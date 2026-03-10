Läti aastane hinnatõus oli veebruaris 2,3 protsenti

Tarbijahindade keskmist taset mõjutasid enim eluaseme, vee, elektri, gaasi ja muude kütuste hinnatõus (0,9 protsendipunkti), mis tulenes peamiselt soojusenergia ja elektri kallinemisest, ning toiduainete ja mittealkohoolsete jookide hinnatõus (0,7 protsendipunkti).

Aasta lõikes tõusid toiduainete ja mittealkohoolsete jookide hinnad 2,4 protsenti.

Eluaseme, vee, elektri, gaasi ja muude kütuste hinnad kerkisid keskmiselt 5,3 protsenti.

Võrreldes 2026. aasta jaanuariga tõusis tarbijahindade keskmine tase Lätis veebruaris 0,2 protsenti.

Jaanuariga võrreldes langesid veebruaris toiduainete ja mittealkohoolsete jookide hinnad 0,6 protsenti.

Peamiselt tänu sooduspakkumistele langesid veebruaris lihatoodete (3,7 protsenti), või (9,4 protsenti), lõssi (5,2 protsenti), karastusjookide (6,4 protsenti) ja juustu (1,1 protsenti) hinnad.

Eluaseme, vee, elektri, gaasi ja muude kütuste hinnad tõusid kuuga keskmiselt 0,4 protsenti.