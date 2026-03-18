Pankrotihaldur asub Tartu Hoiulaenuühistu varades selgust looma

Kohus võttis teisipäeval menetlusse Tartu Hoiulaenuühistu (THLÜ) pankrotiavalduse ning pankrotihaldur peab hakkama nüüd välja selgitama, mis seisus on ettevõtte rahaasjad. Hetkel on seis segane, kuna ettevõttel on esitamata ka aastaaruanne.

Pankrotihaldur peab esitama kohtule aruande ja arvamuse laenuühistu maksejõuetuse põhjuste kohta 4. maiks. Ometi puudub siiani avalikkusel ülevaade ühistu täpsemast rahalisest seisust. 

Ühistu probleemid jõudsid laiema avalikkuse ette peale seda kui eelmine juht Andro Roos teatas juhi kohalt lahkumisest. Peale seda tuli juhatusse uus liige Raigo Sõlg, ning ühistu esimeheks sai juhatuse liige Märt Riiner. Sõlg ütles, et Roos teatas lahkumisest pärast seda, kui nõukogu asus detailsemalt uurima tema tegevust. Sõlg lisas, et saneerimisega ei minda edasi kuni maakohus menetleb pankrotimenetluse avaldust.  

"Hinnanguliselt on hoiuseid circa 40 miljonit. Ja sellest välja on soovitud võtta umbes neljandikku või natukene enam. Nii et see on see seis, kus me oleme. Täna peatas kohus oma määrusega pankrotimenetluse algatamiseks kõik väljamaksed, nii, et nüüd on taas intresside väljamaksed peatatud," märkis Sõlg.

Juhatuse esimees Riiner kaamera ees ühistu rahaasju selgitada ei soovinud. Väidetavalt on hoiustajad soovinud välja võtta 15 miljoni euro ulatuses hoiuseid ning kokku on hoiuste maht 40 miljonit eurot.

Riiner ütles telefonivestluses "Aktuaalsele kaamerale", et ühistu laenuportfelli maht on 30 miljonit eurot. Teistes varadest on ühistul tema sõnul 12 miljoni euro suurune kinnisvaraportfell. Iseküsimus on, millise summa eest on neid varasid päriselt võimalik realiseerida. Vaba raha on ühistul 400 000 euro ulatuses. Enamik ühistu varadest on tütarettevõtetes. Suurim ja kasumlikum neist on ühistu tuulepark, mille väärtuseks on ühistu ise hinnanud 10 miljonit.

"Arvestades seda, et hoiulaenuühistu ei ole ju ikkagi juba pikema aja jooksul hoiustajate nõudeid täitnud ja rahuldanud ja seda kuid ja kuid, siis võib anda hinnangu, et tegemist on pikaajalise likviidsusprobleemiga," tõdes THLÜ ajutine pankrotihaldur Tarmo Peterson.

Samal ajal on ühistu suhtes käimas ka kriminaalmenetlus. Ajutise pankrotihalduri ülesandeks saabki mai alguseks välja selgitada, mis siis tegelikult Tartu hoiulaenuühistu rahaasjades ja tütarettevõtete varadega toimub.  

"Kui ta leiab, et see pankrotisituatsioon seal tõepoolest on, siis läheb menetlus edasi – kuulutatakse välja pankrot ja läheb tavapärane pankrotiprotsess käima. Seal hakatakse siis vaatama otsa sellele, et mis vara kuidas müüa, realiseerida ja arvestades Tartu-hoiulaenuühistu mahtu, siis ma arvan, et ikkagi selline menetlus on vähemalt paari aasta pikkune, kui mitte isegi enam," ütles hoiustajate esindaja Erki Pisuke.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

viimased uudised

21:19

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

21:12

ERR USA-s: demokraatide väitel õõnestab Trump usaldust liitlaste vahel

21:09

Neljapäeval on taevas hallid sajupilved

21:08

Valitsus hääletas maha otsuse moodustada politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjon

21:01

Eesti, Läti ja Leedu kuulutasid välja Rail Balticu regionaalrongide ühishanke

20:55

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

20:53

USA föderaalreserv jättis intressimäärad muutmata

20:41

"Pealtnägija": Kas kriisipiirkondades seigelnud eesti neiu narris saatust?

20:40

USA relvafirma rajab Eestisse HIMARS-ite hoolduskeskuse

20:39

Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:05

USA ründas Hormuzi väina lähedal asuvaid raketibaase punkripurustajatega

18:03

Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist Uuendatud

17.03

Pevkur: Pihkva sõjaväeosas lõhkes kütuseladu

15:52

Iraani režiim hukkas Rootsi kodaniku

14:37

Raudsepp: peame Tallinna linnahalli lammutama

17.03

Heiti Hääl: neljapäeval tõuseb kütuse hind üle kahe euro

14:15

Riigikogu nõunik kaotas hasartmängumaksu prohmaka pärast töö Uuendatud

12:09

Mart Helme: mulle on arusaamatu, miks USA saadik meid süüdistas

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

17.03

Lennupiletid tõotavad suvel olla erakordselt kallid

loe: sport

21:19

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

20:39

Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

19:59

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

19:32

Senegali mängijad otsusest: karikaid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga

20:55

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

18:55

Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

18:53

Galerii: Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

15:34

Kinodesse jõuab Johan Huimerinna dokumentaal kunstnik Peeter Lauritsast

20:55

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

14:53

"Pealtnägija": lõimunud välismaalased otsivad kodakondsuslõksust väljapääsu

14:28

Toitumisnõustaja: tasakaalus taldrik aitab tervislikult kaalu langetada

12:54

Rattakollektsionäärid: taastame kunagiste ässade kuulsaid rattaid

18:45

Päevakaja (18.03.2026 18:00:00)

18:40

Erakonnad kiirusta Karise toetamise suhtes kindlat seisukohta võtma

17:00

Narva volikogu esimees Stalnuhhin püüab võimuvahetust edasi lükata

15:45

Paet: USA aitamine Hormuzi väinas vastutasuks suurema abi eest Ukrainale on igati mõistlik

15:40

Kallas: Euroopa Liit ei kavatse kaubalaevu Hormuzi väinas oma sõjalaevadega kaitsma hakata

15:35

Saska: Eesti miinijahtijate saatmine Hormuzi väina võtaks vähemalt kaks aastat

15:30

Raadiouudised (18.03.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (18.03.2026 12:00:00)

10:30

Rootsi ähvardab EL-i rahastamiskava tõttu elektrienergia eksporti piirata

10:00

Aprillist kehtiv seadusemuudatus kiirendab riigikaitseliste objektide valmimist

