Esmaspäeval on oodata eri sorti sademeid

Uus nädal algab Eestis lume-, lörtsi- ja isegi vihmasajuga. Kõikjal Eestis on teedel suur libeduse oht.

Öö tuleb pilvine. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, mandril kohati ka lund. Paiguti on udu ning tänavatel on libeduseoht. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 ja +2 kraadi vahele.

Hommik tuleb pilvine. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, kohati ka vihma ja on udu. Teedel on libeduseoht. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib vahemikus -1 kuni +2 kraadi.

Päeval on taevas valdavalt pilves. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, kohati sekka ka vihma, kuid pärastlõunal sajuhood harvenevad. Libeduseoht aga püsib. Tuul puhub läänest ja loodest kiirusega 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on oodata 0 kuni 2 kraadi.

Ka teisipäev tuleb valdavalt pilvine. Kui ennelõunal sajab kohati, siis pärastlõunal juba laialdasemalt lörtsi ja vihma ida pool ka lund.

Kolmapäevast pilvisus hõreneb ning ilmad on sajuta, vaid neljapäeval on paiguti vähest vihma oodata. Kui öösel langeb õhutemperatuur kohati veel miinuspoolele, siis päeval valitsevad plusskraadid.