Kaitseminister Pevkur lahkus Dubaist Omaani

Laupäeval USA ja Iisraeli alustatud Iraani-vastaste õhurünnakute ajal Araabia Ühendemiraatides (AÜE) Dubais viibinud kaitseminister Hanno Pevkur oli esmaspäevaks jõudnud Omaani.

"Otsustasime eile grupi eestlastega, et liigume Omaani, lootuses leida siit lende kodumaale liikumiseks," ütles Pevkur esmaspäeval ERR-ile.

"Hetkel lende pole, võtame päev korraga. Ei tea, kuidas ja millal kodumaale [jõuame]," lisas ta.

Kaitseministri viibimist sõjapiirkonnas mainis välisminister Margus Tsahkna, kes ütles esmaspäeva hommikul "Terevisioonis", et ta oli rünnaku esimesel päeval ühenduses Dubais viibiva Pevkuriga, kes praeguseks olevat maismaad pidi kuskile välja liikunud. Kus kaitseminister asub, Tsahkna siiski täpselt ei teadnud.

Välisminister rääkis, et Omaanis oli lennuväli pühapäeval avatud, aga lennuliiklus seal oli tugevalt häiritud ning seetõttu on Euroopa Liidu tasandil otsustatud, et praegu sinna tšarterlende organiseerima ei hakata.

Postimehe andmeil oli Pevkur Dubaisse saabunud alles reedel.

Iisrael ja USA alustasid laupäeva hommikul õhurünnakuid Iraani islamirežiimi vastu, olles praeguseks tapnud suure osa riigi juhtkonnast.