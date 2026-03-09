Zelenski: 11 riiki on palunud Ukrainalt droonitõrje-abi

Ukraina on saanud Lähis-Idas kümme päeva kestnud konflikti ajal Iraani naaberriikidelt, samuti USA-lt ja Euroopast kokku 11 abipalvet Iraani droonide allatulistamiseks, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski esmaspäeval.

"Ukraina kogemuste, asjakohaste püüdurdroonide, elektroonilise sõjapidamise süsteemide ja väljaõppe vastu on selge huvi," teatas Zelenski sotsiaalmeedia vahendusel pärast oma staabi koosolekut. "Ukraina on valmis vastama positiivselt nende palvetele, kes aitavad meil kaitsta ukrainlaste elusid ja Ukraina iseseisvust," lisas ta.

Ukraina püüab ära kasutada oma laialdasi kogemusi Iraani tehnoloogial põhinevate Vene droonide vastases võitluses, pakkudes nüüd partneritele relvi, mis on võimelised alla tulistama ründedroone ja ballistilisi rakette, mis sarnanaved nendega, mida Venemaa kasutab oma õhurünnakutes Ukraina linnade vastu.

Zelenski ütles esmaspäeval, et mõnele palvele on vastatud konkreetsete otsuste ja konkreetse toetusega, esitamata siiski selle kohta täiendavaid üksikasju.

New York Timesi teatel saatis Ukraina juba neljapäeval Washingtoni palvel Jordaaniasse USA sõjaväebaaside kaitsmiseks õhutõrjeekspertide meeskonna koos püüdurdroonidega.

Püüdurdroone, mis maksavad maksimaalselt paar tuhat dollarit, peetakse tõhusaks viisiks Venemaal toodetud Shahedidega sarnaste droonide rünnakute tõrjumiseks ning Ukraina kaitsefirmad suurendavad tootmist, et neid eksportida.

USA ja Katar on juba arutanud Ukraina püüdurdroonide ostmist, ütles asjaga tuttav allikas eelmisel nädalal Reutersile.

Zelenski lisas, et riiklik julgeoleku- ja kaitsenõukogu otsustab koos peastaabi ja kaitseväega, millistele teistele taotlustele Ukraina saab positiivselt vastata, vähendamata oma kaitsevõimet.

"Ukraina prioriteet on selge: Iraani režiim ei tohi saada mingit eelist elu kaitsjate ees ja me kõik peame tegema koostööd, et saavutada käegakatsutav stabiliseerumine nii piirkonnas kui ka maailma turgudel," rõhutas riigipea.

Zelenski märkis, et Ukraina on oma partneritele juba pikka aega pakkunud ühiste võimete ajakohastamist ja tugevdamist. Täpsemalt hõlmab see ühist kaitset droonide ja rakettide vastu ning agressiivsete režiimide vastavate tootmisüksuste hävitamist.

"Kõik need režiimid on maailmale väljakutse esitanud ja neile on vaja vastata. Iga Shahedide tootmiskoht on teada. Iraani ja Venemaa režiimid toetavad teineteist ning üha rohkem teavet ilmneb, eriti Venemaa komponentide kohta Shahedides, mis ründavad Iraani naabreid," lisas ta.

Zelenski märkis oma kommentaaris ka seda, et alates rünnakute algusest Lähis-Idas – kõigest mõne päevaga – on Iraani rünnakute alla sattunud USA partnerid kasutanud 800 Patriot PAC-3 raketti. Ukrainal pole kunagi sellist kogust olnud, ta on terve sja jooksul saanud USA-lt 600 sellist raketti.

Zelenski pakkus oma partneritele vastutasuks õhutõrjerakettide eest Ukraina püüdurdroone.