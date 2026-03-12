X!

Lääneranna vald muutis Metsküla kooli tagasi vallakooliks

Metsküla algkool.
Metsküla algkool. Autor/allikas: Juhan Hepner/ERR
Lääneranna vallavolikogu otsustas neljapäeval taastada valla asutusena Metsküla algkooli, mis sisuliselt tähendab, et vahepeal erakoolina tegutsenud kool muudeti tagasi munitsipaalkooliks.

Otsuse poolt oli 12 vallavolinikku, neli jäi erapooletuks. Metsküla kooli taastamist munitsipaalkoolina soovis Metsküla kooli kogukond.

Metsküla kooli saatus on olnud mitu aastat avalikkuse tähelepanu all, kui eelmine Lääneranna vallavõim otsustas osa valla koole sulgeda ja osa koolide klasse kärpida. Rohkem sai tähelepanu Metsküla kool, mis otsustas pärast eelmise vallavõimu otsust kool sulgeda tegutseda edasi erakoolina.

Kohalikel valimistel võitsid Läänerannas valimisnimekirjad, kes lubasid koolireformi tagasi pöörata.

Paralleelselt käis vaidlus ka erinevates kohtuastmetes, kuni riigikohus tühistas mullu novembris osaliselt Lääneranna vallavolikogu otsuse, millega suleti või korraldati ümber mitu kooli. Kohus leidis, et eelmine vallavõim tegi muudatuste ettevalmistamisel olulisi vigu. 

Metsküla koolis õpib praegu 41 õpilast. 2023. aastal pärjati Metsküla kool aasta kooli tiitliga.

