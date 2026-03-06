Narvas luhtus Keskerakonna ja Plaan B võimupööre

Ebaõnnestunud võimupööre algas Urbo Vaarmanni ühismeediapostitusest, kus ta teatas, et fraktsiooni Respekt liige Ivan Egorov on Katri Raigi leerist lahkunud ja Plaan B-ga liitunud. See tähendab, et Keskerakonnal ja Plaan B-l on volikogus piisavalt hääli koalitsiooni moodustamiseks. Reedel pidid algama koalitsioonikõnelused, kuid Narva saabunud Keskerakonna aseesimees Jaan Toots oli sunnitud tõdema, et ülejooksik on vahepeal meelt muutnud ja neljapäevane kokkulepe enam ei kehti.

"See inimene istus meiega ühe laua taha eile õhtul, me lõime käed. Lihtsalt paneb imestama, et üks inimene, kes on täie mõistuse juures, vahetab ühe ööga oma mõtteid. See käib kõik Eesti rahva silme all. Mulle väga ilus õppetund," sõnas Keskerakonna aseesimees Jaan Toots.

Egoroviga kokkuleppe sõlminud Urbo Vaarmannil (Plaan B) on toimunu pärast häbi.

"Mul on tohutult häbi Narva poliitikute pärast, kes oma käega kirjutavad avalduse, kes tulevad meie juurde, tahavad liituda ja käituvad niimoodi. Ma väga vabandan kõigi Eesti inimeste ees, et Narvast on läinud jälle sihukene poliitiline signaal, mis ei ole kellelegi arusaadav," ütles Vaarmann.

Egorov juhtunut kommenteerida ei soovinud ja piirdus pressiteatega, kus ta kinnitab, et tegemist oli kommunikatsiooniveaga ning ta jätkab tööd Katri Raigi meeskonnas. Egorovi eest andis selgitusi fraktsiooni Respekt aseesimees.

"See ei ole usalduse teema, see on meie fraktsiooni kokkulepe, kuna praegu pinge on suur. Ta on kõigepealt veel uus volikogu liige, tal puudub see kogemus," vastas fraktsiooni Respekt aseesimees Jana Kondrašova küsimusele, miks ei usaldata Egorovit kaamerate ette selgitusi andma.

Katri Raigi ja Mihhail Stalnuhhini võimuliidul püsib Narva volikogus napp ühehäälne enamus.