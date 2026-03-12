Trump: Iraan ei tohiks jalgpalli MM-ile tulla oma elu ja turvalisuse huvides

USA vabariiklasest president Donald Trump hoiatas neljapäeval Iraani jalgpallikoondist, et nende elu ja turvalisus satuksid ohtu, kui nad osaleksid eelseisval jalgpalli finaalturniiril Põhja-Ameerikas.

Trumpi kommentaarid tulid vaid kaks päeva pärast seda, kui ta oli öelnud FIFA juhile Gianni Infantinole, et Iraani mängijad on vaatamata Lähis-Ida sõjale turniirile teretulnud.

"Iraani jalgpallikoondis on MM-ile teretulnud, kuid ma ei pea nende seal viibimist nende endi elu ja turvalisuse huvides kohaseks," teatas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

USA ja Iisraeli 28. veebruaril vallandunud rünnakutest alguse saanud sõda on seadnud kahtluse alla Iraani osalemise sel suvel peetaval meeste jalgpalli MM-finaalturniiril, mida korraldavad ühiselt Kanada, Mehhiko ja Ühendriigid.

Maailma jalgpalli katusorganisatsiooni juht Infantino ütles nädala alguses, et arutas Valges Majas kohtumisel Trumpiga praegust olukorda Iraanis.

"President Trump kordas, et Iraani meeskond on muidugi teretulnud Ühendriikides toimuval turniiril võistlema," kirjutas ta pärast teisipäevast kohtumist.

Infantino asutas detsembris FIFA rahupreemia ja andis selle Trumpile. See oli esimene kord, kui jalgpallijuht Lähis-Idas kestvat sõda tunnistas.

Sel nädalal võttis Trump sõna ka Austraaliat külastanud Iraani naisjalgpallurite juhtumi teemal, kutsudes üles neile varjupaika andma. Mängijad kartsid, et kodumaal ootab neid kättemaks, kuna nad ei laulnud enne Aasia karikavõistluste mängu riigihümni. Hiljem nõustus Austraalia andma varjupaika viiele mängijale, kes otsustasid riiki jääda.