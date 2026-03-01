X!

Kallas: Khamenei tapmine on Iraani ajaloos pöördeline hetk

Välismaa
Kaja Kallas
Kaja Kallas Autor/allikas: Riigikantselei
Välismaa

Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles pühapäeval, et Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei tapmine USA-Iisraeli rünnakutes on riigi ajaloos pöördeline hetk.

"Ali Khamenei surm on Iraani ajaloos pöördeline hetk. Mis saab edasi, on ebaselge. Kuid nüüd on avanenud tee teistsugusele Iraanile, mida selle rahval võib olla suurem vabadus kujundada," kirjutas Kallas X-is.

"Olen kontaktis partneritega, sealhulgas nendega piirkonnas, kes kannavad Iraani sõjaliste operatsioonide raskust, et leida praktilisi samme (olukorra) deeskaleerimiseks," lisas Kallas.

Päev varem teatas Kallas, et kutsub pühapäeval videokohtumisena kokku erakorralise välisasjade nõukogu, et arutada Iraani ja kiiresti arenevat olukorda Lähis-Idas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Khamenei surm andis uue lootuse Iraani rahvale.

"Samal ajal kätkeb see hetk endas tõelist ebastabiilsuse ohtu, mis võib tõugata piirkonna vägivallaspiraali," lisas von der Leyen.

Tema sõnul teeb Brüssel tihedat koostööd kõigi peamiste pooltega, et tagada stabiilsust ja julgeolekut ning kaitsta tsiviilelanike elusid.

"Khamenei lahkumisega on Iraani rahval uus lootus. Me peame tagama, et tulevik on nende endi kätes ja kujundada," kirjutas von der Leyen sotsiaalmeedias pärast telefonikõnet Jordaania kuninga Abdullah II-ga.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

