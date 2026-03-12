Ukraina relvajõud kolmapäeval rünnakuseeria Venemaa okupeeritud aladel, võttes sihikule õhutõrjesüsteemid, kütusehoidlad, laskemoonalaod ja muu sõjalise taristu. Venemaal Tuula oblastis süttis suur metallurgiatehas. Venemaa ründas Zaporižžjat liugpommidega. Zelenski teatas, et Saksamaa tarnis Ukrainale õhutõrjerakette.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjal neljapäeval, 12. märtsil kell 5.40:

- Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme;

- Venemaal Tuula oblastis süttis suur metallurgiatehas;

- Venemaa ründas Zaporižžjat liugpommidega, vigastada sai 13 inimest;

- Zelenski: Saksamaa tarnis Ukrainale õhutõrjerakette.

Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme

Ukraina relvajõud teatasid kolmapäeva õhtul, et korraldasid päeva alguses rünnakuseeria Venemaa okupeeritud aladel, võttes sihikule õhutõrjesüsteemid, kütusehoidlad, laskemoonalaod ja muu sõjalise taristu.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel tabati rünnakutes okupeeritud Bagativka lähedal Zaporižžja oblastis õhutõrjeraketisüsteemi Buk-M1. Samuti said ukrainlased pihta naftahoidlale Berdjanskis, määrdeaineladudele Berdjanski ja Kuznetsivka piirkonnas ning droonilaole Novozlatopolis.

Eraldiseisvalt teatasid Ukraina erioperatsiooniväed, et hävitasid okupeeritud Krimmis Sevastopolis radarijaama 64N6E ja selle antenni, mida Venemaa kasutas õhutõrjesüsteemide S-300 ja S-400 juhtimiseks. Erioperatsiooniväed avaldasid ka video rünnakust laskemoonalaole okupeeritud Donetski oblastis Šõroka Balka piirkonnas.

우크라이나군, 시로카 발카 지역의 러시아군 미사일 및 포병 탄약고 파괴



Ukrainian Forces Destroy Russian Missile and Artillery Ammunition Depot in Shyroka Balka pic.twitter.com/d83tME3Qdf — Yoon Yi (@YoonTV1578) March 11, 2026

Peastaabi teatel ründasid Ukraina üksused Donetski oblasti okupeeritud osas veel Avdijivka lähedal asuvat Venemaa motolaskurbrigaadi juhtimispunkti ning logistikarajatisi Marjanivka ja Prõšõbi juures. Operatsiooni läbiviimisel osutasid abi erioperatsioonijõudude vastupanuliikumise partisanid.

Buk on iseliikuv keskmaa õhutõrjeraketisüsteem, mille Nõukogude Liit töötas välja 1970. aastatel. Järgnevatel kümnenditel on Nõukogude Liidus ja hiljem Venemaal loodud süsteemist mitmeid täiustatud versioone.

Kiiev ründab regulaarselt Venemaa sõjalist taristut okupeeritud aladel, samuti Moskva sõjategevust toetavaid nafta- ja tööstusrajatisi. Ukraina ametnike sõnul on rünnakute eesmärk häirida Venemaa logistikat, nõrgestada õhutõrjet ja vähendada Vene vägede varusid.

Venemaal Tuula oblastis süttis suur metallurgiatehas

Kohalike elanike sotsiaalmeedias jagatud fotode ja videote kohaselt puhkes kolmapäeva õhtul Venemaal Tuula oblastis Kosogorski metallurgiatehases laiaulatuslik tulekahju.

Tuula linna lähedal Kosaja Gora asulas paiknev tehas on üks Venemaa vanimaid metallurgiaettevõtteid. Kuigi asutus ei tooda vahetult relvi ega sõjavarustust, tarnib see relvatööstusele vajalikku metalli.

Sotsiaalmeediasse postitatud kaadritelt on näha tehase territooriumil lõõmavat suurt tulekahju.

Põlengu põhjust pole ametlikult avaldatud, kuid varem samal õhtul anti Tuula kohal Ukraina droonirünnaku ohu tõttu õhuhäire.

In Tula, the Kosogorsk Metallurgical Plant caught fire on its own.



Based on the available video footage, we can assume that one of the blast furnaces is on fire.

Repairing a blast furnace is a very complex process. We hope that this is the case.



The Kosogorsk Metallurgical… pic.twitter.com/iPZEkQ2BgD — Exilenova+ (@Exilenova_plus) March 11, 2026

Ukraina väed korraldavad Venemaa territooriumil regulaarselt droonirünnakuid ja diversiooniakte, võttes sihikule sõjalisi objekte, naftatöötlemistehaseid ja tööstusrajatisi. Ka varem on rünnatud Venemaa metallurgiatehaseid.

