X!

Esmaspäevas on oodata eri sorti sademeid

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Uus nädal algab Eestis lume-, lörtsi- ja isegi vihmasajuga. Kõikjal Eestis on teedel suur libeduse oht.

Öö tuleb pilvine. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, mandril kohati ka lund. Paiguti on udu ning tänavatel on libeduseoht. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 ja +2 kraadi vahele.

Hommik tuleb pilvine. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, kohati ka vihma ja on udu. Teedel on libeduseoht. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib vahemikus -1 kuni +2 kraadi.

Päeval on taevas valdavalt pilves. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, kohati sekka ka vihma, kuid pärastlõunal sajuhood harvenevad. Libeduseoht aga püsib. Tuul puhub läänest ja loodest kiirusega 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on oodata 0 kuni 2 kraadi.

Ka teisipäev tuleb valdavalt pilvine. Kui ennelõunal sajab kohati, siis pärastlõunal juba laialdasemalt lörtsi ja vihma ida pool ka lund.

Kolmapäevast pilvisus hõreneb ning ilmad on sajuta, vaid neljapäeval on paiguti vähest vihma oodata. Kui öösel langeb õhutemperatuur kohati veel miinuspoolele, siis päeval valitsevad plusskraadid.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

01.03

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

01.03

Eesti jääpurjetaja lõpetas aastakümneid kestnud ootuse

01.03

Raffaeli: olen sama Sofia, kes olin enne olümpiamedalit

01.03

Esmaspäevas on oodata eri sorti sademeid

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva Uuendatud

01.03

Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt Uuendatud

01.03

Verlin läbis tõkkesprindi taas kaheksast sekundist kiiremini Uuendatud

01.03

Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu Uuendatud

01.03

Pärnu tuli raskest seisust välja ja viis seeria otsustavasse mängu Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Khamenei surma Uuendatud

01.03

Dubais, Dohas ja Manamas oli kuulda uusi plahvatusi Uuendatud

01.03

Iraani võimutühimik: kes pärib Ali Khamenei usuriigi? Uuendatud

01.03

Iraani president: Khamenei tapmine on sõjakuulutus muslimitele

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

01.03

Iisrael jätkas pühapäeval ulatusliku rünnakulainega Teherani südames

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

01.03

Budanov: venelaste saavutused rindel on tühised Uuendatud

28.02

Iraan ründas vastu

ilmateade

loe: sport

01.03

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

01.03

Eesti jääpurjetaja lõpetas aastakümneid kestnud ootuse

01.03

Raffaeli: olen sama Sofia, kes olin enne olümpiamedalit

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

loe: kultuur

01.03

Anu Lamp: eesti keel püsib vaid siis, kui me ise seda iga päev kasutame

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

01.03

Ülevaade. Torm kajakambris

01.03

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

loe: eeter

01.03

Andres Dvinjaninov: meie generatsioonile on Arne Oit üks suur nostalgiapall

01.03

Narvas õpetajana töötav Matilde Matvere: suurim kingitus lapsele on austus

01.03

Sissi: ma luban endal elada hirmu ja kaitseta

01.03

Ene-Liis Semper: tahan proovida, kas Eestis on suur kokkulepe võimalik

Raadiouudised

01.03

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo