Hegseth aitab Trumpil Iraani-vastast sõda avalikkusele maha müüa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et president Donald Trump kulutas Pete Hegsethi ametisse nimetamiseks tohutul hulgal poliitilist kapitali. Endine saatejuht Hegseth aitab nüüd vabariiklaste valijatele maha müüa USA sõjalist operatsiooni Iraanis, samal ajal kaitseb ta presidenti kriitikute eest.

Sõjaveteran ja praegune kaitseminister Hegseth on telekanali Fox News endine saatejuht. Enne ametisse määramist süüdistati teda seksuaalses kallaletungis ja liigses alkoholitarvitamises. Mitmed kriitikud leidsid veel, et Hegsethil puudub suure organisatsiooni juhtimise kogemus.

Hiljuti alustas aga USA sõjalist operatsiooni Iraani islamirežiimi vastu ning saatejuhi kogemusega Hegseth on kerkinud rambivalgusesse. Trump toetub nüüd sõjalise operatsiooni kaitsmisel Hegsethile, viimane aitab ka vaigistada skeptilisi vabariiklasi.

Hegseth ise teenis nii Iraagis kui ka Afganistanis ning on sel nädalal andnud mitu pressikonverentsi. Ta lükkas tagasi väited, et USA on sisenenud pikka ja venivasse väliskonflikti.

"Väljaanded ja vasakpoolsed, kes karjuvad, et pikk ja lõputu sõda, lõpetage. See pole Iraak. Ma olin seal. Meie põlvkond teab paremini ja sama teab ka praegune president," ütles Hegseth.

Ajaleht The Wall Street Journal hindab, et Hegsethist on nüüd saanud sõja eestkõneleja ning see selgitab, miks Trump valis saatejuhi enda administratsiooni kaitseministriks.

"Eriti pärast Iraagi ja Afganistani sõdu on ameeriklased õigustatult mures uue pikaleveninud konflikti pärast. Hegsethile ajakirjanduse teavitamisel lootmine võib anda Trumpile rohkem manööverdamisruumi," ütles Washingtonis asuva mõttekoja Defense Priorities Lähis-Ida üksuse direktor Rosemary Kelanic.

Samas ei pööra Hegseth peamist tähelepanu traditsioonilisele meediale. Tema pressikonverentsidel osalevad Trumpi-meelsed väljaanded, samal ajal kui suuremate väljaannete ajakirjanikud peavad istuma tagareas ja saavad harva sõna. Seega on Hegsethi sõnum mõeldud peamiselt MAGA-baasile.

USA viimast sõjalist operatsiooni on kritiseerinud mitmed MAGA-staarid, sealhulgas Megyn Kelly, Matt Walsh ja Erik Prince. Ka mitmed paremradikaalid ja vandenõuteoreetikud, nagu Nick Fuentes, Alex Jones ja Tucker Carlson, on Iraani ründamist kritiseerinud. Hegseth peab nüüd tagama, et MAGA-pealiini sõnum jõuab Trumpi valijabaasini.

Hegsethi vastased väidavad samal ajal, et kuigi ta on välja toonud kampaania sõjalised eesmärgid, ei ole ta selgelt selgitanud administratsiooni lõppeesmärki. Samas viitavad viimased küsitlused, et Trumpi populaarsus pole vabariiklaste seas vähenenud.

Kõrged kaitseametnikud ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Hegsethi roll ei piirdu ainult televisioonis esinemisega. Ta on ka eraviisiliselt toetanud USA plaane Iraani ründamiseks. Ametnike sõnul sai temast kiiresti peamine vahendaja Trumpi ja kaitseministeeriumi tsiviil- ja sõjaväejuhtide vahel.

Pentagoni kõrgemad ametnikud ütlesid, et Hegseth on olnud operatsiooni planeerimisega algusest peale seotud ning see algas vahetult pärast suvel toimunud 12-päevast sõda. Pressikonverentsidel on Hegseth aga keskendunud poliitiliste sõnumite edastamisele, operatiivseid üksikasju edastab staabiülemate ühendkomitee juht kindral Dan Caine.