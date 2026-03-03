X!

Teherani turvakaamerad olid aastaid Mossadi kontrolli all

Välismaa
Iraani kõrgeima juhi, ajatolla Ali Khamenei peakorter pärast seda tabanud õhurünnakut, milles Kjamenei ja tema kaaskond hukkus.
Iraani kõrgeima juhi, ajatolla Ali Khamenei peakorter pärast seda tabanud õhurünnakut, milles Kjamenei ja tema kaaskond hukkus. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

Iisraeli luureteenistus Mossad tungis Teherani tänavatele paigutatud turvakaamerate võrku, et jälgida Iraani valitseja ajatolla Ali Khamenei, tema ihukaitsjate ja teiste riigi kõrgeimate ametnike liikumist aastaid enne nende tapmist laupäeva hommikul toimunud raketirünnakus.

Iisrael tekitas endale ligipääsu peaaegu kõikidele linna turvakaameratele, mida Iraani juhtkond kasutas režiimi vastaste ja üldse elanikkonna järel luuramiseks. Mossad kasutas kaameratesse häkkimist peamiste ihukaitsjate liikumise jälgimiseks, kirjutasid väljaanded Daily Mail ja Financial Times.

Kaamerapilt edastati Tel Avivi ja see võimaldas Mossadil saada infot Iraani režiimi juhtide ihukaitsjate aadresside, töögraafikute ja selle kohta, keda nad täpsemalt kaitsevad. Üks kaameranurk osutus eriti kasulikuks ja võimaldas Mossadi agentidel jälgida, kuhu ihukaitsjad Teherani südames Pasteuri tänaval asuvasse kõrgeima juhi hoonetekompleksi territooriumile jõudes oma isiklikud autod parkisid.

Keeruliste algoritmide abil koostati ihukaitsjate kohta üksikasjalikud toimikud, mis hõlmasid nende elukoha aadresse, tööaegu, töölemineku marsruute ja mis kõige tähtsam, keda nad tavaliselt kaitsma ja transportima määrati – luues nii igaühe kohta täpse profiili.

Häkkimised olid osa aastaid kestnud luuretegevusest, mis viis lõpuks Khamenei tapmiseni, mille viisid läbi laupäeva hommikul Iisraeli õhuväebaasidest startinud sõjalennukid, mis tulistasid tema kompleksi pihta kuni 30 täpisraketti.

"Me teadsime Teherani sama hästi nagu me tunneme Jeruusalemma," ütles üks Iisraeli luureametnik Financial Timesile. "Ja kui teate [seda kohta] sama hästi kui tunnete tänavat, millel te üles kasvasite, siis märkate ka pisiasju, mis ei ole nii  nagu tavaliselt," lisas ta.

Lehe andmetel oli USA Luure Keskagentuuril (CIA) koha peal ka inimluure allikas, kes edastas eluliselt tähtsaid luureandmeid.

Koos Iisraeli tehisintellekti tööriistade ja algoritmidega, mis sõelusid läbi tohutu hulga andmeid Iraani juhtide ja nende liikumiste kohta, võimaldas allikas neil jõuda Khameneini hetkel, kus teda ja tema lähiringi tabas õhurünnak.

Lehed kirjeldasid, kuidas laupäeva hommikul, kui Iisrael Khamenei asukoha tuvastas, asusid nad Pasteuri tänava ümbruskonnas paiknevat kümmekonda mobiilsidejaama segama, takistades seal piirkonnas paiknevatele mobiiltelefonidele helistamist ega lastes nii turvatöötajatel võimalikke hoiatusi saada.

Samas öeldi, et kõik viimase operatsiooni üksikasjad pole teada. Mõnda neist ei pruugita kunagi avalikustada, et kaitsta allikaid ja meetodeid, mida endiselt kasutatakse teiste sihtmärkide jälitamiseks.

Kuid Khamenei tapmine oli poliitiline otsus, mitte lihtsalt tehnoloogiline saavutus, ütlesid ligi kümmekond selle loo jaoks intervjueeritud Iisraeli praegust ja endist luureametnikku.

Kui CIA ja Mossad said kindluse, et Khamenei peab laupäeva hommikul oma Pasteuri tänava kontoris kohtumise, oli võimalus ta koos suure osa Iraani kõrgema juhtkonnaga tappa eriti soodne. Saades info Khamenei kohtumisest, otsustasid nad, et peavad viivitamatult tegutsema.

