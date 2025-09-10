Eesti saab EL-i uuest kaitsemeetmest 2,66 miljardit

Toetuse aluseks oleva Euroopa julgeolekumeetmete programmi (SAFE) eesmärk on parandada EL-i kaitsevõimet ja aidata liikmesriikidel täita kriitilisi võimelünki.

"SAFE rahastamisvahend on Euroopa Liidu jaoks ajalooline samm. Euroopa kaitsevalmiduse valge raamatuga võtsime kohustuse toetada liikmesriikide ja Ukraina taasrelvastamist. Vähem kui kuue kuuga on see plaan teoks saanud. Toetussumma suurus on märkimisväärne ning aitab heidutada võimalikke agressoreid ja tugevdada Euroopa kaitset," ütles Euroopa Komisjoni kaitse- ja kosmosevolinik Andrius Kubilius pressiteate vahendusel.

Rahaeraldised riikide kaupa Autor/allikas: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu Nõukogu võttis programmi SAFE vastu 2025. aasta mais ning sellest alates on see äratanud liikmesriikide seas suurt huvi, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis. 19 neist on väljendanud oma kavatsust meetmes osaleda ning taotletav toetussumma ületab praegust kogueelarvet.

SAFE võimaldab anda pikaajalisi ja odavaid laene, et aidata liikmesriikidel ja Ukrainal hankida hädavajalikku kaitsevarustust. Programm sisaldab kümneaastast ajapikendust laenu tagasimaksmisel, konkurentsivõimelisi intressimäärasid ja võimalusi abikõlblikkuse laiendamiseks kolmandate riikidega sõlmitavate lepingute alusel.

Liikmesriigid saavad nüüd koostada oma riiklikud investeerimiskavad, milles kirjeldatakse taotletava finantsabi kasutamist. Kavad tuleb esitada komisjonile 2025. aasta novembri lõpuks. Seejärel hindab komisjon neid ning esimesed väljamaksed on plaanis teha 2026. aasta alguses.