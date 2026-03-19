Edu Prantsuse maapiirkondades hoiab RN-i presidendivalimiste lootusi elus

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Rahvuslik Liit (RN) suutis viimastel kohalikel valimistel maapiirkondades edu saavutada ning parempopulistide liidrid Marine Le Pen ja Jordan Bardella võivad vaadata presidendivalimiste poole mõõduka optimismiga.

Pühapäeval toimunud kohalike valimiste esimene voor andis RN-ile vastakaid signaale. Parempopulistid tegid tugeva tulemuse lõunapoolsetes linnades nagu Marseille ja Toulon. Samas ei pruugi nad seal teises voorus võita, kui teised parteid löövad nende alistamiseks käed

RN suutis aga suurendada oma toetust Champagne'is ja teistes Prantsuse maapiirkondades. RN-i kandidaat suutis Champagne'is asuvas Epernay linnas populistide häältesaaki kahekordistada ning kogus 31 protsenti häältest. Ka muudes Champagne'i piirkondades suutsid populistid oma toetust suurendada ning tegid seda peamiselt paremtsentristide arvelt.

Politico kirjutab, et RN võib loota, et kasvav toetus maapiirkondades, toetuse suurenemine riigi lõunaosa linnades ning põhjapoolsed traditsioonilised tugipunktid lennutavad populistide kandidaadi presidendipaleesse.

"Just nende kohalike juurte abil ehitame Prantsusmaa uuesti üles, linn linna haaval," teatas Le Pen Châlons-en-Champagne'i äärelinnas toimunud miitingul.

RN saavutas veel Champagne'i piirkonnas asuvas Reimsi linnas sümboolse võidu, kuna populistide kandidaat lõi seal enne teist vooru käed paremtsentristide kandidaadi Stéphane Langiga. Bardella tervitas sellist liitu, kuna varem ei teinud paremtsentristid populistidega koostööd.

Pole siiski selge, kas see viitab laiemale trendile. Stéphane Lang ei pääsenud teise vooru ning ta visati oma parteist (Les Républicains) välja. RN loodab siiski, et partei suudab enne presidendivalimisi poliitiliselt isolatsioonist välja murda ning Bardella kutsus paremtsentriste populistidega ühinema.