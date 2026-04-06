USA ja Iraan arutavad 45-päevase vaherahu kehtestamist

USA ja Iraani esindajad ning rühm piirkondlikke vahendajaid arutavad võimaliku 45-päevase relvarahu tingimusi, mis võiks viia sõja lõpetamiseni, teatas USA uudistekanal Axios.

Vahendajad arutavad võimalusi saavutada kaheetapiline kokkulepe, märkis Axios pühapäeval viitega neljale USA, Iisraeli ja regiooni teiste riikide ametnikele, kes on läbirääkimistega kursis.

Esimene etapp oleks potentsiaalne 45-päevane relvarahu, mille jooksul peetakse läbirääkimisi sõja lõpetamise üle. Teine etapp oleks kokkulepe sõja lõpetamiseks, öeldakse teates. Relvarahu võidakse pikendada, kui läbirääkimisteks on vaja lisaaega, lisati samas.

Diplomaatiliste pingutustega kursis olevad allikad ütlesid, et läbirääkimised toimuvad Pakistani, Egiptuse ja Türgi vahendajate kaudu ning ka Trumpi erisaadiku Steve Witkoffi ja Iraani välisministri Abbas Araghchi omavaheliste tekstisõnumite kaudu.

USA ametnik ütles, et Trumpi administratsioon on viimastel päevadel teinud Iraanile mitu ettepanekut, kuid seni pole Iraani ametnikud neid vastu võtnud.

USA president Donald Trump teatas pühapäeval väljaandele The Wall Street Journal, et tema seatud tähtaeg Iraanile Hormuzi väina avamiseks ja sellega mõlemapoolses kriitilise taristu rünnakute ärahoidmiseks on teisipäeva õhtu.

Trumpi 10-päevane tähtaeg Iraanile pidi lõppema esmaspäeva õhtul, kuid pühapäeval pikendas ta seda 20 tunni võrra, teatades uueks tähtajaks teisipäeva kell 20 USA idaranniku (kolmapäeval kell 3 Eesti aja järgi).

Allikate sõnul on järgmise 48 tunni jooksul osalise kokkuleppe saavutamise tõenäosus väike. Kuid see viimane pingutus on ainus võimalus vältida sõja järsku eskaleerumist, mis hõlmaks USA ulatuslikke rünnakuid Iraani tsiviiltaristu vastu ning eeldatavalt Iraani vasturünnakuid Pärsia lahe riikide energia- ja veevarustuse rajatistele, märkis Axios.