X!

USA ja liitlaste sammud panid nafta hinna langema

Välismaa
Autor/allikas: Urmet Kook
Välismaa

Nafta hind langes reedel, kuna Euroopa juhtriigid ja Jaapan avaldasid valmidust osaleda Hormuzi väina turvamiseks loodavas missioonis. Samal ajal teatas USA sammudest naftatarnete suurendamiseks.

Püüdes piirata kütusehindade kiiret kasvu, märkis USA rahandusminister Scott Bessent, et Ühendriigid võivad peagi tühistada sanktsioonid tankeri pardal olevale Iraani naftale. Samuti pidas ta võimalikuks täiendavat nafta väljastamist USA strateegilisest naftareservist.

Brenti toornafta futuurid langesid reede hommikul 1,6 protsenti tasemele 106,75 dollarit barreli kohta. USA West Texas Intermediate (WTI) toornafta hind langes üle kahe protsendi tasemele 93,48.

Hoolimata reedesest langusest liigub Brenti hind nädala lõikes ligi neljaprotsendise tõusu suunas. Tõusu põhjuseks on Iraani rünnakud Pärsia lahe riikide nafta- ja gaasitaristule, mis sundisid tootjaid tootmist peatama. 

WTI hind on aga liikumas oma esimese nädalase languse poole viimase viie nädala jooksul, kahanedes prognooside kohaselt üle nelja protsendi.

Phillip Nova vanemanalüütik Priyanka Sachdeva märkis, et mõlemad indeksid kaotasid reedel osa oma "sõjapreemiast", kuna maailma liidrid on hakanud rõhutama vaoshoituse ja deeskaleerimise vajadust. 

Ta lisas, et turud püsivad Hormuzi väina strateegilise kitsaskoha suhtes siiski tundlikud.

"Kahju on juba tekitatud. Isegi kui tankeritele saavutatakse Hormuzi väinas kuidagi turvaline läbipääs, võib logistika täiemahuline taastamine võtta väga kaua aega," ütles Sachdeva. 

"Seni võib iga otsene rünnak eksporditaristule või tankermarsruutidele lükata hinnad järsult üles, samas kui pidev diplomaatiline tegevus võib hinnatõusu piirata ja sõjapreemia kahanemist kiirendada," lisas ta.

Neljapäeval tehtud ühisavalduses väljendasid pärast esialgset kõhklust Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Holland ja Jaapan valmidust panustada pingutustesse, mis tagaksid ohutu liikluse läbi väina. 

Hormuzi väina läbib ligi viiendik maailmas tarbitavast naftast ja veeldatud maagaasist (LNG).

Samal ajal teatas USA president Donald Trump, et on palunud Iisraeli peaministril Benjamin Netanyahul mitte rünnata uuesti Iraani energiataristut.

USA siseturu tarneid turgutab ka Põhja-Dakota naftatoodang, mis peaks sel ja järgnevatel kuudel kasvama. Osariigi regulaator teatas neljapäeval, et USA suuruselt kolmanda naftatootja operaatorid taaskäivitavad seisvaid puurauke ning talvised piirangud on leevenemas. 

Põhja-Dakota maavarade amet märkis siiski, et tegevuse tempo sõltub naftahindade püsivusest ning suurtel naftakompaniidel on eelarved juba paika pandud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:23

Politseiniku töövari Alden Kirss: enamus väljakutseid on seotud alkoholiga

09:20

Raadiouudised (20.03.2026 09:00:00)

09:10

Nuritähed võivad ühisel jõul süttimiseni jõuda

09:05

Shein tegi kahele väravale eeltöö, aga Fredrikstadi karikahooaeg lõppes

08:52

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:50

Liisa Pakosta: lõpuks ometi teatakse karistusregistrist

08:42

Von der Leyen: ETS-i muudatused tulevad lähipäevil

08:29

Veesaar ja North Carolina langesid Märtsihullusel konkurentsist

08:22

Silmaiiriste fotograaf: eestlastel on kirjud ja ägedate mustritega silmad

08:18

USA ja liitlaste sammud panid nafta hinna langema

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.03

Sõja 1485. päev: väidetavalt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse Uuendatud

19.03

Venemaa võib saata oma sõjalaevad varilaevastiku tankereid kaitsma

19.03

Galerii: põllumehed kogunesid meelt avaldama Uuendatud

19.03

Balti jaamas seiskus taristurikke tõttu tundideks rongiliiklus Uuendatud

18.03

Iraani režiim hukkas Rootsi kodaniku

06:31

WSJ: USA ründelennukid ja kopterid alustasid lahingut Hormuzi väina avamiseks

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

19.03

Vene hävituslennuk rikkus Eesti õhupiiri

19.03

Muinsuskaitse: linnahall on endiselt väga väärtuslik ja peab säilima

19.03

Jürgen Ligi: olen isana alahinnanud vanemliku kontrolli vajadust

ilmateade

loe: sport

09:05

Shein tegi kahele väravale eeltöö, aga Fredrikstadi karikahooaeg lõppes

08:29

Veesaar ja North Carolina langesid Märtsihullusel konkurentsist

08:01

Eneli Jefimova tuli esimest korda NCAA meistriks

07:50

TÄNA OTSE & BLOGI | Roosleht alustab sisekergejõustiku MM-i

loe: kultuur

19.03

Kaido Ole: kunsti tehes näitan maailma, mis on minu sees

19.03

Kumus avatud Karin Lutsu ülevaatenäitus saavad kokku visandid ja valmis tööd

19.03

Muinsuskaitseamet: linnahalli kaitse alt ära võtmine ei ole mõeldav

19.03

Johan Elmi uus lavastus küsib, mis on päriselt elus olemise hind

loe: eeter

09:23

Politseiniku töövari Alden Kirss: enamus väljakutseid on seotud alkoholiga

08:22

Silmaiiriste fotograaf: eestlastel on kirjud ja ägedate mustritega silmad

19.03

Laura Prits: pöörasin alati kõik mulle öeldud inetused naljaks

19.03

Kätlin Kontor-Kirss: mind ei võta enam ei ussi- ega püssirohi

Raadiouudised

19.03

Muinsuskaitse välistab Linnahalli lammutamise

19.03

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas jätta baasintressimäärad muutmata

19.03

Saaremaal on taas tekkinud aktiivsem periood mõisate renoveerimiseks

19.03

Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumise keskmes on energeetika

19.03

Lääne-Nigula vallavolikogu suutis siiski valida endale esimehe

19.03

Läti lennufirma Air Baltic eesmärk on leida investor selle aasta jooksul

19.03

Päevakaja (19.03.2026 18:00:00)

19.03

Tartu linn vähendab lasteaiarühmade arvu

19.03

Eesti 16-aastased noored on valmis tegema keerulisi otsuseid

19.03

Raadiouudised (19.03.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo