Iisrael ja USA jätkasid esmaspäeval Iraani pommitamist

Iisrael ja USA jätkasid esmaspäeval Iraani islamirežiimi pommitamist ning pealinnas Teheranis kostis uusi plahvatusi.

Teherani kohal hõljub endiselt paks must suits, kuna linnas jätkuvad naftataristu ründamisest tingitud põlengud. Rahvusvahelise meedia teatel raputasid ka esmaspäeval piirkonda tugevad plahvatused.

Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et ka teised Iraani linnad sattusid rünnaku alla.

Israeli/American strike aircraft leveled Iran's Isfahan Optics plant early this morning. pic.twitter.com/ICHbKOKtbC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 9, 2026

USA president Donald Trump on varem korduvalt öelnud, et nõuab Iraani tingimusteta alistumist. Ka kaitseminister Pete Hegseth ütles hiljuti telekanalile CBS News, et Trumpi administratsioon nõuab Iraanilt tingimusteta alistumist.

"See on sõda, see on konflikt. See surub vaenlase põlvili. See, kas nad korraldavad Teherani väljakul tseremoonia ja alistuvad, on nende otsustada," ütles Hegseth. Ta lisas, et varem või hiljem saabub hetk, mil Iraan ei suuda enam võidelda USA ja Iisraeli vägede vastu.

Iisrael jätkas esmaspäeval ka Hezbollah' tugipunktide pommitamist ja Beiruti lõunapoolseid eeslinnu tabas esmaspäeval õhurünnak.

Iraani režiimi kohtuvõim teatas samas esmaspäeval, et võimud konfiskeerivad Iisraeli ja USA-ga koostööd tegevate välisiraanlaste vara ja määravad neile karistused.

Hiljuti selgus veel, et Iraani režiim määras uueks kõrgeimaks juhiks Mojtaba Khamenei. Viimane on tapetud ajatolla Ali Khamenei poeg. Meedias levivad väited, et Mojtaba Khamenei on saanud haavata, teda pole pärast sõja algust avalikkuse ees nähtud.