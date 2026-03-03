Teherani turvakaamerad olid aastaid Mossadi kontrolli all

Iisraeli luureteenistus Mossad tungis Teherani tänavatele paigutatud turvakaamerate võrku, et jälgida Iraani valitseja ajatolla Ali Khamenei, tema ihukaitsjate ja teiste riigi kõrgeimate ametnike liikumist aastaid enne nende tapmist laupäeva hommikul toimunud raketirünnakus.

Iisrael tekitas endale ligipääsu peaaegu kõikidele linna turvakaameratele, mida Iraani juhtkond kasutas režiimi vastaste ja üldse elanikkonna järel luuramiseks. Mossad kasutas kaameratesse häkkimist peamiste ihukaitsjate liikumise jälgimiseks, kirjutasid väljaanded Daily Mail ja Financial Times.

Kaamerapilt edastati Tel Avivi ja see võimaldas Mossadil saada infot Iraani režiimi juhtide ihukaitsjate aadresside, töögraafikute ja selle kohta, keda nad täpsemalt kaitsevad. Üks kaameranurk osutus eriti kasulikuks ja võimaldas Mossadi agentidel jälgida, kuhu ihukaitsjad Teherani südames Pasteuri tänaval asuvasse kõrgeima juhi hoonetekompleksi territooriumile jõudes oma isiklikud autod parkisid.

Keeruliste algoritmide abil koostati ihukaitsjate kohta üksikasjalikud toimikud, mis hõlmasid nende elukoha aadresse, tööaegu, töölemineku marsruute ja mis kõige tähtsam, keda nad tavaliselt kaitsma ja transportima määrati – luues nii igaühe kohta täpse profiili.

Häkkimised olid osa aastaid kestnud luuretegevusest, mis viis lõpuks Khamenei tapmiseni, mille viisid läbi laupäeva hommikul Iisraeli õhuväebaasidest startinud sõjalennukid, mis tulistasid tema kompleksi pihta kuni 30 täpisraketti.

"Me teadsime Teherani sama hästi nagu me tunneme Jeruusalemma," ütles üks Iisraeli luureametnik Financial Timesile. "Ja kui teate [seda kohta] sama hästi kui tunnete tänavat, millel te üles kasvasite, siis märkate ka pisiasju, mis ei ole nii nagu tavaliselt," lisas ta.

Lehe andmetel oli USA Luure Keskagentuuril (CIA) koha peal ka inimluure allikas, kes edastas eluliselt tähtsaid luureandmeid.

Koos Iisraeli tehisintellekti tööriistade ja algoritmidega, mis sõelusid läbi tohutu hulga andmeid Iraani juhtide ja nende liikumiste kohta, võimaldas allikas neil jõuda Khameneini hetkel, kus teda ja tema lähiringi tabas õhurünnak.

Lehed kirjeldasid, kuidas laupäeva hommikul, kui Iisrael Khamenei asukoha tuvastas, asusid nad Pasteuri tänava ümbruskonnas paiknevat kümmekonda mobiilsidejaama segama, takistades seal piirkonnas paiknevatele mobiiltelefonidele helistamist ega lastes nii turvatöötajatel võimalikke hoiatusi saada.

Samas öeldi, et kõik viimase operatsiooni üksikasjad pole teada. Mõnda neist ei pruugita kunagi avalikustada, et kaitsta allikaid ja meetodeid, mida endiselt kasutatakse teiste sihtmärkide jälitamiseks.

Kuid Khamenei tapmine oli poliitiline otsus, mitte lihtsalt tehnoloogiline saavutus, ütlesid ligi kümmekond selle loo jaoks intervjueeritud Iisraeli praegust ja endist luureametnikku.

Kui CIA ja Mossad said kindluse, et Khamenei peab laupäeva hommikul oma Pasteuri tänava kontoris kohtumise, oli võimalus ta koos suure osa Iraani kõrgema juhtkonnaga tappa eriti soodne. Saades info Khamenei kohtumisest, otsustasid nad, et peavad viivitamatult tegutsema.

Väljaanded selgitasid, et luureagentuuride hinnangul oleks pärast sõja algust Khamenei ja teiste liidrite tabamine olnud palju raskem, kuna nad oleksid kiiresti peitu pugenud, sealhulgas varjunud maa-alustesse punkritesse, mis on Iisraeli pommide suhtes kättesaamatud.

Khamenei juhtis 36 aastat Iraani islamirežiimi, mis tappis tuhandeid tema enda kodanikke, represseeris naisi ja rahastas terroristlikke organisatsioone Hamasi ja Hezbollah'd, mis on seadnud sihiks Iisraeli hävitamise.

Teherani rünnakutes hävitati ka kaks kõrgetasemelist sõjaväejuhti – admiral Ali Shamkhani ja revolutsioonilise kaardiväe ülem kindralmajor Mohammad Pakpour – ning Khamenei abikaasa, tütar, lapselaps, väimees ja minia. Samuti hukkus rünnakus Iraani endine president Mahmoud Ahmadinejad.