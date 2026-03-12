X!

Trump: Iraan ei tohiks jalgpalli MM-ile tulla oma elu ja turvalisuse huvides

Välismaa
USA president Donald Trump jalgpalli maailmameistrivõistluste karikaga.
USA president Donald Trump jalgpalli maailmameistrivõistluste karikaga. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Välismaa

USA vabariiklasest president Donald Trump hoiatas neljapäeval Iraani jalgpallikoondist, et nende elu ja turvalisus satuksid ohtu, kui nad osaleksid eelseisval jalgpalli finaalturniiril Põhja-Ameerikas.

Trumpi kommentaarid tulid vaid kaks päeva pärast seda, kui ta oli öelnud FIFA juhile Gianni Infantinole, et Iraani mängijad on vaatamata Lähis-Ida sõjale turniirile teretulnud.

"Iraani jalgpallikoondis on MM-ile teretulnud, kuid ma ei pea nende seal viibimist nende endi elu ja turvalisuse huvides kohaseks," teatas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

USA ja Iisraeli 28. veebruaril vallandunud rünnakutest alguse saanud sõda on seadnud kahtluse alla Iraani osalemise sel suvel peetaval meeste jalgpalli MM-finaalturniiril, mida korraldavad ühiselt Kanada, Mehhiko ja Ühendriigid.

Maailma jalgpalli katusorganisatsiooni juht Infantino ütles nädala alguses, et arutas Valges Majas kohtumisel Trumpiga praegust olukorda Iraanis.

"President Trump kordas, et Iraani meeskond on muidugi teretulnud Ühendriikides toimuval turniiril võistlema," kirjutas ta pärast teisipäevast kohtumist.

Infantino asutas detsembris FIFA rahupreemia ja andis selle Trumpile. See oli esimene kord, kui jalgpallijuht Lähis-Idas kestvat sõda tunnistas.

Sel nädalal võttis Trump sõna ka Austraaliat külastanud Iraani naisjalgpallurite juhtumi teemal, kutsudes üles neile varjupaika andma. Mängijad kartsid, et kodumaal ootab neid kättemaks, kuna nad ei laulnud enne Aasia karikavõistluste mängu riigihümni. Hiljem nõustus Austraalia andma varjupaika viiele mängijale, kes otsustasid riiki jääda.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

ta tuleb taas

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:31

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud Uuendatud

19:31

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:26

Annuk jäi naiskonna esitusega rahule: suur lugupidamine lahingu eest

19:20

Rahvusraamatukogus avati ülevaatenäitus raamatute kujundamise arengust

19:10

Pärnus alanud fotonäituste festivali keskmes on ajatud teemad

19:01

Režissöör Evar Anvelt: "Midagi tõelist" lugedes tekkis kohe äratundmine

18:52

Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme Uuendatud

18:49

Selgusid Evald Tipneri karikavõistluste poolfinaalpaarid

18:46

Trump: Iraan ei tohiks jalgpalli MM-ile tulla oma elu ja turvalisuse huvides

18:45

Valitsus otsustas maiks plaanitud aktsiisitõusud ära jätta

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

13:23

Suri Miss Estonia pikaaegne eestvedaja Valeri Kirss

11.03

Sõja 1477. päev: Zelenski sõnul on Ukrainal nüüd rohkem kaarte Uuendatud

14:46

Suri režissöör Peeter Simm

10:15

PPA: mobiilsete kaamerate tähistamise soov põhineb emotsioonil

11.03

Keeleviktoriin: kui hästi tunned eesti keele kujundlikke väljendeid?

08:56

Merz: Saksamaal ei ole tuumaenergia juurde tagasipöördumine võimalik

05:58

Pärsia lahes toimus rünnak kahele naftatankerile

18:52

Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme Uuendatud

11.03

Moskvas kestavad juba kuuendat päeva sidehäired

17:45

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:31

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud Uuendatud

19:26

Annuk jäi naiskonna esitusega rahule: suur lugupidamine lahingu eest

18:49

Selgusid Evald Tipneri karikavõistluste poolfinaalpaarid

18:46

Trump: Iraan ei tohiks jalgpalli MM-ile tulla oma elu ja turvalisuse huvides

loe: kultuur

19:20

Rahvusraamatukogus avati ülevaatenäitus raamatute kujundamise arengust

19:10

Pärnus alanud fotonäituste festivali keskmes on ajatud teemad

19:01

Režissöör Evar Anvelt: "Midagi tõelist" lugedes tekkis kohe äratundmine

17:37

Priimägi: Peeter Simmi relvadeks olid ilumeel ja tugev sotsiaalne empaatia

loe: eeter

14:21

Psühholoog: keskendunud söömine parandab vaimset heaolu

13:21

Vikerraadio e-etteütlus toimub reedel kell 10.25

12:18

Tuhandete inimeste tikitud piltvaip valmis veretilkadest hoolimata

11:39

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Jutumärkide kuju

Raadiouudised

18:45

Energiahinnad ähvardavad vallandada Euroopas uue inflatsioonilaine

18:45

Päevakaja (12.03.2026 18:00:00)

16:45

Pärnu lennujaama käitamisest huvitub Soome ettevõte

15:30

Iisrael valmistub laiendama sõjalisi operatsioone Liibanonis

15:25

Raadiouudised (12.03.2026 15:00:00)

12:45

Kohus kuulutas välja aktsiaseltsi E-Piim Tootmine pankroti

12:40

Küsitlus: Ungari peamine opositsioonierakond hoiab valimiste eel edumaad

12:35

Mullu kasutas hambaravihüvitist rohkem kui 400 000 inimest

12:30

Reede tuleb sajuta

12:20

Raadiouudised (12.03.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo