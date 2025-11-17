X!

RKIK-i uus direktor peaks selguma uuel aastal

RKIK.
RKIK. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kaitseminister Hanno Pevkur kohtub lähikuudel riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektori kandidaatidega. Keskuse uus juht peaks selguma jaanuaris.

RKIK-i endine peadirektor Magnus-Valdemar Saar teatas juunis, et lahkub ametist. Tema viimane tööpäev oli 15. juulil.

16. juunil välja kuulutatud esimene avalik konkurss uue juhi leidmiseks kukkus aga läbi – kuigi seitsmest kandidaadist pääsesid vestlusvooru kolm inimest, ei leidnud komisjon nende seast sobivat.

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk selgitas toona, et konkursi nurjumise põhjustasid kandidaadile esitatud segased nõuded. "Me otsime suure organisatsiooni juhtimise kogemusega inimest ja seda see konkurss hetkel ei andnud," märkis ta.

Suve lõpus kuulutas riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus välja uue konkurssi, mille jaoks sai dokumente esitada 11. septembrini. "Seekordsel konkursil pürgis RKIK peadirektori ametikohale 16 inimest, kellest eelvestlustele pääses kaheksa tugevat kandidaati. Eelvestluste tulemusel valiti konkursi lõppvooru kolm kogenud tippjuhti," selgitas valitsuse kommunikatsioonibüroo nõunik Jane-Liina Liiv.

Praeguses etapis on planeeritud lõppvooru jõudnud kandidaatide kohtumine kaitseministriga ning otsuse püüab valikukomisjon teha esimesel võimalusel pärast seda, kui minister on kandidaatidega kohtunud.

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk täpsustas, et kohtumised toimuvad novembri ja detsembri jooksul. "Komisjon planeerib otsuse langetada jaanuaris," lisas ta.

Küsimusele, kas seekord konkurss õnnestus, vastas kommunikatsioonibüroo nõunik Liiv: "Seda saab öelda lõplikult alles siis, kui uus riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor on ametisse nimetatud. Õnnestumiseks võib siiski pidada käimasoleva konkursi puhul seda, et sihtotsingu tulemusel tuli kandideerima suur hulk tugevaid kandidaate."

Kuni uue peadirektori ametisse nimetamiseni juhib keskust peadirektori asetäitja Katri Raudsepp.

Kaitseinvesteeringute keskuse peadirektori ametiaeg viis aastat.

2017. aastal loodud RKIK vastutab riigikaitseks vajalike materjalide ja teenuste kättesaadavuse eest ning tagab toimiva ja ohutu taristu.

Toimetaja: Valner Väino

