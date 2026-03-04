X!

WSJ: kuidas toimus Khamenei tapnud operatsioon?

Välismaa
Satelliidifoto tabamuse saanud ajatolla Khamanei majast
Satelliidifoto tabamuse saanud ajatolla Khamanei majast
Välismaa

Väljaanne Wall Street Journal andis pärast satelliitfotode ja videote analüüsimist ülevaate operatsioonist, mille käigus tapsid USA ja Iisraeli väed Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei.

Laupäeva hommikul viibis kõrgem juht ajatolla Ali Khamenei oma residentsis maapealsetes ruumides. Tavaliselt varjus ta öösiti punkritesse, kui režiim pidas Iisraeli rünnakuid tõenäoliseks. Päevavalgel toimunud ootamatu rünnak – operatsioon "Genesis" – tappis Khamenei ning tähistas Iisraeli ja USA Iraani-vastase sõja algust.

Wall Street Journal taastas operatsiooni sündmuste jada vestluste põhjal praeguste ja endiste Iisraeli ning USA ametnikega, samuti satelliidipiltide, videote ja fotode abil.

Kell 7.30: lennukite õhkutõus

Iisraeli hävitajad F-15 ja teised õhusõidukid tõusid õhku umbes kell 7.30 (Iraani aja järgi), et rünnata riigi kõige põhjalikumalt uuritud sihtmärki. Khamenei on varemgi olnud nende sihikul, kuid seekord saadi luba ta tappa. 

Iisraeli õhujõudude jagatud videos on näha Iraani ründama suunduvaid hävitajaid.

Üle kahe aastakümne jälgis Iisraeli salajane luureüksus 8200, mis on spetsialiseerunud telefonikõnede pealtkuulamisele ja küberoperatsioonidele, Khameneid ja Iraani tippjuhtkonda, kaardistades nende igapäevaseid rutiine ja harjumusi.

Analüütikud jälgisid kõrgete ametnike sidet, tuginedes üha enam tehisintellektile, et sõeluda läbi tohutul hulgal pealtkuulatud kõnesid.

Asjaga kursis oleva isiku sõnul värbas Iisraeli luure spioone ja häkkis Iraani pealinna liikluskaameratesse, et saada reaalajas teavet. 

Infot jagas Iisraeliga ka USA luure keskagentuur (CIA). 

Operatsiooniga kursis olevate isikute ja Iisraeli julgeolekuametniku sõnul saadi laupäeval teada tippjuhtide kohtumistest ja asjaolust, et Khamenei viibib sel hommikul koos pereliikmetega oma residentsis.

Üllatusmomendi säilitamiseks tuli Khamenei tappa sõja esimeste löökidega, veel enne Iraani õhutõrje rivist väljalöömist. Iisrael kartis, et kui tal õnnestub rünnakust pääseda, viiakse ta kättesaamatusse turvapaika.

Rünnakute algus kell 9.40

Umbes kell 9.40 tabasid sihtmärke kümned Iisraeli hävitajatelt F-15 väljatulistatud raketid, sealhulgas Blue Sparrow'd. 

Raketid tulistati välja distantsilt: Sparrow-tüüpi raketid väljuvad Maa atmosfäärist ja sööstavad sealt alla. 

Operatsioonist instrueeritud isikute sõnul üllatas rakettide kõrge trajektoor Teheranis asuva juhtimiskeskuse töötajaid.

Täppisjuhitavad õhk-maa-tüüpi raketid tabasid edukalt mitut kompleksis toimunud kõrgetasemelist kohtumist. 

Kohaliku aja järgi kella 9.45 paiku nägid inimesed üle Teherani juhi residentsist tõusvat suitsusammast.

Pärast Khamenei tapmist alustasid nii USA kui ka Iisrael rünnakuid Iraani õhutõrje ja muu sõjalise taristu pihta. USA merevägi tulistas välja tiibraketid Tomahawk ja HIMARS-i raketid, rünnates sihtmärke üle Lõuna-Iraani ja hävitades Iraani mereväe aluseid. Esimese 24 tunni jooksul tabati enam kui 1000 sihtmärki.

Iisrael saatis rünnakule 200 hävitajat ehk peaaegu kogu riigi õhujõud. Peagi tabati 500 erinevat sihtmärki, sealhulgas radareid, õhutõrjepatareisid, juhtimiskeskusi ja maa-maa-tüüpi raketisüsteeme.

Kell 17.47: järelkaja

Kell 17.47 tehtud satelliidipildile jäid suitsevad varemed kompleksis, kuhu kuuluvad suur mošee, presidendi residents ja Iraani juhi elupaik. 

Journali analüüsitud satelliidipiltide kohaselt sai kahjustada vähemalt kuus hoonet, sealhulgas metallkatused ja hoonete vahelised rajatised.

Khamenei viibis rünnaku ajal koos perega oma residentsi maapealses osas. Satelliidipildid näitavad, et just see koht sai kõige nähtavamaid kahjustusi.

Iisraeli julgeolekuametniku andmetel hukkusid rünnakutes ka teised tippametnikud, sealhulgas Khamenei nõunik Ali Shamkhani, kaitseminister Aziz Nasirzadeh, luureministri asetäitja Sayed Yahya Hamidi, luurejuht Jalal Pour Hossein ja rühmituse Islami Revolutsiooniline Kaardivägi ülem Mohammad Pakpour.

Õhtuks postitatud videotes oli näha rahvakogunemisi Teheranis, Karajis ja Isfahanis, kus tuhanded iraanlased tähistasid või leinasid Khamenei surma.

Iraani tippametnikud president Masoud Pezeshkian, kohtuvõimu juht Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i ja üks valvurite nõukogu liige moodustasid pärast ajatolla surma riigi juhtimiseks ajutise kolmeliikmelise nõukogu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Wall Street Journal

