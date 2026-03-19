Saksamaa võib kehtestada energiafirmadele kasumimaksu

Saksamaa pealinn Berliin Autor/allikas: SCANPIX/AP
Saksamaa kaalub energiaettevõtete hiigelkasumitele erakorralise maksu kehtestamist, kuna naftahinnad on Lähis-Ida sõja tõttu järsult tõusnud, ütles neljapäeval rahandusministeeriumi allikas.

Olulise energiatransiidimarsruudi Hormuzi väina pea täielik sulgemine ning rünnakud Pärsia lahe piirkonna energiarajatistele on nafta ja gaasi hinnad lakke ajanud.

Naftahinnad tegid neljapäeval järjekordse suure hüppe, kui Katar teatas Iraani rünnakute tagajärjel tekkinud ulatuslikest kahjudest suurele veeldatud maagaasi (LNG) tehasele.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli neljapäeva pärastlõunal 113 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 97 dollarit barreli kohta.

Saksamaa rahandusminister Lars Klingbeil kaalub erimaksu kehtestamist, ütles ministeeriumi allikas.

Maksust laekuvat lisaraha kasutataks "sihipärase ja kiire leevenduse rahastamiseks", pakkudes potentsiaalselt täiendavaid maksusoodustusi sõidukuludele.

"Paljud inimesed tunnevad juba selgelt Iraani sõja majanduslikku mõju," ütles allikas.

Uudisteväljaanne Der Spiegel, mis Klingbeili plaanist esimesena teatas, kirjutas, et see põhineks määrusel, mis kehtestati pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastal, kui energiahinnad hüppeliselt tõusid.

Selle süsteemi kohaselt kehtestas valitsus 33-protsendise maksu hindadele, mis ületasid 20 protsendiga eelmise kahe aasta keskmist.

See meede tõi valitsusele sisse üle kahe miljardi euro, teatas Der Spiegel.

Klingbeil loodab, et Euroopa Liit teeb sarnase ettepaneku kogu blokile, lisati väljaandes.

Berliin teatas juba sel nädalal kavatsusest tugevdada konkurentsiameti volitusi, et võtta sihikule energiaettevõtted, mida kahtlustatakse bensiinihindade ebaõiglases tõstmises.

Kuid Saksa Tööstuse Liit (BDI) kritiseeris neljapäeval seda plaani, hoiatades, et valitsus algatab "kiirustatud menetluse kaudu kaugeleulatuvaid ja riskantseid sekkumisi konkurentsiõigusesse".

"See tekitab ettevõtetes tohutut ebakindlust ning seab ohtu investeeringud kõigis tööstusharudes," ütles ärigrupi asejuht Holger Loesch.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

