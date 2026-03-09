X!

Tapetud ajatolla Ali Khamenei poeg sai uueks Iraani riigijuhiks

Iraanlased kogunesid Teherani tänavatele uuele riigijuhile toetust avaldama.
Iraanlased kogunesid Teherani tänavatele uuele riigijuhile toetust avaldama. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Iraani kõrgeimaks riigijuhiks valiti möödunud nädalal tapetud ajatolla Ali Khamenei poeg Mojtaba. Iraani revolutsiooniline kaardivägi on Mojtaba Khameneile truudust vandunud, teatades, et teenib uut juhti täieliku kuulekuse ja ohvrimeelsusega.

Iraani linnade tänavad on õhurünnakuohust hoolimata täis inimesi, kes tervitavad riigi uut kõrgeimat juhti. Ehkki inimesi aetakse sel puhul tänavaile samal viisil, nagu Nõukogude Liidus aeti inimesi näiteks maidemonstratsioonile, on meeleavaldajate hulgas kindlasti ka päris palju Mojtaba Khamenei veendunud pooldajaid. Uue juhi valinud islamiteoloogide nõukogu põhjendab Mojtaba Khamenei valimist asjaoluga, et uut juhti peavad Iraani vaenlased vihkama ning praegusel juhul USA ja Iisrael seda kindlasti ka teevad. Lääneriikide poliitikavaatlejad hoiatavad, et Iraani tagurlike islamivaimulike sõnumit ei tasu kindlasti mitte alahinnata.

"Nad mitte ainult ei ütle, et nad jätkavad lahingut, vähemalt lühiajaliselt ja sõjaliselt, vaid nad ütlevad ka poliitiliselt, et neil on mängukava ja nii palju, kui mina oskan öelda, peaks see olema Washingtonile äratuskell, sest milline iganes ei oleks ka president Trumpi poliitiline tegevuskava Iraani jaoks, siis praegu see tegevuskava igatahes ei toimi," sõnas Washingtoni Lähis-Ida Instituudi vanemteadur Alex Vatanka.

Mojtaba Khamenei valiti kõrgeimaks juhiks hoolimata asjaolust, et seni on Iraanis välditud võimu üleminekut isalt pojale ning sellega kaasneda võivat valitsejadünastiate teket. Mojtaba on Ali Khamenei vanuselt teine poeg ning seni jäänud täielikult isa varju. Revolutsioonilise kaardiväe ja Iraani armeega on tal aga väga soojad suhted, mis võibki olla tema valimise tegelik põhjus. Iraani pagulaste hinnangul pole Mojtaba Khameneil oma isaga üldse mingit vahet.

"Minu arust ei juhtunud mitte midagi. Ehk lähevad asjad hullemakski, sest see isik on sama, mis Ali Khamenei. Ta ei ole kuigi erinev," lausus Iraani pagulane Londonis Naser Kayvani.

Iseküsimus on veel, et kauaks uuel riigijuhil sõja tingimustes üldse elupäevi antud. Iisraeli teatel sai Modjtaba Khamenei juba enne riigijuhiks valimist rünnakus kergelt vigastada, tema naine aga tapeti.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

