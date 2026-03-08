Pühapäeval väljub veel kaks viimast Eesti erilendu Lähis-Idast

Pühapäeva hommikul maandus Tallinnas üks ja Riias üks välisministeeriumi korraldatud erilend, et aidata Eesti kodanikud ja nende elamisloaga pereliikmed koju. Pühapäeval väljub Dubaist kaks viimast välisministeeriumi erilendu, teatas välisministeerium.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et praeguseks on viie erilennu jagu Eesti inimesi kodus või Riiast teel koju. "Laupäeval Dubaist Tallinna väljunud erilend jõudis kohale ööl vastu tänast ja FlyDubai lend täna hommikul," sõnas ta.

"Mõne tunni pärast väljub Dubaist Hestoni erilend ja õhtupoole viimane, FlyDubai erilend, et aidata koju need, kes seda soovivad," ütles Tsahkna ja lisas, et pühapäeva hommikul toimub sellele lennule veel piletite müük.

"Oleme eelmisest laupäevast alates töötanud selle nimel, et meie inimesed koju saaksid," ütles Tsahkna ja lisas, et ette on tulnud palju ootamatusi. "Olud Araabia Ühendemiraatides on aga muutlikud ja oleme valmis plaanimuudatusteks," sõnas minister.

Peale seitset erilendu rohkem välisministeeriumil rohkem erilende plaanis korraldada ei ole.

"Oleme pidevas kontaktis oma Euroopa kolleegidega ja Eesti inimesi paigutatakse ka teiste riikide erilendudele," ütles Tsahkna ja lisas, et samuti on vaikselt taastumas liinilennud.

Tsahkna rõhutas, et kõige olulisem on inimeste turvalisus. "Palun kõigil veel piirkonnas viibivatel inimestel jälgida kohalikke teavitusi ja juhiseid," lisas Tsahkna.

Kataris, Saudi Araabias, Bahreinis, Jordaanias ja Kuveidis viibivate Eesti kodanike ja nende Eesti elamisloaga pereliikmete koju aitamisega tegeleb välisministeerium personaalselt.

Välisministeerium palus, et need, kes erilennule on koha saanud, arvestaksid, et lennupileteid muuta ei saa. Broneeringu link võib jõuda ka nende inimesteni, kes on juba koju jõudnud. Palume sellisel juhul broneeringu linki eirata.

Ministeerium palus kõigil Eesti kodanikel, kes on Lähis-Ida piirkonnas ja kes end registreerinud ei ole, teha seda välisministeeriumi veebilehel.

Vajadusel saab pöörduda kirjutades konsul@mfa.ee või helistades info saamiseks ööpäevaringsel hädaabitelefonil +372 5301 9999.

Uuendame jooksvalt informatsiooni ka välisministeeriumi veebikonsuli lehel ja välisministeeriumi kodulehel www.vm.ee.