Kolmapäeva hommik tuleb selge taevaga

Foto: Siim Lõvi /ERR
Kui jaanuaris tuli äkitselt talveilm ja jäi, siis tundub, et nüüd teeb sama ka kevadilm. Vähemalt käesoleval nädalal ronivad plusskraadid ikka kõrgemale ja kõrgemale.

Teisipäeva ööl on pilves, Lääne-Eestis selgimistega, ilm. Mandril sajab mitmel pool vihma, sekka kohati ka lörtsi ning paiguti on udu. Öö jooksul pilvisus lääne poolt alates hõreneb ning sadu lakkab.

Tuul pöördub läände ja loodesse puhudes kiirusega 4 kuni 8, iiliti 12, rannikul 6 kuni 11, iiliti 16 meetrit sekundis.

Õhutemperatuur on -2 kuni 2 kraadi ning teedel on libeduseoht.

Kolmapäeva hommik tuleb selge taevaga, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Teedel on endiselt libeduseoht.

Puhub valdavalt nõrk, rannikul iiliti mõõdukas läänetuul ning õhutemperatuur püsib -2 ja +2 kraadi vahel.

Kui päev tuleb muutliku pilvisusega ja sajuta, siis õhtul on kohati lörtsi ja lund oodata.

Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 9, iiliti 14, rannikul 7 kuni 12, iiliti 18 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 6 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad vähese, neljapäeval ja pühapäeval kohati ka vahelduva pilvisusega ning sajuta. Kui öösel langeb õhutemperatuur veel valdavalt miinuspoolele, siis päevad muutuvad järgemööda aina soojemaks. Nii on pühapäeval plusskraade juba keskmiselt 7.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

