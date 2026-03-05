X!

Nestor: nafta hind ei ole hetkel kõrge

Iraanis toimuva sõja tõttu tõusnud naftahind ei ole üldse nii kallis ning on sarnaselt tasemel aasta taguse ajaga. Suuremalt võib aga tõusta gaasihind, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor "Ringvaates".

Iraani sõja tõttu kütusehindade pikaajalist tõusu Nestor ei uskunud ning oli nõus USA presidendi Donald Trumpi väidetega, et hinnatõus jääb vaid paarinädalaseks.

"Sel korral isegi tahaks võib-olla Donaldiga [Trump] nõustuda, kui vaatame seda, mis turgudel täna toimub," ütles Nestor.

Majandusanalüütiku sõnul ei ole aga praegune toornafta turuhind üldsegi nii kõrge.

"Kui me arvutame naftabarreli hinna täna eurodesse ja võrdleme seda aasta taguse ajaga, siis me oleme umbes samas kohas. Kuskil 70 eurot oli see ka aasta tagasi, ehk siis ei ole väga suurt muutust," selgitas Nestor

Nestori hinnangul on aga naftahind Trumpile eriliselt oluline just sisepoliitiliselt.

"Vahevalimised on tulemas Ameerikas ja tema valijale kallis kütuse hind ei meeldi. See on üks asi, mis läheb neile tõesti korda," ütles Nestor.

Hormuzi väina blokeerimisega on Nestori sõnul lisaks nafta- ja gaasihindadele tõusnud ka alumiiniumi hind.

Analüütiku sõnul tabab aga väina blokeerimine tugevamalt maagaasi hindasid ning naftahinna pärast ei tasuks nii palju muretseda.

"Asi on keerulisem maagaasiga. Me Eestis siin oleme ka läbi aastate endil, kus meil siin kaaluti igasuguseid LNG terminale ja imelisi laevu, et neid on väga vähe ning on väga kallid," ütles Nestor.

Seda, et valitsus hakkaks tanklatele pakkuma kütuseteenust Nestor ei uskunud.

"Tegelikult ikkagi nafta puhul meil ei ole probleemi praegu. Seda jagub kõiksugustes varudes. Tänane hinnatase on täiesti normaalne," ütles Nestor.

Ta lisas, et pigem tasuks valitsusel muretseda gaasi pärast, sest lisaks Eestile oli talv külm terves Euroopas. Seega on gaasivarud kõikjal otsakorral.

"Seda ei või ju nüüd välistada, et kellelgi kuskil tõesti on asi hapu. Tunn on tühi ja ei ole midagi peale tulemas mõnda aega," sõnas Nestor.

Analüütiku hinnangul võiks kuu aja pärast Hormuzi väinas tankerid taas liikuda ning kütusehinnad stabiliseerida.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Ringvaade"