Väljaanded selgitasid, et luureagentuuride hinnangul oleks pärast sõja algust Khamenei ja teiste liidrite tabamine olnud palju raskem, kuna nad oleksid kiiresti peitu pugenud, sealhulgas varjunud maa-alustesse punkritesse, mis on Iisraeli pommide suhtes kättesaamatud.

Khamenei juhtis 36 aastat Iraani islamirežiimi, mis tappis tuhandeid tema enda kodanikke, represseeris naisi ja rahastas terroristlikke organisatsioone Hamasi ja Hezbollah'd, mis on seadnud sihiks Iisraeli hävitamise.

Teherani rünnakutes hävitati ka kaks kõrgetasemelist sõjaväejuhti – admiral Ali Shamkhani ja revolutsioonilise kaardiväe ülem kindralmajor Mohammad Pakpour – ning Khamenei abikaasa, tütar, lapselaps, väimees ja minia. Samuti hukkus rünnakus Iraani endine president Mahmoud Ahmadinejad.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Financial Times, Daily Mail

Samal teemal

klassikaraadio

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:17

USA merevägi teatas kõigi Iraani sõjalaevade uputamisest Omaani lahes Uuendatud

10:13

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

10:04

KUULA OTSE | "Võimla" võtab ette Eesti korvpallikoondise mängud Uuendatud

09:50

Tõnu Õnnepalu: Tammsaare on igavene vigurivänt ja naljahammas

09:44

Soomes hukkus arvatava süütamise tagajärjel viis inimest

09:41

Saksa eurolaulu žüriiliige Taukar: võidulugu polnud parim, aga on väga hea

09:36

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Solman, Jesse, Järvan

09:32

Heilo Altin: huvihariduse rahastamine saagu läbipaistvaks

09:30

Raadiouudised (03.03.2026 09:00:00)

09:27

Teherani turvakaamerad olid aastaid Mossadi kontrolli all

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

02.03

Mida tähendab Khamenei surm Venemaa ja Hiina jaoks?

02.03

USA ja Iisrael jätkavad islamirežiimi juhtkonna likvideerimist Uuendatud

02.03

Kaitseminister Pevkur lahkus Dubaist Omaani

10:17

USA merevägi teatas kõigi Iraani sõjalaevade uputamisest Omaani lahes Uuendatud

02.03

Kuveidis kukkus alla kolm USA hävitajat, meeskonnaliikmed jäid ellu

02.03

Trump: suur rünnakulaine on alles ees

02.03

Välisministeerium salastas vabariigi aastapäevaks saabunud õnnitlused

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

02.03

Pagendatud Iraani šahhi poeg kutsus Euroopat üles toetama sõjalist kampaaniat

02.03

Sõja 1468. päev: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:13

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

10:04

KUULA OTSE | "Võimla" võtab ette Eesti korvpallikoondise mängud Uuendatud

09:15

Antetokounmpo naasis, aga Milwaukee kaotas kindlalt

08:46

Uuring selgitas, miks korvpalliketsid kriuksuvad

loe: kultuur

09:50

Tõnu Õnnepalu: Tammsaare on igavene vigurivänt ja naljahammas

02.03

Livestage.Youth võitja Feach: võiduraha eest parandame hamba ära

02.03

Niguliste muuseumis esineb tunnustatud liturgilise muusika ansambel Organum

02.03

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

loe: eeter

09:41

Saksa eurolaulu žüriiliige Taukar: võidulugu polnud parim, aga on väga hea

08:51

Mitu põlengut ja õnnetust üle elanud Harri Poom: kõige olulisem on alles

02.03

Miniatuurse kolhoosimaailma looja: igal detailil on siin oma lugu rääkida

02.03

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Duo Ruut

Raadiouudised

02.03

Toidukaupade müük ei ole kasvule pööranud

02.03

Lille- ja köögiviljataimede kasvatajate kevad on alanud

02.03

Rändlinnud juba saabuvad

02.03

Päevakaja (02.03.2026 18:00:00)

02.03

Kaitseministeeriumi väitel on riigikontrolli näidatud vead parandatud

02.03

Dubaisse jäänud eestlased vajavad eelkõige praktilist abi

02.03

Raadiouudised (02.03.2026 15:00:00)

02.03

Ülikoolid saavad õiguse kolmandate riikide doktorantidelt raha võtta

02.03

Raadiouudised (02.03.2026 12:00:00)

02.03

Elundidoonoriks on valmis olema 5% elanikkonnast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo