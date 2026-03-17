Ökonomist: Euroopa inflatsiooniprognoos võib ületada kahte protsenti

Mure nafta kallinemise ja üldise hinnatõusu pärast on hakanud vaikselt ka intresse kergitama. Sel nädalal koguneb Euroopa Keskpank, kes tuleb välja uue inflatsiooniprognoosiga. Ökonomistide sõnul võib see tõusta üle kahe protsendi.

Kuue kuu euribor, mis püsis enam kui üheksa kuud 2 kuni 2,1 protsendi juures, on alates märtsi algusest kerkinud 2,3 protsendini.

Analüütikute sõnul reageerivad turud euribori tõusuga juba ette võimalikule intressitõusule.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on sel nädalal kogunemas Euroopa Keskpank. Kohtumisel otsustatakse uued intressimäärad, ent olulisem veel, on et tullakse välja uue inflatsiooniprognoosiga.

"Nende vaade, kui palju hakkavad euroalal hinnad tõusma naftahinna tõusu tõttu ja mismoodi nad näevad, kuidas see kandub üle ülejäänud majandusse. Kuna oodatakse inflatsioonoiprognoosi tõstmist - vahepeal oli see 1,6 protsenti, praegu 1,9, siis tõenäoliselt nad neljapäeval tulevad välja numbriga üle kahe," ütles uusküla

"Neljapäevane istung ilmselt saabki olema selline test, kas ollakse juba praegu valmis jõuliselt astuma. Ma ise pigem arvan, et ei et ollakse äraootaval seisukohal ja tõenäoliselt neljapäeval veel muutust ei tule, küll aga siis kui järgmiseks kohtumiseks on juba rohkem andmeid, siis võivad need muudatused tulla," lisas Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

Uusküla viitas, et pikaajalised intressid on tõusnud rohkem kui lühiajalised, mis näitab, et turud ootavad sel aastal intressi tõstmist.

"Kui vaadata futuure ja millised on kolme, kuue ja 12 kuu euribori erinevused, siis tõesti üks-kaks korda 0,25% intressimäära tõstmist võiks näha," ütles Uusküla.

Kuigi euribori tõus on jõudnud juba ka kodulaenu intressidesse, uskus ettevõtja Ingmar Saksing, et kiiret mõju kinnisvarasektorile euribori lühiajalisel muutusel ei ole.

"Sellised lühiajalised muutused euriboris kiiret tagasisidet ei too. Kui see trend on pikem ja kestvam ja sügavam, siis võib see turgu mõjutada, aga kui räägime täna ca seitsme- kuni kümneprotsendilisest intressikasvust. Samas kui marginaalides on pangad ostjatele vastu tulnud, siis täna see suures plaanis summa summarum pilti ei mõjuta," ütles Saksing.