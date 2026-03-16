Kristo Enn Vaga: ajalukku kirjutatakse Läänemets väiksemalt kui Riina Kionka

Esmaspäeval väitis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets, et Reformierakond palus tema erakonnal käia võimaliku presidendikandidaadina välja kogenud diplomaadi Riina Kionka. Reformierakond lükkas Läänemetsa väite ümber ning on üllatunud, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees ei ole kursis, kellega Kionka näol üldse tegemist on.

Läänemets sõnas esmaspäeval Delfile antud usutluses, et Reformierakond on palunud sotsiaaldemokraatidel esitada Riina Kionka presidendikandidaadiks. Kionka sõnas aga, et ükski erakond ei ole temaga presidendiks kandideerimisest rääkinud.

Rahandusminister Jürgen Ligi (Reformierakond) kirjutas oma sotsiaalmeedias, et Läänemets levitab kuulujutte ning on ehmatav, et ei ole kursis, kes on Riina Kionka.

"Riina Kionka kandidatuurist kuulen mina esimest korda. Temast peab aga iga poliitik teadma seda, et ta on Eesti teenekamaid ja briljantsemaid diplomaate. Kes ta kandidatuuri üles tõstis, peaks nüüd selge olema. See inimene teab, mida räägib ja tunneb teda ka isiklikult hästi, aga ma ei taha teha Läänemetsa ega tema eest rääkida. Kandidaate on viisakas mitte välja hõigata sellisel moel, et neist saaks parteide vägikaigas, kellegi oma ja nad läheksid katki," ütles Ligi.

Ligi lisas, et sotsiaaldemokraatidel on eelistusi, kes võiks saada järgmiseks presidendiks, kuid riigikogus neil selleks hääli ei jaguks. Rahandusministri sõnul saavad aga erakonnad praegu hääli juurde, levitades sõnumit, et konkurent ei toeta Alar Karist.

"Tegelikkus on keerulisem. Eriti julgeoleku- ja välispoliitikaringkondades ollakse veendunud, et presidendi välispoliitiline mõõde on praegu kõige olulisem. Viimase aja juhtumised Kasahstanis ja Ukraina territooriumidega seoses on olnud tugev ajend. Samal põhjusel ei ole erakondade avaldused praegu nende häältega kaetud, sest ilmselgelt läheks neid palju rändama. Seepärast on loomulik, et ühiseid hääli ja kandidaate räägitakse läbi enne nimede välja käimist.

Ebaloomulik on, kui kandidaatide suhtes ollakse ebadiskreetsed ammu enne nende kandidaadiks kerkimist. Riina Kionkat ei ole "oravad sotsidele" pakkunud. Aga tema kui diplomaat esindaks üht olulist mõõdet presidendi puhul hästi. Pole teada, et teisi mõõtmeid ei esindaks, aga see kõik pole ka arutelu all olnud," lausus Ligi.

Reformierakonna liige Kristo Enn Vaga tõi aga välja, et Läänemets võlgneb Riina Kionkale, välisteenistusele ja avalikkusele vabanduse.

"Pentsik on Ukrainast tagasiteel lugeda uudistes Lauri Läänemetsa juttu, et Reformierakond pakub presidendikandidaadiks sotsidele Riina Kionkat. Veelgi pentsikum on see, et Lauri Läänemetsal pole aimugi, kes on Riina Kionka, öeldes halvustavalt ülikogenud diplomaadi ja eduka naise kohta, et ta isiklikult pole üldse kursis, kes see inimene on, kes on taasiseisvunud Eesti algusaegadel ehitanud üles välisministeeriumit ning viimasel kahel kümnendil töötanud kõrgetel positsioonidel Euroopa välisteenistuses nii Ülemkogu eesistuja nõunikuna kui ka Euroopa Liidu suursaadikuna Lõuna-Aafrikas ja Pakistanis. Arvan, et Lauri Läänemets võlgneb Riina Kionkale, välisteenistusele ja avalikkusele vabanduse. Sest ajalukku, kardan, kirjutatakse Lauri Läänemets väiksemalt kui Riina Kionka või paljud teised, kaasa arvatud lugupeetav Vabariigi President Alar Karis," sõnas Vaga.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnul ei ole selline intriig kooskõlas sellega, mis sai lepitud kokku riigikogu erakondade kohtumisel.

"Seal ei välistanud laua taga ükski partei ametisolevat presidenti kandidaadina ning mingeid muid kandidaate välja ei pakutud. Küll soovisid mõned erakonnad (sh Reformierakond) enne otsustamist saada teada Alar Karise seisukoht. Nüüd näib, et kuluaarides on võetud hoopis teistsugune agenda, mida soovitakse siis otsekui ellu viia sotside kätega, kellele see siiski ei sobinud. See ei vasta kokkulepitule erakondade kohtumisel," ütles Reinsalu.

Ühtlasi sõnas Isamaa esimees, et Reformierakonnal on aeg mängudest loobuda, kuna need ainult süvendavad usalduskriisi ühiskonnas.

"Alar Karis on suutnud ühiskonnas laia usalduse pälvida. Vastutustundlik oleks poliitilistel jõududel ühiskonna ootust tajuda," sõnas Reinsalu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Raimond Kaljulaid lausus oma sotsiaalmeedia postituses, et hetkel ei ole võimalik ennustada, kellest võiks saada järgmine Eesti juht.

"Ennustada võib, et varem või hiljem selline tugev liider ja eestvedaja tekib ja leitakse. Teisiti lihtsalt ei saa. Kes selleks saab? Seda pole võimalik ennustada.

See kujuneb vastavalt sellele, millise erakonna liidris Eesti inimesed näevad inimest, keda saab usaldada laiemalt kui vaid selle erakonna toetajaskonna ja fännide seas. Andrus Ansip näiteks oli selline poliitik, kellest pidasid lugu ka paljud neist, kes Reformierakonda ei valinud (eks paljud vihkasid ka, aga see käib poliitikaga kaasas). Liidripositsiooni võitmiseks peab erakonnal olema visioon, nägemus Eestist, mida samuti toetatakse laiemalt kui vaid ühe erakonna fännide seas. Selle erakonna poliitikast peab saama mingis mõttes erakondadeülene konsensuspoliitika, millega nõustuvad ja tulevad kaasa ka teised," sõnas Kaljulaid.