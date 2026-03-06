USA ja Iisrael hoiatasid pealetungi hoogustumise eest Iraanis

USA ja Iisrael hoiatasid, et pealetung Iraanis hoogustub. Iisrael ründas rühmituse Hezbollah' rajatisi selle tugipunktides Liibanoni pealinnas Beirutis.

Iisraeli sõjavägi teatas, et öised õhurünnakud olid suunatud Teheranis asuva režiimi taristu vastu.

Iisraeli kaitsejõud (IDF) rõhutasid sünkroniseeritud tegevust ja koostööd USA vägedega Iraanis. IDF-i staabiülem Eyal Zamir sõnas, et esialgne üllatusrünnaku faas hõlmas õhuülekaalu saavutamist ja ballistiliste rakettide stardiplatvormide hävitamist.

Ta lisas, et järgmises faasis on oodata "täiendavaid üllatusi", et režiimi veelgi põhjalikumalt lammutada.

Ööl vastu reedet sooritasid Iisraeli sõjalennukid Iraanile juba neljateistkümnenda rünnakulaine alates laupäevast. Tugevast pommitamisest teatati nii Teheranis kui ka teistes linnades.

Neljapäeval kõlasid Iisraelis korduvalt õhuhäiresireenid, mis hoiatasid Iraani rakettide eest; teatati ka ühe kobarmoona kasutamisest, kuid vigastatute kohta andmed puuduvad.

Liibanonis toimus öösel Beiruti lõunaosas uusi plahvatusi pärast seda, kui Iisraeli sõjavägi käskis tervete linnaosade elanikel lahkuda.

Hegseth: USA rünnakud Iraanile sagenevad drastiliselt

Neljapäeva õhtul toimus USA vägede keskjuhatuses (CENTCOM) briifing, kus osalesid kaitseminister Pete Hegseth, admiral Brad Cooper ja president Donald Trump.

Hegseth nentis, et tulejõud Iraani ja Teherani kohal suureneb peagi drastiliselt.

Ta lisas, et Suurbritannia otsus lubada USA-l kasutada Diego Garcia sõjaväebaasi aitab rünnakuid intensiivistada.

Samal ajal teatas Briti peaminister Keir Starmer, et Ühendkuningriik saadab Kataris asuva eskadrilli tugevdamiseks veel neli Typhoon-hävitajat.

Peaministri sõnul on Ühendkuningriik lubanud USA-l kasutada oma baase "kaitseoperatsioonide läbiviimiseks".

Trump: USA maavägede saatmine Iraani oleks aja raiskamine

USA president Donald Trump ütles intervjuus NBC Newsile, et praegusel hetkel oleks USA vägede Iraani saatmine aja raiskamine ja ta ei kaalu seda.

"See on aja raiskamine. Nad on kõik kaotanud. Nad on kaotanud oma mereväe, nad on kaotanud kõik, mida üldse kaotada saab," sõnas Trump neljapäeval.

Ta lisas, et Iraani välisministri Abbas Araghchi märkus, nagu oleks Iraan valmis USA või Iisraeli maavägede sissetungiks, oli mõttetu kommentaar.