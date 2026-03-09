Baden-Württembergi liidumaa valimised võitis napilt Saksa roheliste partei

Pühapäeval toimusid Baden-Württembergi liidumaa valimised ning esialgsete tulemuste kohaselt saavutasid rohelised napi võidu. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et valimistulemus on Friedrich Merzi juhitud võimuliidu jaoks suur tagasilöök.

Esialgsed tulemused näitavad, et rohelised said Baden-Württembergis 30,3 protsenti häältest. Merzi juhitud kristlikud demokraadid (CDU) said 29,7 protsenti häältest. Merzi koalitsioonipartner Saksa sotsiaaldemokraatlik partei (SPD) tegi kehva tulemuse, partei sai vaid 5,5 protsenti häältest.

Alternatiiv Saksamaale (AfD) suurendas oma haaret autotööstuse hällis ning parempopulistlikuks peetav partei sai 18,8 protsenti häältest. AfD toetus kasvas Mercedese koduks oleval liidumaal lausa 9,1 protsenti.

Kuigi roheliste toetus pisut vähenes, suutsid nad Cem Özdemiri juhtimisel oma positsiooni kaitsta. Özdemir peaks nüüd võtma liidumaa juhtimise üle 77-aastaselt Winfried Kretschmannilt. Roheliste liige Kretschmann ei taotlenud uut ametiaega, vahendas Politico.

Baden-Württemberg oli enne Kretschmanni võimuletulekut CDU tugipunkt. CDU juhid lootsid seetõttu, et Kretschmanni lahkumine võimaldab neil liidumaa tagasi võtta. CDU kandidaat Manuel Hagel sattus aga valimiskampaania ajal skandaalidesse ning ei suutnud oma erakonda võidule viia.

Saksamaa liberaalne erakond FDP ei suutnud esialgsete tulemuste kohaselt ületada viieprotsendilist valimiskünnist. See oli esimene kord FDP ajaloos, kui partei ei pääsenud Baden-Württembergi liidumaa parlamenti.

Tegemist oli esimesega tänavusest viiest olulisest liidumaa valimisest. Baden-Württembergis süvenevad majanduslikud raskused ning populistid kasutasid olukorda oma huvides ära. AfD laiendab nüüd ka Lääne-Saksamaal oma haaret ning parempopulistid võistlevad üleriigilistes reitingutes esikoha pärast konservatiividega.