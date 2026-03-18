Ministeerium viib RAB-is läbi auditi

Rahandusministeeriumi siseauditi osakond viib rahapesu andmebüroos (RAB) läbi auditi, et anda hinnang andmekasutuse sisekontrollisüsteemi vastavusele seadustele ja sisemistele kordadele.

Ministeerium teavitas RAB-i, et auditi toimingud viiakse läbi 16. märtsist 31. juulini. Tähelepanekute korral saadetakse auditi aruanne osapooltele kommenteerimiseks.

Rahapesu andmebüroo on saanud kriitikat hulgaliste päringutega pangaandmete saamiseks, mis on riivanud pangaandmete saladust. Sellise tegevuse küsitavusele on korduvalt juhtinud tähelepanu ka õiguskantsler.

Hiljuti tegi Tallinna halduskohtu otsuse, milles kinnitas kaebaja, LHV panga seisukohta, et Eesti tänane õigusruum ei võimalda RAB-il küsida pankadelt kliendi pangakonto väljavõtteid piisava õigusliku aluseta. RAB on aga seisukohal, et see õigus neil siiski on, ja kavatseb otsuse edasi kaevata.

Valitsus nimetas hiljuti rahandusministri ettepanekul Matis Mäeker uueks ametiajaks rahapesu andmebüroo juhiks. Uus viieaastane ametiaeg algab 14. juunist.