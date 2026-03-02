X!

Loemaa: USA-l ja Iisraelil on võimekus Iraan õhurünnakutega põlvili suruda

Foto: ERR
Endine hävituslendur ja õhuväe ülem kindralmajor Vello Loemaa sõnas, et ainuüksi õhurünnakutega on võimalik Iraan alistada, sest nii USA-l kui ka Iisraelil on suutlikkus rünnata Iraani sõjalisele võimele olulist infrastruktuuri.

Mis pilguga te vaatate seda käimasolevat sõda? Kuidas hinnata USA ja Iisraeli võimekust?

Tuleb hinnata kõrgelt, sest see, mille ettevalmistus on toimunud tegelikult väga pikka aega, näitab, et nende kahe riigi õhujõudude efektiivsus on väga kõrge.

Kuidas Iraani võimekust hinnata? Annavad visalt vastu?

Iraan teeb seda, mida ta suudab ja kui me räägime suurematest õhukaitsevahenditest, nagu hävituslennukid või maapealsed õhukaitsesüsteemid, siis Iraan on sõltuv siiski oma partnerite võimalustest või mis ta on neilt saanud. Väiksemamõõdulised lähimaa vahendid on tal loomulikult ka endal olemas, aga suuremad on Hiinast või Venemaalt pärit.

Mida sellise õhusõjaga üldse on võimalik saavutada? Kas kogu sõda võibki olla ainult ühe õhukampaaniaga võidetav? Räägitakse, et tänapäeval sõidetakse lennukitega, aga...

Seda räägiti ka sada aastat tagasi, kuid siin tuleb meelde tuletada vana ütlust poliitikast ja sõjast "Sõda on poliitika jätk", ja praegu on see väga selgesti näha, et nad on koos ja sõjalised plaanid hetkel on täitnud vähemalt poliitikute soovid täiel määral.

Kas on Iraan võimalik põlvili suruda ainult õhurünnakutega?

Oleneb sellest, mis on eesmärk ja antud juhul võib öelda, et on täiesti olemas võime purustada kogu see infrastruktuur, kogu see materiaalne osa, mis tagab Iraani sõjalise võimekuse, ehk see on täiesti võimalik.

Kas see, mis juhtus Kuiveidis, kus kolm Ameerika lennukit lasti alla ja kõik kuus pilooti jäid ellu, on erakordselt õnnelik õnnetus?

Loomulikult on see õnnelik õnnetus, sest kui lennukiga midagi juhtub ja tuleb katapulteeruda, siis see ei ole reasündmus. Ma võiksin meelde tuletada, et Eesti esimene lennuk Farman tulistati alla samuti omade poolt ja kui mina õppisin sõjapidamist õhus, siis üheks kirjutamata reegliks oli, et õhukaitses tuleb läbi saada ühele poole rindejoont ja teisele poole samuti.

Kas te olete ka katapulteerunud?

Ei ole.

Kas olete selleks aga valmis olnud?

See kuulub elukutse juurde.

Kui kiiresti tuleb tegutseda, kui see hetk on käes?

Väga kiiresti. Murdosa sekundist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Astrid Kannel

