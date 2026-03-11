X!

Finnair: lennupiletid võivad kallineda kuni 30 protsenti

Välismaa
Finnairi lennuk Tallinna lennujaamas
Finnairi lennuk Tallinna lennujaamas Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Välismaa

Iraani konflikti tõttu tõusnud kütusehind kergitab ka Finnairi piletihindu. Kütusekulud moodustavad ettevõtte kogukuludest umbes 30 protsenti, kuid viimase nädala jooksul on lennukikütuse hind kahekordistunud, vahendas Helsingin Sanomat.

"Kütuse lisakulud kanduvad üle ka piletihindadesse, kuna valitseva olukorra tõttu muutub turuhind," ütles Finnairi võrgustiku, hinnastamise ja tulude optimeerimise direktor Antti Tolvanen.

Tolvaneni sõnul avaldab kütusehinna tõus mõju eelkõige mai- ja juunikuu lendudele. "Usun, et sel nädalal näeme kindlasti hinnamuutusi hiliskevadiste ja varasuviste lendude puhul nii Euroopas kui ka üle Atlandi," märkis ta.

Tolvanen prognoosib, et kallim kütus võib lennupileti hinda kergitada maksimaalselt 20–30 protsenti. See eeldaks aga lennukikütuse hinna püsimist praegusel kahekordsel tasemel. 

"Kütusehinna olukord muutub iga päev. Palju sõltub sellest, kuhu hind järgmise paari nädala jooksul pidama jääb," nentis ta.

Siiski ei usu Tolvanen, et kütusehind praegusele tasemele püsima jääb, kuna see on juba hakanud langema. 

Sellegipoolest peavad tarbijad sel suvel oma puhkusereiside eest tõenäoliselt rohkem maksma kui eelmisel aastal.

Sarnaselt paljudele teistele lennufirmadele on Finnair lennukikütuse hinda erimehhanismiga maandanud – ettevõte ostab tuleviku kütusevarusid kokkulepitud hinnaga.

Selle meetodiga on Finnair kütusehinna järgmiseks kaheks aastaks kindlustanud. Käesoleva aasta esimeses kvartalis on maandatud üle 80 protsendi kütuseostudest. See tähendab, et hind on ette määratud ja turumuutused ostetava kütuse hinda ei mõjuta. Samas väheneb maandatud osa kvartalite kaupa. 

Tolvaneni sõnul ei ole tegemist säästumeetmega, vaid viisiga tagada kütuseturul prognoositavus.

"Kütuse hinna maandamine ei mõjuta aga kuidagi lennufirma hinnastamist. Piletihinnad turul määrab nõudluse ja pakkumise suhe," selgitas ta. Tema sõnul ei saa ükski lennufirma määrata hindu pelgalt oma kulude põhjal, kuna konkurents sektoris on äärmiselt tihe.

Suurlennufirmad SAS ja Norwegian teatasid sel nädalal, et lisavad piletihinnale ajutise kütuse lisatasu. Finnair Euroopa-sisestel lendudel sarnast tasu ei kehtesta, märkis Tolvanen. Kauglendudel on need koostöös partneritega juba olemas.

Praegu ei mõjuta piletite hinda ainult kütus, vaid ka muutunud nõudlus. 

Iraani sõja tõttu on kaks peamist rahvusvahelist lennusõlme – Doha Kataris ja Dubai Araabia Ühendemiraatides – praktiliselt mängust väljas. Seetõttu suunavad lennufirmad liiklust ümber teistele marsruutidele. 

Eriti Aasia-suunalised lennud on alates märtsi lõpust täis broneeritud, mis viib viimaste vabade piletite hinnad üles.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Helsingin Sanomat

