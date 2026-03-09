Euroopa gaasihinnad kerkisid 30 protsenti

Euroopa gaasihinnad tõusid esmaspäeval 30 protsenti, kuna Lähis-Ida sõda on energiaturud segi paisanud ning tekitanud hirmu pikaajaliste tarneprobleemide ees.

Euroopa võrdlushinnaks peetav Hollandi TTF-i maagaasi futuurid kerkisid 69,50 euroni, enne kui veidi langesid. Hoolimata tõusust jäi hind siiski allapoole taset, milleni see jõudis 2022. aastal.

Kuna Iraani sõda tekitab muret maailmamajanduse pärast, korraldab Prantsusmaa esmaspäeval G7 rahandusministrite Lähis-Ida kriisi teemalise videokohtumise.

Ajaleht Financial Times teatas, et G7 rahandusministritel on kavas arutada strateegiliste naftavarude ühist vabastamist, mida koordineerib Rahvusvaheline Energiaagentuur.

Prantsusmaa on G7 ehk seitsme arenenud tööstusriigi grupi eesistujariik, sinna kuuluvad ka Kanada, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Suurbritannia ja USA.

Kõnelustel käsitletakse Iraani kehtestatud blokaadi Hormuzi väinas, mis eraldab Iraani Araabia Ühendemiraatidest ja on oluline meretee.

Tavaliselt läbib seda olulist laevateed ligi 20 protsenti maailma toornaftast ja umbes 20 protsenti veeldatud maagaasist (LNG).

Kardetakse inflatsiooni taaspuhkemist, sarnaselt hinnatõusule, mille põhjustas Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse 2022. aastal.