Analüütikud: rünnak Iraanile muudab maailmamajanduse ennustamatuks

Majandus
Raivo Vare.
Raivo Vare. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

USA ja Iisraeli ulatuslik rünnak Iraani vastu tõi naftaturgudel kaasa hinnatõusu. Rünnakud ohustavad Hormuzi väina, mis on maailma üks tähtsaim energiatransiidi meretee. Analüütikud märgivad, et olukord Lähis-Idas muudab kogu maailmamajanduse väga ennustamatuks.

"Vaieldamatult on Hormuzi väina kinnipanek juhul, kui see peaks kestma kuu aega, oluliseks probleemiks nii LNG transiidile kui ka Aasia riikide naftaimpordile, ütles Eesti Panga välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel.

"Mõju avaldub ennekõike läbi energiakomponendi hinna, mis tavapäraselt nii Eesti kui ka Euroopa tarbija ostukorvis on kuskil 15 protsenti. Aga see ei kandu üks-üheselt üle, sest toornafta või veeldatud maagaasi maailmaturu hind moodustab tarbijale nähtavas lõpphinnas vähem kui kolmandiku. Olulisem mõju on sellel kindlasti tootjatele. Selle kriisi ajastus ei ole kõige hullem, sest külmem osa talvest on möödas ja üsna tüüpiline on see, et mais-aprillis hakkavad tasapisi juba taastuma ka järgmiseks kütteperioodiks maagaasi varud," lausus Luikmel.

Nüüd ei ole võimalik täpselt prognoosida enam midagi, sest olukord on järsult eskaleerunud ja muutunud ebakindlamaks, leidis analüütik Raivo Vare.

"Eesti majandusele mõjub see teatud ebakindluse kasvuga maailmas ja eelkõige nafta hindadega ehk energiasisendi kaudu. Hinnad on juba hüpanud 13 protsenti ja tõenäoliselt hüppavad veel. Energia on kõikide asjade alus majanduses ja tarbimises ja see annab meile kommunaalarvetes tunda ja jumal teab kus veel, nii et igal juhul ei ole see hea uudis," lausus Vare.

Toimetaja: Marko Tooming

18:41

Tapver: SKP pisikese kasvu taga on valitsuse tarbimine

18:40

18:38

Lähis-Idas toimuv mõjutab lennuliiklust ka mujal maailmas

18:12

Kuulus piljarditreener: Eestil on muljetavaldavalt palju talente

18:10

Tarien: Venemaa ei suutnud Ukrainas seda, mida USA praegu Iraanis teeb

18:06

Prantsusmaa suurendab tuumiarsenali

17:51

Välisministeerium uuendas sõjategevuse tõttu reisisoovitusi Lähis-Idas

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

17:39

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

17:26

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali Uuendatud

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

08:39

Mida tähendab Khamenei surm Venemaa ja Hiina jaoks?

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva Uuendatud

01.03

Kunnas: rünnak Družba naftajuhtme pumbajaamale lõi Venemaad valusalt

17:26

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali Uuendatud

09:54

Kaitseminister Pevkur lahkus Dubaist Omaani

07:35

Tsahkna: õhuruumi avamist Lähis-Idas praegu näha pole

01.03

Saks: USA ja Iisraeli rünnakud on purustanud Iraani õhutõrje

13:40

Kuveidis kukkus alla kolm USA hävitajat, meeskonnaliikmed jäid ellu

18:12

Kuulus piljarditreener: Eestil on muljetavaldavalt palju talente

17:39

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

17:07

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

16:21

Heino Enden pärjati kodupubliku ees Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvliga

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

16:50

Pildid: Telliskivis avati animafilmil "Lumi saadab meid" põhinev näitus

14:29

Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

14:29

"Säärane mulk" kogus avanädalavahetusel pea 14 000 külastust

15:22

Miniatuurse kolhoosimaailma looja: igal detailil on siin oma lugu rääkida

12:41

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Duo Ruut

12:38

Erki Laur: ma otsin ka fotodes draamat, mis toimub päriselus

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

15:50

Kaitseministeeriumi väitel on riigikontrolli näidatud vead parandatud

15:45

Dubaisse jäänud eestlased vajavad eelkõige praktilist abi

15:30

Raadiouudised (02.03.2026 15:00:00)

14:45

Ülikoolid saavad õiguse kolmandate riikide doktorantidelt raha võtta

12:30

Raadiouudised (02.03.2026 12:00:00)

10:40

Elundidoonoriks on valmis olema 5% elanikkonnast

10:40

Macron tutvustab täna Prantsusmaa uut tuumadoktriini

10:30

Ministeerium soovib tasuliste magistriõppekavadega tuua kõrgharidusse eraraha

09:30

Raadiouudised (02.03.2026 09:00:00)

01.03

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

