X!

Hegseth aitab Trumpil Iraani-vastast sõda avalikkusele maha müüa

Välismaa
USA kaitseminister Pete Hegseth
USA kaitseminister Pete Hegseth Autor/allikas: SCANPIX/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et president Donald Trump kulutas Pete Hegsethi ametisse nimetamiseks tohutul hulgal poliitilist kapitali. Endine saatejuht Hegseth aitab nüüd vabariiklaste valijatele maha müüa USA sõjalist operatsiooni Iraanis, samal ajal kaitseb ta presidenti kriitikute eest.

Sõjaveteran ja praegune kaitseminister Hegseth on telekanali Fox News endine saatejuht. Enne ametisse määramist süüdistati teda seksuaalses kallaletungis ja liigses alkoholitarvitamises. Mitmed kriitikud leidsid veel, et Hegsethil puudub suure organisatsiooni juhtimise kogemus. 

Hiljuti alustas aga USA sõjalist operatsiooni Iraani islamirežiimi vastu ning saatejuhi kogemusega Hegseth on kerkinud rambivalgusesse. Trump toetub nüüd sõjalise operatsiooni kaitsmisel Hegsethile, viimane aitab ka vaigistada skeptilisi vabariiklasi.  

Hegseth ise teenis nii Iraagis kui ka Afganistanis ning on sel nädalal andnud mitu pressikonverentsi. Ta lükkas tagasi väited, et USA on sisenenud pikka ja venivasse väliskonflikti.

"Väljaanded ja vasakpoolsed, kes karjuvad, et pikk ja lõputu sõda, lõpetage. See pole Iraak. Ma olin seal. Meie põlvkond teab paremini ja sama teab ka praegune president," ütles Hegseth. 

Ajaleht The Wall Street Journal hindab, et Hegsethist on nüüd saanud sõja eestkõneleja ning see selgitab, miks Trump valis saatejuhi enda administratsiooni kaitseministriks.

"Eriti pärast Iraagi ja Afganistani sõdu on ameeriklased õigustatult mures uue pikaleveninud konflikti pärast. Hegsethile ajakirjanduse teavitamisel lootmine võib anda Trumpile rohkem manööverdamisruumi," ütles Washingtonis asuva mõttekoja Defense Priorities Lähis-Ida üksuse direktor Rosemary Kelanic. 

Samas ei pööra Hegseth peamist tähelepanu traditsioonilisele meediale. Tema pressikonverentsidel osalevad Trumpi-meelsed väljaanded, samal ajal kui suuremate väljaannete ajakirjanikud peavad istuma tagareas ja saavad harva sõna. Seega on Hegsethi sõnum mõeldud peamiselt MAGA-baasile. 

USA viimast sõjalist operatsiooni on kritiseerinud mitmed MAGA-staarid, sealhulgas Megyn Kelly, Matt Walsh ja Erik Prince. Ka mitmed paremradikaalid ja vandenõuteoreetikud, nagu Nick Fuentes, Alex Jones ja Tucker Carlson, on Iraani ründamist kritiseerinud. Hegseth peab nüüd tagama, et MAGA-pealiini sõnum jõuab Trumpi valijabaasini. 

Hegsethi vastased väidavad samal ajal, et kuigi ta on välja toonud kampaania sõjalised eesmärgid, ei ole ta selgelt selgitanud administratsiooni lõppeesmärki. Samas viitavad viimased küsitlused, et Trumpi populaarsus pole vabariiklaste seas vähenenud.

Kõrged kaitseametnikud ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Hegsethi roll ei piirdu ainult televisioonis esinemisega. Ta on ka eraviisiliselt toetanud USA plaane Iraani ründamiseks. Ametnike sõnul sai temast kiiresti peamine vahendaja Trumpi ja kaitseministeeriumi tsiviil- ja sõjaväejuhtide vahel. 

Pentagoni kõrgemad ametnikud ütlesid, et Hegseth on olnud operatsiooni planeerimisega algusest peale seotud ning see algas vahetult pärast suvel toimunud 12-päevast sõda. Pressikonverentsidel on Hegseth aga keskendunud poliitiliste sõnumite edastamisele, operatiivseid üksikasju edastab staabiülemate ühendkomitee juht kindral Dan Caine.

Toimetaja: Karl Kivil

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:50

Kallis eridieet kurnab tsöliaakiahaigete rahakotti

15:50

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

15:44

Hegseth aitab Trumpil Iraani-vastast sõda avalikkusele maha müüa

15:44

Kütuse hind tanklates langes veidi

15:44

Malõgina pidi tunnistama kunagise maailma 23. reketi paremust

15:43

Taro: droonikaamerate kasutamine vajab õigusselgust

15:34

VAATA OTSE | Tondirabas tuleb areenile Eesti jäätantsupaar Uuendatud

15:30

Raadiouudised (06.03.2026 15:00:00)

15:24

Oskar Lutsu huumoripreemia saab Tõnu Oja

15:16

Kristjan Ilves hüppas Lahtis teise kümne keskele

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

05.03

USA ja Iisrael hävitavad Iraani baase kohe pärast rakettide väljalaskmist

12:32

Sõjavangist pääsenud ukrainlased vajasid kiiret arstiabi Uuendatud

07:55

USA avalikustas Epsteini toimikutes sisalduvad süüdistused Trumpi kohta

05.03

Sõja 1471. päev: Saraatovi oblastit tabas Ukraina võimas õhurünnak Uuendatud

05.03

Tsahkna: Putini sõbrad on põrgus või vangis, jäänud on Põhja-Korea ja Hiina Uuendatud

05.03

Trump vahetas välja sisejulgeolekuministri

05.03

Iraani konflikt laienes ka Aserbaidžaani

05.03

Zelenski: USA palus Ukrainalt abi Lähis-Idas droonide tõrjumiseks

05.03

Meedia teatel alustasid Iraagi kurdid Iraanis pealetungi Uuendatud

09:28

Ülevaade: milleks kulub heitkogustega kauplemisest saadud kaks miljardit

ilmateade

loe: sport

15:44

Malõgina pidi tunnistama kunagise maailma 23. reketi paremust

15:34

VAATA OTSE | Tondirabas tuleb areenile Eesti jäätantsupaar Uuendatud

15:16

Kristjan Ilves hüppas Lahtis teise kümne keskele

14:38

Itaalia mäesuusataja pikk ootus sai viimaks ülinapilt lõpu

loe: kultuur

15:50

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

15:24

Oskar Lutsu huumoripreemia saab Tõnu Oja

14:53

Illustraator Karel Korp: esimest raamatut tegin aasta otsa iga päev

12:20

Pildid: Tallinnas avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus

loe: eeter

12:02

Kinoteatri naljakoolitusel osalenud Rait Rosenberg: ma räägin alkoholismist

10:29

Kaheksalapseline pere tõi Halliste legendaarsesse sööklasse uue elu

09:05

Ivo Uukkivi Velikije Lukist: olime teiste silmis ohtlikud

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

Raadiouudised

12:45

Riik kavandab uudseid lahendusi eakate toimetuleku toetamiseks

12:40

Lähipäevad tulevad sajuta

12:30

Raadiouudised (06.03.2026 12:00:00)

10:00

Haapsalu lahte tulevad karbi- ja vetikafarmid

09:55

Trump tagandas sisejulgeolekuministri

09:50

Ilm püsib päikeseline ja sajuta

09:20

Raadiouudised (06.03.2026 09:00:00)

05.03

Ringkonnakohus tühistas Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemise otsuse

05.03

Õhuvägi katsetab uut droonitõrjesüsteemi

05.03

Päevakaja (05.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo