin turistidele: Abu Dhabi Tourism Police +971 28002626 ja +971 25127777; Dubai Tourism Police +971 46096239.
• Reisil viibides lähtuge informatsioonist, mida jagab teie lennufirma. Lennujaamade infotelefonidelt saab infot selle ajahetke lennujaama sisenemise ja väljumise võimaluste kohta. Arvestage, et liinid võivad olla ülekoormatud: Dubai Airport +971 4224555; Abu Dhabi Zayed International Airport +971 25055555

Iisrael

• Soovitame Eesti kodanikel Iisraelist lahkuda. Lõunapoolsed maismaapiiripunktid Egiptuse ja Jordaaniaga on hetkel avatud. Kesk- ja põhjaosas olevad piiripunktid Jordaaniaga on hetkel suletud.

• Palume jälgida kohalikke kanaleid ja ohuteavitusi ning käituda vastavalt nendele.

Saudi Araabia

• Õhuruum on avatud. Minge lennujaama alles siis, kui on kindel, et teie lend toimub. Kodanikud, kes soovivad liikuda teistest riikidest läbi Saudi Araabia, peavad arvestama, et vajalik on viisa, mida saab taotleda elektrooniliselt.
• Püsige siseruumides, eemal akendest, ustest ja avatud aladest. Järgige kohalike ametivõimude juhiseid ning teavitage lähedasi oma olukorrast.

Katar

• Õhuruum on suletud. Maismaapiir Saudi Araabiaga (Abu Samra piiripunkt) on avatud. Arvestage, et Saudi Araabiasse sisenemiseks on vajalik viisa, mida saab taotleda elektrooniliselt.
• Püsige siseruumides, eemal akendest, ustest ja avatud aladest. Järgige kohalike ametivõimude juhiseid ning teavitage lähedasi oma olukorrast.

Omaan

• Tulenevalt olukorrast regioonis võib esineda häireid lennuliikluses. Minge lennujaama alles siis, kui on kindel, et teie lend toimub.

Egiptus

• Otsest ohtu Egiptusele hetkel ei ole.

Välisministeerium palub kõigil Eesti kodanikel, kes on Lähis-Ida piirkonnas, registreerida oma lühiajaline viibimine välisministeeriumi veebilehel.

Vajadusel saab pöörduda konsul@mfa.ee või helistades info saamiseks ööpäevaringsel hädaabitelefonil +372 5301 9999.

Uuendame jooksvalt informatsiooni ka välisministeeriumi veebikonsuli lehel ja välisministeeriumi kodulehel www.vm.ee. 

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

hüva nõu

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:33

Põhiturniiril võidutsenud Rae Spordikool jäi Balti liigas sootuks medalita

14:21

Narvas õpetajana töötav Matilde Matvere: suurim kingitus lapsele on austus

14:11

Aigro pääses teist korda järjest Kulmi lennumäel lõppvõistlusele

14:10

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

13:55

Budanov: venelaste saavutused rindel on tühised Uuendatud

13:53

Belgia klassikul domineerisid Hollandi ratturid

13:24

Iisrael jätkas pühapäeval ulatusliku rünnakulainega Teherani südames

13:16

Morozov tuli kahe ja poole aasta parima tulemusega konverentsi meistriks

12:42

Käsipallikohtunikud Kull ja Tint vilistasid jälle Meistrite liiga kohtumist

12:23

Belgia pidas kinni Venemaa varilaevastiku tankeri

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

28.02

Iraan ründas vastu Uuendatud

05:52

Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Khamenei surma Uuendatud

28.02

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

28.02

Reuters: Iraan keelas laevadel Hormuzi väina läbimise Uuendatud

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

28.02

Lennufirmad teatasid Lähis-Ida lendude tühistamisest

28.02

Kiiev: Venemaa nõustus USA plaaniga Ukraina julgeolekutagatiste kohta

10:02

Dubais, Dohas ja Manamas oli kuulda uusi plahvatusi Uuendatud

10:30

Iraani võimutühimik: kes pärib Ali Khamenei usuriigi? Uuendatud

28.02

Välisministeeriumi andmetel on Lähis-Idas ligi 3000 Eesti kodanikku Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:33

Põhiturniiril võidutsenud Rae Spordikool jäi Balti liigas sootuks medalita

14:11

Aigro pääses teist korda järjest Kulmi lennumäel lõppvõistlusele

13:53

Belgia klassikul domineerisid Hollandi ratturid

13:16

Morozov tuli kahe ja poole aasta parima tulemusega konverentsi meistriks

loe: kultuur

12:07

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

10:48

Ülevaade. Torm kajakambris

08:05

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

28.02

Obinitsas avati ajalooliste seto hõbeehete näitus

loe: eeter

14:21

Narvas õpetajana töötav Matilde Matvere: suurim kingitus lapsele on austus

12:03

Sissi: ma luban endal elada hirmu ja kaitseta

11:06

Ene-Liis Semper: tahan proovida, kas Eestis on suur kokkulepe võimalik

09:29

Soomet esindab Eurovisioonil duo Linda Lampenius ja Pete Parkkonen

Raadiouudised

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

27.02

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo