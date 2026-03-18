Pankrotihaldur asub Tartu Hoiulaenuühistu varades selgust looma

Kohus võttis teisipäeval menetlusse Tartu Hoiulaenuühistu (THLÜ) pankrotiavalduse ning pankrotihaldur peab hakkama nüüd välja selgitama, mis seisus on ettevõtte rahaasjad. Hetkel on seis segane, kuna ettevõttel on esitamata ka aastaaruanne.

Pankrotihaldur peab esitama kohtule aruande ja arvamuse laenuühistu maksejõuetuse põhjuste kohta 4. maiks. Ometi puudub siiani avalikkusel ülevaade ühistu täpsemast rahalisest seisust.

Ühistu probleemid jõudsid laiema avalikkuse ette peale seda kui eelmine juht Andro Roos teatas juhi kohalt lahkumisest. Peale seda tuli juhatusse uus liige Raigo Sõlg, ning ühistu esimeheks sai juhatuse liige Märt Riiner. Sõlg ütles, et Roos teatas lahkumisest pärast seda, kui nõukogu asus detailsemalt uurima tema tegevust. Sõlg lisas, et saneerimisega ei minda edasi kuni maakohus menetleb pankrotimenetluse avaldust.

"Hinnanguliselt on hoiuseid circa 40 miljonit. Ja sellest välja on soovitud võtta umbes neljandikku või natukene enam. Nii et see on see seis, kus me oleme. Täna peatas kohus oma määrusega pankrotimenetluse algatamiseks kõik väljamaksed, nii, et nüüd on taas intresside väljamaksed peatatud," märkis Sõlg.

Juhatuse esimees Riiner kaamera ees ühistu rahaasju selgitada ei soovinud. Väidetavalt on hoiustajad soovinud välja võtta 15 miljoni euro ulatuses hoiuseid ning kokku on hoiuste maht 40 miljonit eurot.

Riiner ütles telefonivestluses "Aktuaalsele kaamerale", et ühistu laenuportfelli maht on 30 miljonit eurot. Teistes varadest on ühistul tema sõnul 12 miljoni euro suurune kinnisvaraportfell. Iseküsimus on, millise summa eest on neid varasid päriselt võimalik realiseerida. Vaba raha on ühistul 400 000 euro ulatuses. Enamik ühistu varadest on tütarettevõtetes. Suurim ja kasumlikum neist on ühistu tuulepark, mille väärtuseks on ühistu ise hinnanud 10 miljonit.

"Arvestades seda, et hoiulaenuühistu ei ole ju ikkagi juba pikema aja jooksul hoiustajate nõudeid täitnud ja rahuldanud ja seda kuid ja kuid, siis võib anda hinnangu, et tegemist on pikaajalise likviidsusprobleemiga," tõdes THLÜ ajutine pankrotihaldur Tarmo Peterson.

Samal ajal on ühistu suhtes käimas ka kriminaalmenetlus. Ajutise pankrotihalduri ülesandeks saabki mai alguseks välja selgitada, mis siis tegelikult Tartu hoiulaenuühistu rahaasjades ja tütarettevõtete varadega toimub.

"Kui ta leiab, et see pankrotisituatsioon seal tõepoolest on, siis läheb menetlus edasi – kuulutatakse välja pankrot ja läheb tavapärane pankrotiprotsess käima. Seal hakatakse siis vaatama otsa sellele, et mis vara kuidas müüa, realiseerida ja arvestades Tartu-hoiulaenuühistu mahtu, siis ma arvan, et ikkagi selline menetlus on vähemalt paari aasta pikkune, kui mitte isegi enam," ütles hoiustajate esindaja Erki Pisuke.