Tapver: praeguse majanduskasvu sisu on õhuke

Oleme majanduskasvu endale laenurahaga ostnud. See on olnud Reformierakonnale väga suur ja kallis valimislubadus – kaotada maksuküür – ja eelarve on samal ajal päris suures miinuses. Kas see on nüüd siis hea?

Kui mõtleme selle kasvu peale, siis umbes poole sellest andis maksulaekumine, sealhulgas käibemaks, aktsiisid ja muud maksud. Eratarbimine oli kasvus, mis on positiivne, kuid peame vaatama, kes seda tarbimist vedas. Toidukaupade tarbimine oli endiselt languses, aga see osa elanikkonnast, kes sai maksuküüru kaotamisest rohkem kasu – ehk üle keskmise palga teenijad –, seal on statistikas selgelt näha, et kasvas teenuste ja vaba aja teenuste tarbimine.

Nii et see number on ilus, aga sisu ei ole nii hea?

Ütleme nii, et sisu seal on, aga see on suhteliselt õhuke. Kas see meid järgmistesse kvartalitesse suure hooga veab, selles ma julgen natuke kahelda.

Hormuzi väina kriis ei ole veel majanduskasvu jõudnud. Kas see tähendab, et 2,4 protsenti on lagi, mille oleme ära näinud ja sealt edasi minna ei saa?

Arvan, et võime ikka loota, et saame edasi minna, aga sellel aastal on pigem oodata kasvu alanemist. Hormuzi väina mõjud kiirendavad hinnakasvu. Ettevõtete kuludele võib tekkida surve juurde, sest tootjahinnad kipuvad pärast väina sulgemist tõusma. Teiselt poolt tähendab see, et ettevõtte kulubaas saab suurema surve ja tarbijate jaoks muutuvad hinnad kallimaks, mis toob kaasa selle, et tarbimise maht järgmistel kvartalitel nii kiiresti ei tõuse.

Iraan ja USA mängivad pingpongi. Me ei tea, kui kaua nad seda teevad. Vahepeal antakse üksteisele tuld, siis öeldakse, et kõik kokkulepped on peaaegu sõlmitud. Trump teatas, et langetab täna lõpliku otsuse 60-päevase relvarahu pikendamise asjus ja nafta hind hakkas langema. On võimalus, et väin avatakse. Kas see tähendab, et meie majanduskasv võiks jääda sellele tasemele ja liikuda edasi üles?

Trumpi sõnumeid tasub võtta teatud küsimärgiga, sest selliseid uudiseid on varemgi tulnud.

Aga kui see väin avataks täna?

Kui väin täna avatakse, ei juhtu üleöö midagi, sest oluline maagaasitaristu on pihta saanud. Need naftalaevad ei saabu üleöö meie ukse taha. See võtab aega ja tootjahinnad on näiteks juba kõrgemal. Positiivne mõju majandusse kipub tavapäraselt edasi kanduma aeglasemalt kui negatiivne mõju.