Tuula asub Ukraina piirist enam kui 300 kilomeetri kaugusel.

Põleng Kosogorski metallurgiatehases toimus vaid päev pärast seda, kui Ukraina ründas Storm Shadow rakettidega suurt Venemaa mikroelektroonikatehast Brjanski oblastis. Ukraina sõjaväe teatel tekitas see rünnak tootmisele märkimisväärset kahju ja kutsus esile Kremli pahameele.

Venemaa ründas Zaporižžjat liugpommidega, vigastada sai 13 inimest

Kohalike võimude teatel ründas Venemaa kolmapäeval Zaporižžja linna ja selle lähiümbrust liugpommidega, vigastades vähemalt 13 inimest, kelle seas oli ka kaks last.

Oblasti prokuratuuri andmetel tabasid pommilöögid Zaporižžjat ja Rozumivka küla, kahjustades kortermaju, eramuid ja elutähtsa taristu objekte. Rünnakutes said kannatada ka sõiduautod.

Kuberner Ivan Fedorovi sõnul sai vigastada 13 inimest. Ohvrite seas on kaks last: 11-aastane poiss ja 12-aastane tüdruk.

Kohalik prokuratuur on rünnakute uurimiseks alustanud kriminaalmenetlust sõjakuritegude sätete alusel.

Lõuna-Ukrainas asuv Zaporižžja, kus enne Venemaa 2022. aasta täiemahulist sissetungi elas ligikaudu 710 000 inimest, on pidev Venemaa rünnakute sihtmärk. Rünnakud ägenesid talve jooksul, mil Venemaa löögid energiataristule põhjustasid oblastis korduvaid elektrikatkestusi.

Vene väed on piirkonnas üritanud läbi viia ka pealetungi lõunasuunal, kuid Kiievi teatel on Ukraina üksused need katsed tagasi tõrjunud.

Zelenski: Saksamaa tarnis Ukrainale õhutõrjerakette

Ukraina on saanud Saksamaalt olulisi PAC-3 tüüpi rakette, mida kasutatakse õhutõrjesüsteemides Patriot, andis president Volodõmõr Zelenski kolmapäeval Ukrinformi vahendusel teada.

Kiievi liitlased leppisid õhutõrjerakettide andmises kokku viimasel Ramsteini formaadis toimunud Ukraina kaitse kontaktrühma kohtumisel 12. veebruaril. Berliin tarnis oma osa 10. märtsil, ütles Zelenski enne kohtumist Bundestagi presidendi Julia Klöckneriga.

Väljaanne Der Spiegel teatas 10. märtsil, et Ukraina peaks lähinädalatel saama kokku 35 PAC-3 tüüpi raketti.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius saavutas Euroopa liitlastega kokkuleppe 30 raketi tarneks, millele Berliin lisab omalt poolt veel viis raketti oma varudest.

"Ajal, mil maailm on pööranud pilgu Iraani poole, vaatame meie, sakslased, Ukraina suunas – me ei ole teid unustanud. Tulin siia teadlikult just nüüd, et öelda selgelt: selles viiendat aastat kestvas agressioonisõjas ei hakka me väsima. Me teame, et see pole vaid Ukraina võitlus," sõnas Klöckner.

Kohtumisel arutati Saksamaa jätkuvat sõjalist abi ning lepiti kokku ühise droonitootmise suurendamises.

Kiiev taotleb liitlastelt koostööd, pakkudes vastu oma lahingukogemust ja kodumaist relvatoodangut, mis on kujunenud hindamatuks väärtuseks.

Ukraina seisab silmitsi kriitilise õhutõrjerakettide nappusega ajal, mil Venemaa ründab lakkamatult ballistiliste ja tiibrakettidega. Patrioti süsteemid, eriti USA-s toodetud PAC-3 raketid, on asendamatud just kiirete ballistiliste rakettide tõrjumisel.

Zelenski märkis 5. märtsil, et Lähis-Idas kulus vaid kolme päeva jooksul üle 800 Patrioti raketi. See on suurem kogus, kui Ukraina on saanud kogu täiemahulise sissetungi vältel.

Kuna Ameerika Ühendriigid on sõjas Iraaniga, on Ukraina väljendanud valmisolekut aidata Washingtoni ja selle Lähis-Ida liitlasi, kes on langenud Teherani rünnakute alla.

Zelenski ütles 9. märtsil väljaandele New York Times antud intervjuus, et Ukraina saatis spetsialistide meeskonna ja tõrjedroonid, et aidata kaitsta USA sõjaväebaase Jordaanias.