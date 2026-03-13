Terminali juhatuse liige: nii suurt kriisi pole varem nähtud

Iraani konflikti piirkonnas toimuv on kütuseturu jaoks tekitanud kriisi, mille sarnast pole varem olnud ning kütusehinnad võivad langema hakata alles kolme-nelja kuu pärast, ütles "Aktuaalses kaameras" Terminali juhatuse liige Alan Vaht.

Iraani konflikt on kütuseturu jaoks selline, mida pole varem nähtud, sest piirkonna olulised liikumisteed on blokeeritud, rafineerimistehased sõjategevusega pihta saanud, piirkonna naftatoodangut vähendatud ning naftatankerid seisavad või on neid rünnatud, lausus Vaht.

"Me räägime väga tõsisest kriisist," nentis ta.

Milline saab selle edasine mõju olema kütuste hindadele, sõltub kriisi kujunemisest. Senised meetmed hindade allatoomiseks pole suurt tulemust andnud, märkis Vaht.

"Isegi kui sõda peaks täna ära lõppema ja me võtame arvesse, kui palju laevu seal tühjana seisab, milline taristu on pihta saanud; seda, et mahutid on täis, seda eksportida ei saa, siis selle sasipuntra lahtiharutamine võib võtta kuid, isegi kolm-neli kuud või isegi pool aastat. Nii suurt kriisi pole varem nähtud," lausus ta.

Ka USA tehtud 30 päeva pikkune Vene nafta sanktsioonide alt vabastamine ei too hinda tõenäoliselt alla, märkis Vaht, sest osa Vene naftast on kogu aeg turul olnud.

Küsimusele, millal nafta ning kütuste hinnad langema võiksid hakata, vastas Vaht, et kolme-nelja kuu pärast. "See kriis on ikkagi pikaajaline," lausus ta.