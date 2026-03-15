Sotsid panevad koalitsiooni riigikogu esimehe valimistel proovile

Märtsi lõpus on riigikogu juhatuse valimised, mis näitavad, kui tugev on koalitsioon ning millised on poliitilised jõujooned aasta enne riigikogu valimisi. Sotsiaaldemokraadid esitavad Lauri Hussari vastaskandidaadiks riigikogu esimehe kohale Riina Sikkuti, kellele oodatakse toetust koalitsioonist. Reformierakonna sõnul püsib Eesti 200 ja Reformierakonna liit ühtsena.

Koalitsioon on leppinud kokku, et riigikogu esimehe koht kuulub Eesti 200-le ning erakond leiab, et Lauri Hussar võiks jätkata esimehena.

"Ma ei näe täna mingit põhjust, miks ta ei peaks jätkama. Selliseid signaale või alternatiive täna ei ole küll mina kuulnud," ütles Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo.

Reformierakond lubab toetada Eesti 200 kandidaati.

"Selline tööjaotus meil koalitsioonis on, et riigikogu esimehe tööd teeb Eesti 200 ja eks siis nende valik on, kelle nad esitavad sinna kandidaadiks ja seda kandidaati me toetame," ütles Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak.

Juhul kui opositsioon paneks seljad kokku ning sotsid leiaks ka koalitsioonist liitlasi, siis võiks riigikogu esimeheks saada Riina Sikkut. Sotsiaaldemokraadid esitavad tema kandidatuuri riigikogu esimehe kohale.

"Me loomulikult otsime seda toetust Riina Sikkutile nii opositsiooni kui koalitsiooni seast. Me teame, et ka koalitsioonis seda ühtset rahulolu ei ole," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets.

Üksmeelne pole ka opositsioon ning hetkel puudub ühtne kandidaat teise aseesimehe kohale. Martin Helme ütles "Aktuaalsele kaamerale", et nemad esitavad uuesti Arvo Alleri kandidatuuri ning teda on lubanud toetada Isamaa ja Keskerakond. Isamaa oma toetust ei kinnita.

"Ei ole ka opositsioonierakondade vahel mingisuguseid konsultatsioone ja läbirääkimisi selles küsimuses toimunud," ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.

Keskerakond on valmis Allerit toetama, kui EKRE tema kandidatuuri esitab.

"Pigem me oleme praeguste aseesimeestega rahul. Esimehe puhul on probleeme," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats.

Seeder ja Laats ei välista seda, et oma kandidaadi võivad seada ka aseesimehe kohale üles sotsid. Juhul kui ta saaks toetust koalitsioonist, siis kuuluks koht neile.

"Matemaatiliselt on see täiesti võimalik. Kui me teiselt poolt vaatame, Isamaa, EKRE ja Keskerakonna hääled loeme kokku ja kui koalitsioon paneb oma hääled vastu näiteks sotside kandidaadile, siis väga suure tõenäosusega sotside kandidaat läheb läbi," ütles Lauri Laats.

Õnne Pillak ütleb, et tegu on kuulujutuga, kus põnevust lisab salajane hääletamine.

"Eks see salajasus seda põnevust lisab, aga me oleme siiamaani olnud ühtehoidev meeskond ja see ka jätkub," ütles Pillak.

Sotsiaaldemokraatide võimaliku kandidaadina aseesimehe kohale räägitakse Lauri Läänemetsast, kes kandideerimist ei kinnita ega lükka ka ümber

"Me täna keskendume sellele, et Riina Sikkutist saaks riigikogu esimees," sõnas Läänemets.

Kõige kindlamini võib end tunda Reformierakonna fraktsiooni liige Toomas Kivimägi, kes seatakse üles koalitsioonipoolse aseesimehena. Riigikogu juhatuse valimised on 26. märtsil.