USA ja liitlaste sammud panid nafta hinna langema

Püüdes piirata kütusehindade kiiret kasvu, märkis USA rahandusminister Scott Bessent, et Ühendriigid võivad peagi tühistada sanktsioonid tankeri pardal olevale Iraani naftale. Samuti pidas ta võimalikuks täiendavat nafta väljastamist USA strateegilisest naftareservist.

Brenti toornafta futuurid langesid reede hommikul 1,6 protsenti tasemele 106,75 dollarit barreli kohta. USA West Texas Intermediate (WTI) toornafta hind langes üle kahe protsendi tasemele 93,48.

Hoolimata reedesest langusest liigub Brenti hind nädala lõikes ligi neljaprotsendise tõusu suunas. Tõusu põhjuseks on Iraani rünnakud Pärsia lahe riikide nafta- ja gaasitaristule, mis sundisid tootjaid tootmist peatama.

WTI hind on aga liikumas oma esimese nädalase languse poole viimase viie nädala jooksul, kahanedes prognooside kohaselt üle nelja protsendi.

Phillip Nova vanemanalüütik Priyanka Sachdeva märkis, et mõlemad indeksid kaotasid reedel osa oma "sõjapreemiast", kuna maailma liidrid on hakanud rõhutama vaoshoituse ja deeskaleerimise vajadust.

Ta lisas, et turud püsivad Hormuzi väina strateegilise kitsaskoha suhtes siiski tundlikud.

"Kahju on juba tekitatud. Isegi kui tankeritele saavutatakse Hormuzi väinas kuidagi turvaline läbipääs, võib logistika täiemahuline taastamine võtta väga kaua aega," ütles Sachdeva.

"Seni võib iga otsene rünnak eksporditaristule või tankermarsruutidele lükata hinnad järsult üles, samas kui pidev diplomaatiline tegevus võib hinnatõusu piirata ja sõjapreemia kahanemist kiirendada," lisas ta.

Neljapäeval tehtud ühisavalduses väljendasid pärast esialgset kõhklust Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Holland ja Jaapan valmidust panustada pingutustesse, mis tagaksid ohutu liikluse läbi väina.

Hormuzi väina läbib ligi viiendik maailmas tarbitavast naftast ja veeldatud maagaasist (LNG).

Samal ajal teatas USA president Donald Trump, et on palunud Iisraeli peaministril Benjamin Netanyahul mitte rünnata uuesti Iraani energiataristut.

USA siseturu tarneid turgutab ka Põhja-Dakota naftatoodang, mis peaks sel ja järgnevatel kuudel kasvama. Osariigi regulaator teatas neljapäeval, et USA suuruselt kolmanda naftatootja operaatorid taaskäivitavad seisvaid puurauke ning talvised piirangud on leevenemas.

Põhja-Dakota maavarade amet märkis siiski, et tegevuse tempo sõltub naftahindade püsivusest ning suurtel naftakompaniidel on eelarved juba paika pandud.