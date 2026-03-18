Melenchoni edu võib Prantsuse parempopulistidele kasuks tulla

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et vasakpopulistlik partei Alistamatu Prantsusmaa (LFI) tegi kohalike valimiste esimeses voorus hea tulemuse ning erakonna liider Jean-Luc Melenchon võib pääseda järgmisel aastal Prantsuse presidendivalimiste teise vooru. Kriitikud muretsevad, et Melenchon võib tulevastel valimistel kaardid parempopulistide kätte mängida.

Kriitikud on süüdistanud 74-aastast Melenchoni antisemitismis ja ühiskonna lõhestamises. LFI tegi viimastel valimistel aga hea tulemuse ning Melenchon nimetas seda tõeliseks läbimurdeks. LFI saavutas edu Pariisi vaeses äärelinnas ning võib võita linnapea valimised nii Roubaix's kui ka Toulouse'is. Politico hindab, et Melenchoni partei edu võib mõjutada kogu Prantsusmaa poliitilist maastikku.

Prantsusmaa poliitiline vasaktiib on samas lõhestunud, Marine Le Peni juhitud parempopulistlik Rahvuslik Liit (RN) on aga riigi populaarseim partei.

Novembris tehtud küsitlus näitas, et RN-i kandidaat Jordan Bardella võidaks presidendivalimiste teises voorus Melenchoni mäekõrguselt. Kui aga teise vooru pääseb tsentristlik kandidaat, siis ei pruugi RN-i kandidaat presidendipaleesse jõuda.

"Pole kindel, et LFI suudab oma valijaskonda laiendada. Melenchon on suurepärane poliitiline masin, ta mobiliseerib vasakpoolset valijaskonda, aga ta on ka masin, mis peletab eemale mõõdukamad valijad," ütles uuringufirma Ipsos küsitleja Mathieu Gallard.

Samas ei suutnud Melenchoni partei edu saavutada kõikjal ning vasaktsentristid võivad endiselt säilitada kontrolli mitme olulise linna üle.

"On linnu, kus nende tulemused on üsna pettumust valmistavad," ütles Gallard.

Politico toob siiski välja, et Melenchoni edu esimeseks ohvriks on vasaktsentristlik Sotsialistlik Partei. Mõõdukad vasakpoolsed mõistsid juba varem LFI-i hukka, kui peksmise tagajärjel suri parempopulistlik aktivist Quentin Deranque. Väidetavalt oli mitu peksjat seotud vasakpopulistidega. Lisaks süüdistatakse Melenchoni veel ka antisemitismis.

"Ta on meie ajastu Jean-Marie Le Pen (RN-i looja ja Marine Le Peni isa)," ütles vasaktsentristlik poliitik Raphaël Glucksmann.

Sotsialistliku Partei juht Olivier Faure lubas, et kohalike valimiste teise vooru ajal ei sõlmi tema partei vasakpopulistidega üleriigilist liitu. Siiski on sotsialistid sõlminud populistidega kokkuleppeid kohalikul tasandil. Kriitikud leiavad nüüd, et sotsialistid ei ole LFI suhtes võtnud kindlat seisukohta.