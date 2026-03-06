Ukraina süüdistab Ungarit seitsme pangatöötaja pantvangi võtmises

Ukraina president Volodõmõr Zelenski oli varem pilganud Ungari peaministrit Viktor Orbánit Euroopa Liidu abipaketi blokeerimise pärast. Orbán vastas sellele teatega, et Budapest kavatseb "poliitiliste ja finantsiliste vahenditega" sundida Ukrainat taasavama Družba torujuhet, mis tarnib Vene naftat Ungari rafineerimistehastele.

Sõbiha teatas sotsiaalmeedias, et pangatöötajad vedasid Austriast läbi Ungari Ukrainasse sularaha, kui nad kinni peeti. Ministri sõnul on töötajate asukoht hetkel teadmata.

"Sisuliselt on tegemist pantvangide võtmise ja raha varastamisega Ungari poolt," kirjutas Sõbiha. "Kui see ongi see n-ö jõud, mille härra Orbán täna välja kuulutas, siis on see kriminaalse jõugu jõud. See on riiklik terrorism ja väljapressimine."

Tema sõnul on Ukraina saatnud ametliku noodi, nõudes oma kodanike viivitamatut vabastamist, ning palub Euroopa Liidul anda Ungari ebaseaduslikule tegevusele selge hinnang.

Panga teatel näitas GPS-signaal, et soomusautod asuvad Budapestis Ungari julgeolekuteenistuse hoone lähedal.

Pangatöötajad vedasid 40 miljonit dollarit, 35 miljonit eurot ja üheksat kilogrammi kulda.

Zelenski varasemad torked puudutasid 90 miljardi euro suurust EL-i abipaketti, mille Ungari on vetostanud.

Ukraina ja Ungari pinged kasvavad

Suhted kahe liidri vahel on olnud pingelised kogu neli aastat kestnud Venemaa alustatud täiemahulise sõja vältel. EL-i liikmesriik Ungari on säilitanud soojad sidemed Moskvaga ning Orbán on hoidnud rangelt sekkumisvastast joont.

"Loodame, et üks teatud isik EL-is ei blokeeri enam seda 90 miljardit ja Ukraina sõduritel on relvad," ütles Zelensi Kiievis ajakirjanikele. "Vastasel juhul anname selle isiku aadressi oma relvajõududele, meie poistele. Lasku neil talle helistada ja rääkida temaga nende endi keeles."

Ukraina sõltub suuresti partnerite finantsabist, kuna suunab enamiku oma riigieelarvest kaitsesse. Ungari veto abipaketile ja uutele EL-i sanktsioonidele on vastus Ukraina sammule, mida Budapest nimetab Venemaa toornafta tarnete teadlikuks katkestamiseks Družba torujuhtme kaudu.

Kiievi kinnitusel peatus naftavoog jaanuaris toimunud Venemaa rünnaku tõttu torujuhtme taristule ning toru parandatakse nii kiiresti kui võimalik. Zelenski märkis neljapäeval, et nõukogudeaegne torujuhe võiks töökorda saada pooleteise kuu jooksul.

Ungari ja Slovakkia, kes on ainsad seni Vene naftat importivad EL-i riigid, süüdistavad Ukrainat tarnete taastamise teadlikus viivitamises poliitilistel põhjustel.

Orbán ütles Budapestis toimunud ärikonverentsil: "Tahan teha selgeks, et me võidame, ja me võidame jõuga. Meil pole selleks küll sõjalist jõudu, kuid meil on poliitilised ja finantsilised tööriistad."

Orbánit ootavad 12. aprillil ees valimised ning ta on teinud sõjast oma kampaania keskse teema.

Zelenski vastas sarkastiliselt: "Me seisame silmitsi Venemaa surmavate rünnakutega ja me peaksime andma vaesele väikesele Orbánile naftat, sest muidu ta ei võida valimisi?"

Soomes asuva analüüsirühma Black Bird Group andmetel on Ukraina armee vaatamata arvulisele vähemusele ja kehvemale relvastusele viimastel nädalatel territooriumi tagasi võitnud, saavutades veebruaris esimest korda pärast 2023. aastat suuremat edu kui kaotusi.

Euroopa välisministritel ei õnnestunud sel kuul veenda Budapesti loobuma Ukraina karistamisest torujuhtme viivituste tõttu.

Ka Slovakkia, kelle peaminister Robert Fico suhtub Kremlisse poolehoiuga, teatas, et keeldub Kiievi palvetest avariielektri tarnimiseks, kuni naftavoog ei ole taastunud.