Trump ähvardas katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga

Hispaania vasakpoolne valitsus ei täida NATO kaitsekulude kokkulepet ning ei lubanud USA sõjalennukitel kasutada oma baase Iraani ründamiseks. USA president Donald Trump ähvardas seetõttu katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga.

Hispaania ei lubanud kasutada oma baase Iraani ründamiseks. Hispaania on ka Euroopa riikidest seni Iraani-vastase sõja suhtes kõige kriitilisem olnud. Viimane Madridi samm vihastas Trumpi ning ta ähvardas katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga.

Trump rääkis, et ei taha Hispaaniaga mingit tegemist teha ja katkestab riigiga kaubandussuhted.

"Hispaania on olnud kohutav. Käskisin Scottil (USA rahandusminister) katkestada kõik suhted Hispaaniaga," rääkis Trump.

Trump rääkis veel, et Hispaania keeldub tõstmast kaitsekulutusi alliansis kokku lepitud tasemele. Trump on ka varem öelnud, et NATO peaks kaaluma Hispaania väljaarvamist oma liikmete hulgast.

Trump tegi oma viimased kommentaarid ovaalkabinetis, kus ta kohtus Saksa kantsleri Friedrich Merziga. Trump ütles, et mõned riigid on Iraani vastases sõjas olnud abivalmid ning tõstis esile Saksamaa panuse. Lisaks väljendas Trump taas rahulolematust Briti peaministri Keir Starmeri suhtes.