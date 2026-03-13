Suursaadik Pipko: käsitlused USA-Eesti parlamendiliikmete kohtumisest on olnud eksitavad

USA suursaadik Roman Pipko, Autor/allikas: Egert Kamenik/VPK
Käsitlused Eesti ja USA parlamendiliikmete kohtumisest on olnud eksitavad ning lugupidamatud Eestis paiknevate USA sõdurite suhtes, ütles oma kommentaaris USA suursaadik Eestis Roman Pipko.

"Mul on kahju, et olen sunnitud osalema avalikus arutelus Eesti–USA parlamendirühma liikmetega kinniste uste taga toimunud vestluse osas. Tänan (riigikogu liiget) Hanah Lahet tema aususe eest. Teised selle arutelu käsitlused on olnud eksitavad ja, ausalt öeldes, lugupidamatud sadade praegu Eestis paiknevate USA sõdurite suhtes," ütles Pipko

"Ma külastasin neid eile (neljapäeval – toim.) Reedo sõjaväelinnakus. Kutsun kõiki, kes kahtlevad, kui oluliseks Ameerika Ühendriigid peavad oma partnerlust Eestiga, vestlema nende vaprate ameeriklastega, kes on valvel Venemaa piiri lähedal, kaugel oma kodudest ja omastest," lisas ta.

Pipko märkis, et need noored mehed ja naised tulevad Eestisse kaitsma USA ja Eesti ühiseid väärtusi.

"Meie liit põhineb enam kui sajand katkematult kestnud diplomaatilistel suhetel ning sügaval pühendumusel vabadusele ja demokraatiale – väärtustele, mida mul on Ameerika Ühendriikide suursaadikuna uhke Eestis esindada. Need ühised väärtused on juhtinud meie mõlema riigi rahvast läbi nii keeruliste kui ka võidukate aegade ning on ka täna meie koostöö aluseks," lausus ta.

"Mul ei ole kavatsust nende märkustega kommenteerida Eesti sisepoliitikat. Ameerika Ühendriikide ja Eesti suhted on ja peavad jääma päevapoliitikast kõrgemale," lisas Pipko.

EKRE esimees Martin Helme ütles sel kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et kohtumisel USA parlamendisaadikute ja USA suursaadikuga Roman Pipkoga sai selgeks, et USA näeb olulise koostöövaldkonnana meie väärtuslikke maavarasid, mitte sõjalist koostööd.

Riigikogu saadik Hanah Lahe (Reformierakond) ütles aga, et Helme väide on eksitav ning et tema mäletab kohtumist teistmoodi. Lahe sõnul puudutati maavarasid vaid põgusalt ning suursaadik pidas sõjalist koostööd Eestiga väga oluliseks.

"Suursaadik pidas seda väga oluliseks ja rõhutas veel, et kaitsehangete valdkonnas on Eesti eeskujuks paljudele teistele EL-i riikidele. Riigikogu liikmed tänasid suursaadikut USA panuse eest Eesti kaitsevõime tugevdamisse," märkis Lahe.

Ka USA saatkond Eestis nimetas riigikogus toimunud kohtumise järel parlamendiliikmetega toimunud arutelu suurepäraseks. "Töötame üheskoos, et tugevdada oma kaitse-, energeetika-, tehnoloogia- ja kaubandusvaldkonda ja ehitame tulevikku, mis oleks sama tugev kui meie minevik," märkis saatkond sotsiaalmeediapostituses,

Lahe erakonnakaaslane, peaminister Kristen Michal ütles sel nädalal Vikerraadios, et Eesti on Ameerika Ühendriikide liitlane, aga see ei tähenda, et Reformierakonna juhitud valitsus järgiks USA presidendi Donald Trumpi MAGA-ideoloogiat.

"See MAGA-ideoloogia kui selline, mis tuleb meile eeskätt läbi Isamaa, läbi EKRE, läbi Keskerakonna, selles meil kindlasti ülevõtmist ei toimu," lausus Michal.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid nimetas Michali väljaütlemist välispoliitiliseks veaks. "Mitte lihtsalt viga, vaid suur viga. /.../ Alles hiljuti toetas USA kongress Eestile julgeolekuabi andmist. Väga ebaõnnestunud hetk ehitada sisepoliitilist väärtuskonflikti USA-Eesti suhete teljele," märkis Kaljulaid.

Eesti kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond) on järgmisel nädalal esmaspäevast reedeni visiidil USA-s.

